Výpadek, který ve Spartě předvádět nemůžeme. Haraslín promluvil i o svém zranění

"Dalo mi to strašně moc. Předtím jsem působil jen v mládežnických kategoriích, ale po příchodu do Polska jsem se hned zařadil do A-týmu. Postupně jsem se posunul i do reprezentace a poté se vrátil do Itálie. Polská liga se může porovnávat s tou českou. Je velmi soubojová, rychlá a fyzická," řekl rodák z Bratislavy, jenž za Lechii nastupoval v letech 2015 až 2020.
Na Čenstochovou, jejíž barvy tehdy oblékal současný stoper Hradce Králové Tomáš Petrášek, narazil už jako hráč Lechie. "Polské týmy sleduji hlavně v evropských zápasech a určitě se toho hodně změnilo oproti mému působení u sousedů. Styl ale mají stále podobný. Trenér Papszun sice od té doby jednou odešel, poté se ale vrátil. Jinak však vyznává systém, který stále drží. Co se týče Tomáše Petráška, hrál jsem proti němu za Lechii a pamatuji si, že on tehdy v té obranné trojici vycházel zrovna na mě," uvedl Haraslín.
Letenští vyhráli jediný z posledních pěti soutěžních zápasů, v nedělním ligovém utkání překvapivě prohráli 1:2 v Karviné. "Nemyslím si, že jde o těžkou situaci. Jako kapitán jsem byl v horší pozici na začátku (sezony), po remíze v Jablonci a prohře v Aktobe. Není to ale jen o mně, v týmu máme i jiné lídry. Dokážu vybouchnout, ale chci, aby to zároveň dávalo pozitiva. Když budete jen negativní, může to uškodit celému mužstvu. Snažím se tým nakopnout," uvedl někdejší hráč Sassuola.
Poslední duel v Karviné si podle něj Pražané prohráli sami. "Předvedli jsme slabý výkon, takové ve Spartě ukazovat nemůžeme. Teď je to na nás. Máme dva zápasy za sebou, celkově je jich hodně a nemůžeme se zastavovat dlouho u jednoho pokaženého. Hned zítra musíme ukázat, že to byl jen výpadek," mínil Haraslín.
Celé září vynechal kvůli svalovému zranění, ve druhé polovině října ho ze hry vyřadil poraněný kotník. Vrátil se až v Karviné. "První zranění bylo spíše únavové, svalové. To druhé pak nešťastná náhoda, kdy mě trefil protihráč do kotníku. Teď se cítím fajn a doufám, že budu pomáhat týmu nejen mimo hřiště jako v posledních týdnech, ale také na trávníku," řekl slovenský reprezentant.