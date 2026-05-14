Vyřazení Chorého a Douděry jsme dostali nařízené, každý máme šéfa, přiznal Trpišovský

Přišel o dva klíčové hráče sestavy, kteří byli kvůli disciplinárním prohřeškům vyřazení s kádru. Souhlasil trenér fotbalové Slavie Jindřich Trpišovský s interním trestem pro Tomáše Chorého a Davida Douděru? "Dostali jsme to svým způsobem nařízené," přiznal kouč v rozhovoru pro stanici Oneplay po středečním utkání s Jabloncem, v němž si Slavia definitivně zajistila titul.
"Po Hradci jsme měli sezení s vedením, protože za sezonu se nám nakumulovaly věci, které se nám nikdy nestávaly. Po Hradci od vedení padlo, že je to naposledy. Že se ty věci nesmí stávat, a přesto se staly," řekl Trpišovský na tiskové konferenci po vítězství 5:1 nad Jabloncem a obhajobě ligového titulu.
"Každý máme svého šéfa, a přišlo rozhodnutí. V tu chvíli jsme ho museli respektovat, jinak to nejde, ani nebyl žádný prostor pro diskuzi. I proto, že jsme hráli hned ve středu a hráči stejně dostanou vysoký trest za červené karty. Veškeré úsilí jsme se snažili směřovat k zápasu," doplnil kouč.
Slávisté měli v sezoně s disciplínou opakované problémy. Po dubnovém vyloučení kapitána Jana Bořila, který se v utkání v Hradci Králové sápal po rozhodčím, vedení hráčům jasně řeklo, že další excesy už nehodlá trpět.
Chorý se však v sobotním nedohraném derby nechal již potřetí v sezoně vyloučit, tentokrát za úder loktem do obličeje protihráče. Douděra pak již z lavičky po svém vystřídání vulgárně nadával rozhodčím.
S Chorým, který má problémy s disciplínou po celou kariéru, se prý během sezony snažil prohřešky opakovaně řešit.
"Vedli jsme s ním pohovory. Měl jsem s ním rozmluvu, když přišel (předloni z Plzně). Řekl jsem mu, že tohle na hřišti prostě nechci, žádné červené karty a podobně. Že po něm chci věci, ve kterých je silný a dobrý, což ukázal. Minulou sezonu se nic nestalo. V téhle sezoně se staly věci, které všichni víme," konstatoval kouč.
"Byl jsem naštvaný za vyloučení na Slovácku. Myslím, že z naší strany jsme udělali maximum, ale jsme toho součástí. Ze strany realizáku padly všechny možné věci, od rozmluv až po tresty. Vyčerpali jsme všechny možnosti. Pro Toma je to i výzva do další kariéry, aby tyhle věci neměl a ukázal svou nejlepší fotbalovou tvář. Nejvíc potrestaní jsou oba dva, že nemůžou hrát fotbal a čeká je dlouhý trest," dodal Trpišovský.
Oba vyřazení čeští reprezentanti sledovali zápas s Jabloncem z tribuny. Tvrdík avizoval, že si mohou hledat nové angažmá. Trpišovský nechtěl spekulovat, zda by se navzdory tomu nakonec mohli do kádru Slavie ještě vrátit.
"Upřímně nevím. S nikým jsme se o tom nebavili, to rozhodnutí přišlo. Musíme si sednout dohromady a říct si, co dál. Ti hráči stejně dostanou dlouhý trest a je také otázka, jak oni budou cítit svou budoucnost. Zatím bych to nepředjímal, uvidíme, co se stane," dodal Trpišovský.
Slávisté byli od titulu již tři minuty v derby se Spartou. Zápas se však kvůli výtržnostem fanoušků nedohrál a Letenští zvítězili kontumačně.
"Všichni víme, co se stalo v posledních dnech, nebylo snadné se znovu nastavit na zápas. Bylo to smutné, nikdo nic takového nečekal. Byli jsme blízko výhře v derby, titulu a možná jednomu z nejhezčích sportovních večerů v životě, místo toho se z toho stala noční můra," přiznal Trpišovský.
"Klobouk dolů před týmem, že jsme Jablonec zvládli, navíc tak jednoznačně. Víc než radost cítím úlevu, že máme definitivu. Snad už se nic nestane," usmál se pražský rodák před tím, než na tiskovou konferenci vtrhli rozjaření hráči a polili ho šampaňským.
Těžké poslední dny měly pro Slavii přece jen šťastný konec. "Bylo to hlavně smutné. Poprvé v kariéře jsem byl z fotbalu dva dny úplně zdevastovaný. Já s ním přitom vstávám i chodím spát…" uvedl kouč.
"Všichni víme, co se stalo. Musíte se z toho dostat a připravit se na zápas, zvládnout to pro všechny lidi, kteří si to zaslouží. Pocity byly šílené, nikdy by mě nenapadlo, že v Česku by mohli být napadeni hráči na hřišti. Pocity jsme asi měli všichni stejné," řekl Trpišovský.
Slavia jako součást trestu musí odehrát čtyři domácí zápasy bez diváků. Obhajobu titulu tak oslavila na liduprázdném stadionu.
"Za naší střídačkou vždy sedává spousta dětí a také starších lidí, co chodí na Slavii spoustu let. Ti všichni o to přišli, to vás napadne první. Zmobilizujete se, ale oni u toho nemohou být. To je nejhorší, blesklo mi hlavou. Přitom jsme mluvili o tom, jak se celý fotbal zvedá," zdůraznil Trpišovský.
Nesmírně váží toho, že mužstvo obhájilo titul v sezoně, kdy na podzim hrálo také Ligu mistrů.
"Je to hodně složitá věc, na vlastní kůži jsme si vyzkoušeli, jak těžké to je. Byl to asi nejsložitější titul. Liga mistrů vám každé kolo vezme kus sebevědomí a hned se zase musíte vracet do domácí soutěže obhajovat. Soupeři v lize odvádějí skvělou práci, uhrávat body je stále náročnější," řekl Trpišovský.
