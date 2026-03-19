Přeskočit na obsah
Benative
19. 3. Josef
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Sport

Vzdor Olomouce trval v Německu poločas. Pak Mohuč dvěma góly rozhodla o postupu

ČTK

Fotbalisté Sigmy Olomouc prohráli v odvetném osmifinálovém utkání Konferenční ligy v Mohuči 0:2 a po domácí remíze 0:0 v soutěži končí.

Jan Kliment v zápase Olomouce proti Mohuči v Konferenční lizeFoto: Reuters
Podrobnosti připravujeme.

Odvetné utkání osmifinále fotbalové Konferenční ligy:

1. FSV Mohuč - Sigma Olomouc 2:0 (0:0)

Branky: 46. Posch, 82. Sieb. Rozhodčí: Treimanis - Gudermanis, Spasennikovs - Ratnieks (video, všichni Lot.). ŽK: Tietz, Kohr, Weiper - Kliment, Baráth, Sláma, Šíp. ČK: 76. Baráth. Diváci: 31.000. První zápas: 0:0, postoupila Mohuč.

Sestavy:

Mohuč: Batz - Da Costa (87. Potulski), Posch, Kohr - Widmer (74. Veratschnig), Nebel (87. Kawasaki), Sano, I Če-song (90.+1 Maloney), Mwene - Tietz, Weiper (74. Sieb). Trenér: Fischer.

Olomouc: Koutný - Hadaš, Spáčil (84. Sylla), Malý, Sláma - Baráth, Beran (71. Janošek) - Ghali (62. Šíp), Růsek (84. Dolžnikov), Šturm - Kliment (62. Mikulenka). Trenér: Janotka.

Nejnovější
