Výměna trenéra nezabrala. Naopak. Londýnský West Ham pod legendou klubu Scottem Parkerem zabředává do ještě hlubší krize. Po ostudné porážce v Portsmouthu se fanoušci začínají bouřit, jedním z hlavních témat je přitom role českého záložníka Tomáše Součka.
Jednoznačně nejbohatší a nejambicióznější tým v Championship, druhé nejvyšší anglické soutěži, polyká další hořké zklamání. Sen o rychlém návratu mezi elitu Premier League se rozpadá způsobem, který zaráží experty i samotné fanoušky Kladivářů.
West Ham nevyhrál už šest zápasů za sebou a v tabulce se propadl na dvanácté místo, alarmující období vyvrcholilo v úterý večer porážkou 0:1 na hřišti Portsmouthu.
Po odvolaném Portugalci Nunovi Espirítu Santovi nastoupil nedávno na lavičku Parker, muž, který v dresu Hammers nasbíral 113 ligových startů. Během posledních týdnů se ale východolondýnský klub potopil ještě hlouběji. Parker, který v minulosti do nejvyšší soutěže dovedl Fulham, Bournemouth i Burnley, posbíral ve čtyřech utkáních jen dva body
Přesvědčení příznivců o tom, že za tragickými výsledky stál předchozí manažer, tak vzalo drastickým způsobem za své.
Parker je navíc irituje tím, jak vytrvale odmítá do základní sestavy vrátit Tomáše Součka.
Kultovní hrdina West Hamu sbírá jen herní drobky v závěrech zápasů, během osmi posledních duelů strávil na hřišti dohromady pouhých 128 minut.
„Scott Parker se snad přiučil aspoň něčemu, totiž že West Ham United je se Součkem v sestavě mnohem nebezpečnějším týmem. Kéž by si uvědomil, že nasazením Součka od začátku zápasu může soupeře ohrožovat celých 90 minut, a ne jen třeba čtvrthodinu,“ psal server Hammers News ještě před úterním duelem.
Jenže šestačtyřicetiletý kouč nechal českého záložníka znovu jen na lavičce. Do hry ho poslal na poslední půlhodinu, až když West Hamu znovu teklo do bot. Souček sice s výsledkem nedokázal nic udělat, opět ale přesvědčil, že soupeřům dokáže v pokutovém území zle zatápět.
V 88. minutě měl na hlavě vyrovnání, Portsmouth ale spasil fantastický zákrok brankáře Nicolase Schmida. Souček poté zůstal ležet na trávníku s krvavým zraněním. Musel být ošetřován a Hammers dohrávali v deseti.
„Souček pro tenhle klub krvácel víc než kdokoli jiný v celé historii,“ připomněl jeden z fanoušků, že to rozhodně nebylo poprvé, kdy dal rodák z Havlíčkova Brodu na trávníku všanc své zdraví.
„Je třeba mluvit o tom, že Souček patří do základní jedenáctky. Raději tam budu mít hráče, který dokáže střílet góly, i když není nejlepší v práci s míčem. Protože samotné držení míče k výhrám evidentně nestačí. Součkovy góly vyhrávají zápasy. Tak jednoduché to je,“ rozčiloval se na sociální síti X účet Hammerz Reels.
„Souček je doslova jediný, kdo vypadá, že mu to není jedno,“ glosovala fanynka s přezdívkou Miss WHU.
„Ubohá první půle, naprosto zrůdný fotbal v podání hráčů, kteří na to buď úplně kašlou, nebo na to prostě nemají. To, že Souček pořád nehraje v základu, je snad vtip. Je to asi ten nejprofesionálnější hráč v klubu a podle mě by měl být kapitánem,“ prohlásil celoživotní fanoušek West Hamu Bob Clark.
Další označovali opomíjení Součka za neúctu a příznivec Jack Heffer navrhnul: „Už asi není ani přehnané tvrdit, že do útoku musí postavit Součka. Posíláme do nebezpečných prostorů spoustu centrů, ale nikdo tam nikdy není.“
Pokud bude bývalý kapitán českého národního týmu po nepříjemné srážce v pořádku, Parkerovi zřejmě nezbyde nic jiného, než vsadit na ofenzivní kvality hráče, který v dresu West Hamu vsítil napříč všemi soutěžemi už 50 gólů. Další klíčový zápas čeká Kladiváře v sobotu doma proti třetímu Stoke City.
Newslettery
Nejnovější články ze Sportu
Góly, rekordy i příběhy za nimi. Každé ráno vám pošleme výsledky, rozhovory a aktuální dění ze světa sportu přehledně na jednom místě.
Nejnovější články z Kultury
Na co se podívat, co poslouchat a do čeho se začíst? Každý čtvrtek o všem, co stojí za pozornost v české i světové kultuře.
Kyjev hlásí první úspěšné použití bojového laseru proti dronu s proudovým pohonem
Ukrajinský bojový laser jako první na světě zničil nepřátelský dron s proudovým pohonem. Laser Blysk společnosti Carmine Sky byl součástí protivzdušné obrany chránící objekt kritické infrastruktury, oznámil ve středu poradce ukrajinského prezidenta pro vojenské technologie Serhij Beskrestnov, přezdívaný "Fleš".
Česko sevře tuhý mráz. Sněhu napadne až 20 cm, mapa ukazuje, kde bude nejhůř
Zima se konečně ukáže v plné síle. Česko čeká první výrazná sněhová nadílka letošní sezony, na některých místech může napadnout až 20 centimetrů sněhu. Meteorologové varují před komplikacemi na silnicích, sněhovými jazyky i zhoršenou viditelností. A když sněžení ustane, přijdou mrazivá rána s teplotami až deset stupňů pod nulou. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
ŽIVĚ „Vykážeme je do patřičných míst,“ zavtipkoval dvojsmyslně Merz o Rusku
Rusko dál eskaluje napětí ve světě i ve vesmíru, Evropa ho ale vykáže do patřičných hranic, řekl německý kancléř Friedrich Merz. Německo podle něj příliš dlouho příliš málo investovalo do své obranyschopnosti a své infrastruktury. Současná vláda to ale podle kancléře mění, a to i za cenu nového zadlužení.
ŽIVĚ Slavia - Villarreal 0:0. Pražané měli šanci po 15 vteřinách, hrají se čtyřmi stopery
Sledujte online přenos z utkání fotbalové Ligy mistrů mezi Slavií Praha a Villarrealem.
Nová fronta na severu? Útoky v Baltském moři se mohou týkat i Česka
Ukrajinské drony během deseti dnů zasáhly v Baltském moři dvě ruské lodě. Nejprve poškodily válečnou korvetu Naro-Fominsk, pak zapálily sankcionovanou nákladní loď Sparta II u břehů Finska. Moskva varuje před eskalací, severské státy NATO řeší, jak podpořit Kyjev a nespustit válku na vlastním prahu. V regionu má své vojáky i česká armáda.