Sport

Vyspělý a výborný nohama. Slavia si pořídila do brány ukrajinský zázrak

ČTK

Fotbalová Slavia získala ukrajinského brankáře Nazara Domčaka z týmu Karpaty Lvov. Devatenáctiletý gólman podepsal v Edenu pětiletou smlouvu, úřadující čeští šampioni představili novou posilu na klubovém webu. Podle médií se přestupové částka může vyšplhat až na pět milionů eur (121 milionů korun).

Lviv, Ukraine 17 may 2026. Nazar Domchak of FC Karpaty Lviv during the Ukrainian Premier League match between FC Karpaty Lviv and NK Veres Rivne
Nazar DomčakFoto: Profimedia
Domčak v uplynulé sezoně ukrajinské ligy nastoupil k 27 zápasům a připsal si 14 čistých kont. Na přelomu června a července by měl plnit roli brankářské jedničky na evropském šampionátu hráčů do 19 let.

"Na svůj věk velmi vyspělý brankář, klidný, výborná hra nohama. Prožil ve Lvově individuálně skvělé jaro, díky němu se na něj byly ptát věhlasné zahraniční kluby," řekl sportovní ředitel Slavie Přemysl Kovář. "Věříme v podobně úspěšný projekt, jako byl Tonda Kinský. Je mladý, musí se na Slavii i Česko adaptovat, potenciál ale vidíme obrovský," prohlásil.

"Slavia mi předložila velmi jasný a perspektivní plán mého rozvoje, který se líbil mně i mé rodině. Doufám, že adaptace proběhne velmi rychle. Pracoval jsem na tom, abych udělal krok dopředu. Teď jsem ve Slavii a těším se na tuhle obrovskou výzvu," uvedl Domčak.

Slavia i s výhledem na další účast v hlavní fázi Ligy mistrů představila krátce po konci klubové sezony už čtvrtou posilu. Z Karviné přišli záložníci Pavel Kačor s Emmanuelem Ayaosim. Ve středu mužstvo posílil slovinský křídelník Danijel Šturm, jenž přestoupil ze Sigmy Olomouc.

