Schick na úvod bundesligy narazil. Vyhrál Hoffenheim s Coufalem a Hranáčem

Po konci smlouvy ve West Hamu debutoval za Hoffenheim v ligovém utkání krajní obránce Vladimír Coufal. Jeho kolega z obrany Robin Hranáč odehrál 75 minut. Útočník Adam Hložek do zápasu nezasáhl kvůli zlomenině kůstky v pravém chodidle, kterou si přivodil v tréninku.
Leverkusen se dostal do vedení po šesti minutách, hlavou se prosadil stoper Quansah. Hoffenheim ještě do poločasu srovnal zásluhou Kosovana Asllaniho, který ve druhém poločase přidal ještě asistenci na vítězný gól Lemperleho. První ligový zápas novému kouči Leverkusenu Eriku ten Hagovi nevyšel a jeho tým prohrál s Hoffenheimem po více než třech letech.
Union Berlín porazil Stuttgart 2:1 po dvou trefách Ansaha, který se po příchodu z druholigového Paderbornu stal prvním hráčem v historii klubu, jenž při debutu skóroval dvakrát. Celek z hlavního města tak neprohrál ani pátý po sobě jdoucí otevírací zápas německé nejvyšší soutěže. K tomu Unionu dopomohl i záložník Alex Král, který vstoupil do hry v 67. minutě.
"Vlci" z Wolfsburgu pod vedením nového trenéra Paula Simonise zvítězili na startu sezony i s českým křídelníkem Václavem Černým, který odehrál závěrečné dvě minuty, na hřišti Heidenheimu 3:1.
Eintracht Frankfurt vstoupil do sezony vítězně, doma porazil Brémy 4:1. Na vysokém vítězství se podílel gólem a dvěma asistencemi devatenáctiletý Turek Uzun. Ten se stal nejmladším hráčem Frankfurtu od sezony 2004/05, který se podílel na třech gólech v jednom zápase bundesligy.
Brémy pod novým trenérem Horstem Steffenem prohrály i druhé soutěžní utkání po sobě. Před týdnem vypadly z Německého poháru pro prohře 0:1 s druholigovou Arminií Bielefeld.
Německá fotbalová liga - 1. kolo:
Frankfurt - Brémy 4:1 (25. a 47. Bahoya, 22. Uzun, 70. Knauff - 48. Njinmah), Freiburg - Augsburg 1:3 (58. Grifo z pen. - 32. Janulis, 42. Matsima, 45.+2 Wolf), Heidenheim - Wolfsburg 1:3 (29. Scienza - 20. Skov Olsen, 67. Svanberg, 87. Amúra z pen.), Leverkusen - Hoffenheim 1:2 (6. Quansah - 25. Asllani, 52. Lemperle), Union Berlín - Stuttgart 2:1 (18. a 45.+4 Ansah - 87. Tomás),
18:30 St. Pauli - Dortmund.