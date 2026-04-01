Vyřídil nás zcela obyčejný tým. Jenže ovce se neoddělily od koz, hořekují v Dánsku

Jen velmi těžko skousávají Dánové výsledek finálového utkání baráže o postup na mistrovství světa. Reprezentace, která nechyběla na závěrečném turnaji MS ani ME od roku 2016, zůstane po deseti letech opět doma. Rozhodl o tom nezapomenutelný úterní večer na pražské Letné a heroický výkon českého týmu, který sebevědomé Dány udolal v penaltovém rozstřelu.
Objektivně vzato, Dánové byli po celé utkání jednoznačně lepším týmem, především ve druhém poločase byla jejich převaha místy drtivá. Højlund a spol. si daleko lépe rozuměli s míčem a pouze maximální nasazení obránců v červených dresech je nepouštělo do výraznějších šancí.
A právě neschopnost proměnit trvalý tlak na větší počet brankových příležitostí, potažmo branek, kritizují dánští novináři pochopitelně nejvíce. „Porážka s Českou republikou se stane jednou z kapitol učebnice o tom, jak se vyhnout finálovému turnaji,“ konstatuje deník Jyllands-Posten.
Ekstrabladet.dk si dokonce pomohl citátem z evangelia. „Ovce se oddělují od koz, když jde o všechno. Národnímu týmu chyběl klid v momentě, kdy na tom záleželo,“ uvedl v komentáři populární bulvární deník a zdůraznil, že penalty byly ústředním bodem celé dánské sezóny.
„Češi by ovšem neměli být chváleni za zábavný fotbal. Fyzický a pragmatický přístup funguje – a teď se soupeř může připravovat na mistrovství světa,“ nešetřil kritikou Ekstrabladet.dk.
Podle Lasse Vøgea, komentátora sportovní rubriky deníku B.T., zůstane úterní večer v dánských srdcích ještě mnoho, mnoho let. „Ach jo! Do sbírky přidáváme další trauma z národního týmu. A tohle by mohlo být to nejhorší vůbec,“ lamentoval uznávaný odborník.
Dánové už podobný otřes prožili. V roce 1993, rok poté, co se senzačně stali mistry Evropy. V jejich dresu se tehdy třpytila taková jména jako Peter Schmeichel nebo Brian Laudrup, přesto se čerství šampioni nedokázali probít z kvalifikace na MS v roce 1994.
Stejně jako nyní, i před více než třiceti lety přišli o postup v jediném utkání: ve Španělsku, kde prohráli 0:1. Po letech se rána ze Sevilly opět rozšklebila. „Protože ani tento dánský národní tým nedokázal zabrat, když na tom záleželo. Ani ve skupině proti Bělorusku, ani proti Skotsku v listopadu. Ani proti docela obyčejnému českému týmu včera večer,“ dodal Vøge.
Selhání nejen v Praze, ale v celé kvalifikaci zřejmě odskáče muž, který je za výsledky reprezentace nejvíce zodpovědný - kouč Brian Riemer. „Poté, co se Dánsko ztratilo na nejjednodušší cestě na mistrovství světa v historii, by se mělo s trenérem Brianem Riemerem rozloučit,“ domnívá se šéfredaktor Boldu Michel Wikkelsø Davidsen.
Stadion na pražské Letné ovládla obrovská euforie poté, co čeští fotbalisté ve finále play off porazili v penaltovém rozstřelu Dánsko a po 20 letech postoupili na mistrovství světa. Reprezentace si na šampionátu v základní skupině zahraje dva zápasy v Mexiku a jeden v USA, a tak se oslavy nesly v mexickém duchu. Trenér Miroslav Koubek se brzy ocitl nad hlavami rozjařených hráčů.
Americký prezident Donald Trump dnes bez dalších podrobností řekl, že americké vojenské operace proti Íránu se blíží konci. Informuje o tom agentura Reuters. Spojené státy a Izrael od konce února podnikají útoky na Írán, které zažehly regionální válku. „Vedeme si skvěle,“ řekl Trump v rozhovoru s televizí NBC News. „A blíží se konec (války)“, dodal.
Italští fotbalisté budou potřetí za sebou chybět na mistrovství světa. Ve finále play off o postup prohráli v Bosně a Hercegovině 1:4 v penaltovém rozstřelu, po prodloužení zápas skončil 1:1. Na letní šampionát v USA, Kanadě a Mexiku postoupilo i Švédsko po výhře 3:2 nad Polskem a Turecko, které uspělo 1:0 v Kosovu.
Americký federální soudce v úterý nařídil administrativě prezidenta Donalda Trumpa dočasně zastavit výstavbu tanečního sálu Bílého domu, kvůli níž loni Trump nechal zbourat východní křídlo sídla amerických prezidentů. O předběžném opatření, které počítá s tím, že ve stavbě bude možné pokračovat jen se souhlasem Kongresu, informovala agentura AP.