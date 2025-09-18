Bláznivý závěr. Schick a spol. byli v Kodani nakonec rádi za remízu

Barcelona vyhrála v Newcastlu 2:1 díky dvěma brankám Marcuse Rashforda. Manchester City zvítězil nad oslabenou Neapolí 2:0, když Nor Erling Haaland vstřelil už 50. gól v milionářské soutěži. Eintracht Frankfurt zdolal po obratu Galatasaray 5:1 a vyhoupl se do čela tabulky. Hladké výhry si připsaly také Sporting Lisabon a Bruggy.
Kodaň prošla třemi předkoly, doma v nich vyhrála všechny tři duely s celkovým skóre 9:0 a ve skupinové fázi sahala po vítězství. Pro nového dánského trenéra Bayeru Hjulmanda začal návrat do vlasti nešťastně. Hrálo se jen devět minut, když nizozemský brankář Flekken lovil míč ze sítě po brejku, který přesně zakončil Švéd Larsson.
Po změně stran měl blízko k vyrovnání Maročan Ben Seghír, jehož střelu zastavila tyč. Schick se dostal ke střele až v 66. minutě a chorvatský brankář Kotarski vytáhl míč nad břevno. Osm minut před koncem předvedl Španěl Grimaldo svou specialitu a z přímého kopu vyrovnal, ale střídající Brazilec Robert strhl povedenou hlavičkou vedení znovu na stranu domácích. Jenže v nastavení si řecký obránce Chatzidiakos srazil Echeverriho centr do vlastní sítě.
Vstup do zápasu nevyšel ani dalšímu německému zástupci. Frankfurt doma prohrával s Galatasarayem už od osmé minuty zásluhou Akgüna a k vyrovnání mu také pomohl vlastní gól, jehož autorem byl Kolumbijec Sánchez. Pak už hru ovládli domácí, dva góly dal Burkardt, jeden Knauff a proti svým krajanům se trefil i Turek Uzun.
Barceloně v Newcastlu scházela největší hvězda, neboť Yamala vyřadily problémy se zády. Ale dokonale ho zastoupil anglický útočník Rashford, který je v katalánské metropoli na hostování z Manchesteru United a dnešního soupeře dokonale zná.
Barcelona v prvním poločase na branku nevystřelila, ale po změně stran přidala a zvláště druhý Rashfordův gól z dálky pod břevno byl výstavní. V poslední minutě vykřesal pro domácí naději Gordon, ale osmiminutové prodloužení už vyrovnání nepřineslo.
Neapol hrála v Manchesteru od 21. minuty v deseti, když červenou kartu viděl Di Lorenzo po faulu na Haalanda. Trenér hostů Conte reagoval tím, že stáhl ze hry De Bruyneho, který si tak proti klubu, v němž zářil posledních deset let, moc nezahrál.
Odpor italského mistra zlomil Haaland, na 50 gólů potřeboval jen 49 zápasů, rychleji to ještě nikdo nestihl. Belgičan Doku pak výhru vítěze Ligy mistrů z roku 2023 zpečetil.
Belgický mistr z Brugg v posledním předkole deklasoval skotské Rangers celkem devíti góly a střeleckou formu si přenesl i do skupinové fáze. Už v prvním poločase mířilo mezi monacké tyče devět střel a tři skončily v síti.
První velkou šanci přitom měli hosté, ale Akliouche v desáté minutě neproměnil penaltu. Brankář Mignolet jeho pokus vystihl, o osm minut později však musel kvůli zranění třísel hřiště opustit.
Jeho protějšek Köhn dlouho držel čisté konto, ale po půlhodině inkasoval třikrát v rozpětí dvanácti minut. Mezi střelce se zapsal i kapitán Vanaken, který je s 51 zápasy rekordmanem Brugg v Lize mistrů. Hosté zmírnili porážku na 4:1 až v nastavení. Trefil se Fati, který je v Monaku na hostování z Barcelony.
Kajrat Almaty, kazachstánský nováček, se jako jediný účastník ligové fáze musel prokousat všemi čtyřmi předkoly. Ve čtyřech z posledních pěti zápasů udržel čisté konto a vzdoroval i na hřišti Sportingu Lisabon. Přežil i penaltu, při níž Dán Hjulmand nevyzrál na osmnáctiletého gólmana Kalmurzu. Ale Trincao těsně před přestávkou přece jen zařídil favoritovi náskok. Po změně stran už to byla jednoznačná záležitost a výhra portugalského týmu 4:1.
Fotbalová Liga mistrů, 1. kolo:
FC Kodaň - Bayer Leverkusen 2:2 (1:0)
Branky: 9. Larsson, 87. Robert - 82. Grimaldo, 90.+1 vlastní Chatzidiakos. Rozhodčí: Aghajev (Ázer.).
FC Bruggy - Monako 4:1 (3:0)
Branky: 32. Tresoldi, 39. Onyedika, 43. Vanaken, 75. Diakhon - 90.+2 Fati. Rozhodčí: Sozza (It.).
Eintracht Frankfurt - Galatasaray Istanbul 5:1 (3:1)
Branky: 45.+4 a 66. Burkardt, 37. vlastní Sánchez, 45.+2 Uzun, 75. Knauff - 8. Akgün. Rozhodčí: Guida (It.).
Manchester City - Neapol 2:0 (0:0)
Branky: 56. Haaland, 65. Doku. Rozhodčí: Zwayer (Něm.). ČK: 21. Di Lorenzo (Neapol).
Newcastle - FC Barcelona 1:2 (0:0)
Branky: 90. Gordon - 58. a 67. Rashford. Rozhodčí: Nyberg (Švéd.).
Sporting Lisabon - Kajrat Almaty 4:1 (1:0)
Branky: 44. a 65. Trincao, 66. A. Santos, 68. Quenda - 86. E. Santos. Rozhodčí: Sylwestrzak (Pol.).
Tabulka:
|1.
|Frankfurt
|1
|1
|0
|0
|5:1
|3
|2.
|Paris St. Germain
|1
|1
|0
|0
|4:0
|3
|3.
|FC Bruggy
|1
|1
|0
|0
|4:1
|3
|Sporting Lisabon
|1
|1
|0
|0
|4:1
|3
|5.
|Saint-Gilloise
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|Bayern Mnichov
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|7.
|Inter Milán
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|Manchester City
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|Arsenal
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|10.
|Liverpool
|1
|1
|0
|0
|3:2
|3
|Karabach
|1
|1
|0
|0
|3:2
|3
|12.
|Real Madrid
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|FC Barcelona
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|14.
|Tottenham
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|15.
|Dortmund
|1
|0
|1
|0
|4:4
|1
|Juventus Turín
|1
|0
|1
|0
|4:4
|1
|17.
|Leverkusen
|1
|0
|1
|0
|2:2
|1
|FC Kodaň
|1
|0
|1
|0
|2:2
|1
|Bodö/Glimt
|1
|0
|1
|0
|2:2
|1
|Slavia Praha
|1
|0
|1
|0
|2:2
|1
|21.
|Olympiakos Pireus
|1
|0
|1
|0
|0:0
|1
|Pafos
|1
|0
|1
|0
|0:0
|1
|23.
|Benfica Lisabon
|1
|0
|0
|1
|2:3
|0
|Atlético Madrid
|1
|0
|0
|1
|2:3
|0
|25.
|Newcastle
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|Marseille
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|27.
|Villarreal
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|28.
|Chelsea
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|PSV Eindhoven
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|30.
|Bilbao
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0
|Ajax Amsterodam
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0
|Neapol
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0
|33.
|Monako
|1
|0
|0
|1
|1:4
|0
|Kajrat Almaty
|1
|0
|0
|1
|1:4
|0
|35.
|Galatasaray
|1
|0
|0
|1
|1:5
|0
|36.
|Bergamo
|1
|0
|0
|1
|0:4
|0