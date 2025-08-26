Fotbal

Celtic v šoku. Do Ligy mistrů senzačně postoupil outsider z Kazachstánu

ČTK
Aktualizováno 26. 8. 2025 23:39
Fotbalisté Kajratu Almaty si poprvé zahrají hlavní fázi Ligy mistrů. Šampion Kazachstánu v závěrečném 4. předkole překvapivě vyřadil Celtic Glasgow na penalty. Do soutěže postoupili také další dva nováčci. Kyperský Pafos uspěl proti Crvené zvezdě Bělehrad a norský tým Bodö/Glimt si poradil se Sturmem Štýrský Hradec.
Valerij Gromyko z Kajratu jako by nemohl uvěřit postupu do Ligy mistrů přes Celtic.
Valerij Gromyko z Kajratu jako by nemohl uvěřit postupu do Ligy mistrů přes Celtic. | Foto: Reuters

Kajrat ve 3. předkole vyřadil také na penalty Slovan Bratislava a vytvořil své maximum v kvalifikaci Ligy mistrů. V závěrečném play off senzaci dokonal. První zápas na půdě skotského mistra skončil bez branek, gól nepadl ani po prodloužení dnešní odvety. Tým z Almaty rozhodl v rozstřelu.

Hrdinou se stal brankář Anarbekov. Chytil tři penalty a zastínil Dána Schmeichela. Z domácích neuspěl jen Gromyko, který chtěl napodobit Panenku a trefil břevno.

Celtic si nezopakuje loňskou účast v ligové fázi. Nevedl si v ní vůbec zle, získal 12 bodů a ve vyřazovací části pak vypadl o jediný gól s Bayernem Mnichov.

Pafos zvítězil v Srbsku 2:1, v domácí odvetě prohrával o gól a zápas směřoval do prodloužení. V 89. minutě však o remíze 1:1 a postupu rozhodl Brazilec Jaja. Pafos bude třetím kyperským klubem v Lize mistrů. Hostům nepomohl ani Olayinka, bývalý hráč Slavie nastoupil až v závěru po inkasované brance.

Tým Bodö/Glimt se v minulé sezoně probojoval až do semifinále Evropské ligy a nyní se postaral o další historický úspěch. O postupu do hlavní fáze Ligy mistrů norský šampion prakticky rozhodl již doma, když rozdrtil Sturm Štýrský Hradec 5:0. Rakouskému celku už výhra 2:1 v domácí odvetě nepomohla. Ani Sturm si tak stejně jako CZ Bělehrad nezopakuje loňskou účast v ligové fázi.

Odvetná utkání 4. předkola fotbalové Ligy mistrů:

Mistrovská část:

Kajrat Almaty - Celtic Glasgow 0:0 po prodl., pen. 3:2

První zápas 0:0, postoupil Kajrat.

Pafos - Crvena zvezda Bělehrad 1:1 (0:0)

Branky: 89. Jaja - 60. Ivanič. První zápas 2:1, postoupil Pafos.

Sturm Štýrský Hradec - Bodö/Glimt 2:1 (1:1)

Branky: 30. Jatta, 73. Oermann - 15. Jörgensen. První zápas 0:5, postoupil Bodö/Glimt.

 
