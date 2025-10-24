Fotbal

Od gólů k prostitutkám. Rooneyho život mezi genialitou a sebezničením

Radek Vičík Radek Vičík
před 1 hodinou
Fotbalový talent, který neunesl vlastní vášeň. Dnes (24. 10.) čtyřicetiletý Wayne Rooney zářil v dresu United, ale mimo hřiště ztrácel kontrolu.
Předchozí
1 2 3 4 5
Pokračovat

Červená karta na MS 2006

Ve čtvrtfinálovém zápase mistrovství světa 2006 mezi Anglií a Portugalskem došlo k momentu, který výrazně ovlivnil průběh utkání i reputaci Waynea Rooneyho. V 62. minutě byl anglický útočník vyloučen po tvrdém zákroku, kdy šlápl na ležícího Ricarda Carvalha. Rozhodčí Horacio Elizondo mu bez váhání udělil přímou červenou kartu. Zápas se nadále odehrával v oslabení pro Anglii, která nakonec podlehla Portugalsku v penaltovém rozstřelu.

Rooneyho vyloučení vyvolalo ostré reakce v britských médiích i mezi fanoušky. Mnozí ho označili za hlavního viníka vyřazení. Kritika ještě zesílila poté, co televize zachytila, jak Cristiano Ronaldo - jeho tehdejší spoluhráč z Manchesteru United - vehementně apeluje na rozhodčího, aby Rooneymu udělil trest. Ronaldo se pak stal v Anglii terčem ostré kritiky, ale především Rooney musel nést důsledky svého chování i zklamání celé země.

Předchozí
1 2 3 4 5
Pokračovat
 
Mohlo by vás zajímat

Dnešek nám nevyšel a v lijáku se tomu nedalo říkat fotbal, posteskl si Vydra

Dnešek nám nevyšel a v lijáku se tomu nedalo říkat fotbal, posteskl si Vydra

Dohrávaný poločas odplaveného zápasu Spartě nevyšel, z Rijeky veze porážku

Dohrávaný poločas odplaveného zápasu Spartě nevyšel, z Rijeky veze porážku

Rijeka - Sparta 1:0. Letenští dohrávku nezvládli, z Chorvatska nevezou ani bod

Rijeka - Sparta 1:0. Letenští dohrávku nezvládli, z Chorvatska nevezou ani bod

Šulc udivuje Evropu, lepší jsou jen dvě superhvězdy. Trenér teď kvůli němu čelí tlaku

Šulc udivuje Evropu, lepší jsou jen dvě superhvězdy. Trenér teď kvůli němu čelí tlaku
Fotbal sport Obsah Wayne Rooney

Právě se děje

Aktualizováno před 8 minutami
Litvínovští fanoušci vyhlásili stávku, třinecký Růžička dosáhl na další milník
Hokej

Litvínovští fanoušci vyhlásili stávku, třinecký Růžička dosáhl na další milník

Utkání 17. kola extraligy mezi hokejisty Litvínova a Libercem provázel protest domácích fanoušků.
Aktualizováno před 1 hodinou
Poplach v Kremlu. Putin vyslal za Trumpem svého "žehliče"
Zahraničí

ŽIVĚ
Poplach v Kremlu. Putin vyslal za Trumpem svého "žehliče"

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
Aktualizováno před 1 hodinou
Americký úder na další loď v Karibiku zabil šest lidí, USA vyšlou letadlovou loď
Zahraničí

Americký úder na další loď v Karibiku zabil šest lidí, USA vyšlou letadlovou loď

Americká armáda podnikla letecký útok na další loď v Karibiku, šest lidí na palubě zemřelo, oznámil americký ministr obrany Pete Hegseth.
před 1 hodinou

Kolumbijec v Londýně rozčtvrtil dva muže, dostal nejméně 42 let vězení

Britský soud uložil doživotní vězení s minimální délkou 42 let Kolumbijci, který loni v Londýně zavraždil a rozčtvrtil dva muže a kusy jejich těl pak odhodil v kufrech na jihozápadě země. Napsala to…
Přečíst zprávu
před 1 hodinou
Postrach ruské flotily. Ukrajinská neviditelná zbraň mění pravidla hry v Černém moři
2:04
Zahraničí

Postrach ruské flotily. Ukrajinská neviditelná zbraň mění pravidla hry v Černém moři

Magura dokázala způsobit rozsáhlé škody za zlomek ceny lodí, které zasáhla, a ukazuje, jak moderní technologie proměňují válku na moři.
před 1 hodinou

Fotbalistky začaly baráž výhrou 1:0 nad Rakouskem, rozhodla Khýrová

České fotbalistky v úvodním utkání baráže o postup do skupiny A Ligy národů porazily Rakousko 1:0. Jediný gól vstřelila Michaela Khýrová, která se prosadila přízemní střelou krátce před koncem…
Přečíst zprávu
Aktualizováno před 1 hodinou
Gazu mají spravovat technokraté, shodly se palestinské frakce včetně Hamásu
Zahraničí

ŽIVĚ
Gazu mají spravovat technokraté, shodly se palestinské frakce včetně Hamásu

Dění kolem příměří v Gaze a propouštění rukojmích sledujeme v online reportáži.
Další zprávy