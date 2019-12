Vytáhnout Arsenal z deprese má mladý Španěl. Novým trenérem Kanonýrů se stal Arteta

Sedmatřicetiletý kouč podepsal v Londýně smlouvu na tři a půl roku.

Španěl Mikel Arteta se stal novým trenérem fotbalistů Arsenalu. Bývalý záložník "Kanonýrů", který dosud působil jako asistent kouče Pepa Guardioly v Manchesteru City, na lavičce londýnského týmu nahradí krajana Unaie Emeryho a jeho dočasného nástupce Fredrika Ljungberga.

"Je to obrovská pocta. Arsenal je jedním z největších klubů světa. Musíme být konkurenceschopní v bojích o nejlepší trofeje. To mi zdůraznili i majitelé," uvedl Arteta pro klubový web. "Všichni víme, že je před námi hodně práce, abychom to dokázali, ale jsem si jistý, že se nám to povede. Jsem realista a vím, že to nepřijde přes noc. Současný kádr však má dostatek talentu a prosazují se tady i mladíci z akademie," dodal bývalý španělský reprezentant.

Sedmatřicetiletý Arteta během let 2011 až 2016 za Arsenal odehrál 150 zápasů a dvakrát slavil zisk Anglického poháru. Po ukončení kariéry spolupracoval s krajanem Guardiolou v City.

Emery byl na konci listopadu odvolán kvůli špatným výsledkům. Tým dočasně převzal asistent Ljungberg, ale Arsenal se pod někdejším švédským reprezentantem příliš nezvedl a vyhrál jediný z pěti soutěžních zápasů. Londýnský celek je po 17 kolech anglické ligy až na 10. místě s 22 body.

Arteta převezme Arsenal v neděli. Sobotní ligové utkání na hřišti Evertonu, za který nový kouč také hrával, ještě odkoučuje Ljungberg.