Češi jdou do boje! Projděte si program a statistiky mistrovství světa ve fotbale 2026

Multikulturalismus funguje. Gorillaz okouzlili Rock for People veškerou hudbou světa
Ve středu se na festivalu Rock for People mohlo zdát, že na místo hlavního pódia připlula Noemova archa veškeré hudby světa. Gorillaz přednesli komunitní zážitek dirigovaný Damonem Albarnem. Impozantnější start si pořadatelé nemohli přát. Festival hlásí vyprodáno a očekává 50 000 lidí denně.
„Poláci jsou bílí černoši.“ Haiti chtělo na MS připomenout historii, FIFA to zatrhla
Fotbalisté Haiti si na mistrovství světa zahrají po dlouhých 52 letech, ale ještě před startem turnaje musí řešit problém se svými dresy. Měli na nich vyobrazenou scénu z boje o nezávislost, což si Mezinárodní fotbalová federace FIFA vyložila jako politické vyjádření a dresy zakázala. Ještě předtím se šířila nepřesná zpráva o polské vlajce.
Označila Ursulu von der Leyenovou za diktátorku. Teď za to „bojový pes“ Evropy zaplatí
Nad šéfkou evropské diplomacie Kajou Kallasovou se stahují mračna. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová a klíčové členské státy unie spustily tichou operaci s jasným cílem: ořezat estonské komisařce pravomoci. Kallasové, která do Bruselu přišla z křesla estonské premiérky s pověstí nekompromisního jestřába, vyčítají nediplomatické chování, sólové akce a nulovou koordinaci.
Hledali něco úplně jiného. To, co vědci vytáhli ze zmrzlých nor, překvapilo i je samotné
Vědci objevili obrovský poklad v podobě starověké DNA zvířat včetně dnes již vyhynulých mamutů srstnatých. Nalezli ho v exkrementech veverek, které se uchovaly v kanadském permafrostu.
V Belfastu pokračovaly nepokoje, pod kotlem přitápěl i Musk. Policie nasadila vodní děla
Britská policie ve středu večer nasadila v severoirském Belfastu proti demonstrantům vodní děla. Při protestech bylo zraněno 12 policistů a 16 lidí bylo zadrženo, informoval ve čtvrtek web stanice BBC. Nepokoje v Severním Irsku vypukly v úterý, den po útoku v Belfastu, kde súdánský uprchlík na ulici vážně pobodal muže. Ze severoirské metropole se demonstrace rozšířily do dalších měst.