Wales v šoku. Írán rozhodl po osmi minutách nastavení, Bale a spol. na hraně vyřazení

Elektronická evidence zřejmě definitivě skončí k závěru letošního roku. Její konec bez náhrady dnes schválila Sněmovna. Vládní návrh musí ještě posoudit Senát a podepsat prezident. Evidence byla od jara 2020 kvůli pandemii covidu přerušena do konce letošního roku a stala se fakticky dobrovolnou. Pokud by se zákon nepodařilo schválit, začala by od příštího roku opět fungovat a rozšířila by se navíc na další obory podnikání.

Opoziční hnutí ANO dnes neprosadilo zamítnutí vládní předlohy, ani návrh, aby se evidence stala dobrovolnou. Podle stran nynější vládní pětikoalice představuje EET zbytečnou zátěž pro podnikatele a náklady pro stát. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) již dříve odmítl zachování evidence jako dobrovolné. Zdůvodnil to tím, že stát nemá žádnou výhodu, kterou by za získaná data podnikatelům nabídl.