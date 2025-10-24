Od gólů k prostitutkám. Rooneyho život mezi genialitou a sebezničením

Ve čtvrtfinálovém zápase mistrovství světa 2006 mezi Anglií a Portugalskem došlo k momentu, který výrazně ovlivnil průběh utkání i reputaci Waynea Rooneyho. V 62. minutě byl anglický útočník vyloučen po tvrdém zákroku, kdy šlápl na ležícího Ricarda Carvalha. Rozhodčí Horacio Elizondo mu bez váhání udělil přímou červenou kartu. Zápas se nadále odehrával v oslabení pro Anglii, která nakonec podlehla Portugalsku v penaltovém rozstřelu.
Rooneyho vyloučení vyvolalo ostré reakce v britských médiích i mezi fanoušky. Mnozí ho označili za hlavního viníka vyřazení. Kritika ještě zesílila poté, co televize zachytila, jak Cristiano Ronaldo - jeho tehdejší spoluhráč z Manchesteru United - vehementně apeluje na rozhodčího, aby Rooneymu udělil trest. Ronaldo se pak stal v Anglii terčem ostré kritiky, ale především Rooney musel nést důsledky svého chování i zklamání celé země.