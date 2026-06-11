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Sport

Češi jdou do boje! Projděte si program a statistiky mistrovství světa ve fotbale 2026

Španělsko policie
Španělsko policie
Petr Šimčík
2026 FIFA World Cup Previews
Pavel Šulc a Ladislav KrejčíFoto: REUTERS
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Podle zdrojů deníku Financial Times považují členské státy celou diplomatickou službu (EEAS) pod vedením Kallasové za naprosto dysfunkční. Reforma to má změnit.
Podle zdrojů deníku Financial Times považují členské státy celou diplomatickou službu (EEAS) pod vedením Kallasové za naprosto dysfunkční. Reforma to má změnit.
Podle zdrojů deníku Financial Times považují členské státy celou diplomatickou službu (EEAS) pod vedením Kallasové za naprosto dysfunkční. Reforma to má změnit.

Označila Ursulu von der Leyenovou za diktátorku. Teď za to „bojový pes“ Evropy zaplatí

Nad šéfkou evropské diplomacie Kajou Kallasovou se stahují mračna. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová a klíčové členské státy unie spustily tichou operaci s jasným cílem: ořezat estonské komisařce pravomoci. Kallasové, která do Bruselu přišla z křesla estonské premiérky s pověstí nekompromisního jestřába, vyčítají nediplomatické chování, sólové akce a nulovou koordinaci.

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Britain Northern Ireland Stabbing Protests
Britain Northern Ireland Stabbing Protests
Britain Northern Ireland Stabbing Protests

V Belfastu pokračovaly nepokoje, pod kotlem přitápěl i Musk. Policie nasadila vodní děla

Britská policie ve středu večer nasadila v severoirském Belfastu proti demonstrantům vodní děla. Při protestech bylo zraněno 12 policistů a 16 lidí bylo zadrženo, informoval ve čtvrtek web stanice BBC. Nepokoje v Severním Irsku vypukly v úterý, den po útoku v Belfastu, kde súdánský uprchlík na ulici vážně pobodal muže. Ze severoirské metropole se demonstrace rozšířily do dalších měst.

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