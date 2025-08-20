Fotbal

4. předkolo LM: Štýrský Hradec schytal debakl, Celtic zklamal proti outsiderovi

před 2 hodinami
Fotbalisté Bodö/Glimt v úvodním utkání závěrečného 4. předkola Ligy mistrů rozdrtili Sturm Štýrský Hradec 5:0. Další tři dnešní zápasy skončily nerozhodně. Basilej remizovala s FC Kodaň 1:1, Fenerbahce se rozešlo s Benficou Lisabon bez branek. Stejně tak Celtic Glasgow s Kajratem Almaty, byť domácí skotský tým byl jednoznačným favoritem.
Domácí Jens Petter Hauge v souboji s Otarem Kiteishvilim ze Štýrského Hradce
Domácí Jens Petter Hauge v souboji s Otarem Kiteishvilim ze Štýrského Hradce | Foto: Reuters

Šampioni Norska se v minulé sezoně probojovali až do semifinále Evropské ligy. Po kanonádě na domácí půdě mají další velkou šanci na historický úspěch, postup do hlavní fáze Ligy mistrů. Sturm by si rád zopakoval svou loňskou účast v soutěži, v Norsku však propadl a před odvetou je prakticky vyřazen.

Tým Bodö/Glimt měl drtivý nástup a již ve 25. minutě vedl 3:0. Po přestávce přidal další branku a pohromu hostujícího týmu podtrhl vlastním gólem Boving.

V ostatních zápasech padly góly už jen v Basileji. Domácí se ujali vedení, když penaltu proměnil Shaqiri. Kodaň kontrovala, těsně před přestávkou vyrovnal Pereira. Basilej v závěru přišla o vyloučeného Adjeteye a Cornelius rozvlnil její síť, ale gól neplatil kvůli těsnému ofsajdu.

Portugalský kouč Mourinho se s Fenerbahce Istanbul v duelu proti svým krajanům výhry nedočkal. Benfica Lisabon hrála od 71. minuty bez vyloučeného Florentina, domácí však přesilovku nevyužili.

Úvodní utkání 4. předkola fotbalové Ligy mistrů:

Mistrovská část:

Bodö/Glimt - Sturm Štýrský Hradec 5:0 (3:0)

Branky: 7. Högh, 10. Björtuft, 25. Saltnes, 54. Evjen, 79. vlastní Boving.

Celtic Glasgow - Kajrat Almaty 0:0

FC Basilej - FC Kodaň 1:1 (1:1)

Branky: 14. Shaqiri z pen. - 45.+3 Pereira. ČK: 82. Adjetey (Basilej).

Nemistrovská část:

Fenerbahce Istanbul - Benfica Lisabon 0:0

ČK: 71. Florentino (Benfica).

 
4. předkolo LM: Štýrský Hradec schytal debakl, Celtic zklamal proti outsiderovi
4. předkolo LM: Štýrský Hradec schytal debakl, Celtic zklamal proti outsiderovi

