Přeskočit na obsah
Benative
1. 4. Hugo
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Sport

Vyřídil nás zcela obyčejný tým. Jenže ovce se neoddělily od koz, hořekují v Dánsku

Sport

Jen velmi těžko skousávají Dánové výsledek finálového utkání baráže o postup na mistrovství světa. Reprezentace, která nechyběla na závěrečném turnaji MS ani ME od roku 2016, zůstane po deseti letech opět doma. Rozhodl o tom nezapomenutelný úterní večer na pražské Letné a heroický výkon českého týmu, který sebevědomé Dány udolal v penaltovém rozstřelu.

Smutný Christian Eriksen po porážce v zápase kvalifikace o postup na MS Česko - DánskoFoto: REUTERS
Objektivně vzato, Dánové byli po celé utkání jednoznačně lepším týmem, především ve druhém poločase byla jejich převaha místy drtivá. Højlund a spol. si daleko lépe rozuměli s míčem a pouze maximální nasazení obránců v červených dresech je nepouštělo do výraznějších šancí.

A právě neschopnost proměnit trvalý tlak na větší počet brankových příležitostí, potažmo branek, kritizují dánští novináři pochopitelně nejvíce. „Porážka s Českou republikou se stane jednou z kapitol učebnice o tom, jak se vyhnout finálovému turnaji,“ konstatuje deník Jyllands-Posten.

Ekstrabladet.dk si dokonce pomohl citátem z evangelia. „Ovce se oddělují od koz, když jde o všechno. Národnímu týmu chyběl klid v momentě, kdy na tom záleželo,“ uvedl v komentáři populární bulvární deník a zdůraznil, že penalty byly ústředním bodem celé dánské sezóny.

„Češi by ovšem neměli být chváleni za zábavný fotbal. Fyzický a pragmatický přístup funguje – a teď se soupeř může připravovat na mistrovství světa,“ nešetřil kritikou Ekstrabladet.dk.

Podle Lasse Vøgea, komentátora sportovní rubriky deníku B.T., zůstane úterní večer v dánských srdcích ještě mnoho, mnoho let. „Ach jo! Do sbírky přidáváme další trauma z národního týmu. A tohle by mohlo být to nejhorší vůbec,“ lamentoval uznávaný odborník.

Dánové už podobný otřes prožili. V roce 1993, rok poté, co se senzačně stali mistry Evropy. V jejich dresu se tehdy třpytila taková jména jako Peter Schmeichel nebo Brian Laudrup, přesto se čerství šampioni nedokázali probít z kvalifikace na MS v roce 1994.

Stejně jako nyní, i před více než třiceti lety přišli o postup v jediném utkání: ve Španělsku, kde prohráli 0:1. Po letech se rána ze Sevilly opět rozšklebila. „Protože ani tento dánský národní tým nedokázal zabrat, když na tom záleželo. Ani ve skupině proti Bělorusku, ani proti Skotsku v listopadu. Ani proti docela obyčejnému českému týmu včera večer,“ dodal Vøge.

Selhání nejen v Praze, ale v celé kvalifikaci zřejmě odskáče muž, který je za výsledky reprezentace nejvíce zodpovědný - kouč Brian Riemer. „Poté, co se Dánsko ztratilo na nejjednodušší cestě na mistrovství světa v historii, by se mělo s trenérem Brianem Riemerem rozloučit,“ domnívá se šéfredaktor Boldu Michel Wikkelsø Davidsen.

Nejnovější
„Vedeme si skvěle," řekl Trump v rozhovoru s televizí NBC News.

Trump v minulosti opakovaně hovořil o tom, že Bílý dům postrádá důstojné prostory pro velké recepce.

