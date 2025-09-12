Fotbal

Mnohamilionová posila jde do boje proti hejtům. Slávista Prekop už ale zažil i šikanu

Jiří Škuba Jiří Škuba
před 22 minutami
Jeho přestup rozdělil slávistický tábor fanoušků vedví. Kalamitní situaci v útoku Slavie má spasit Erik Prekop - útočník z Baníku Ostrava, který bude připraven už na zítřejší utkání s Karvinou. Pro některé příznivce je jeho akvizice zklamáním, před vstupem do Ligy mistrů čekali gólového zabijáka s větším jménem.

Po reprezentační pauze se do Edenu vrátí liga v plné parádě. Na stadion do Edenu dorazí Karviná, tým, který se v letošní sezoně prezentuje kvalitním, dravým fotbalem. V čele s Martinem Hyským, bývalým slávistou, jehož jméno občas v zákulisí padne jako možná alternativa pro Slavii někdy v budoucnu.

Slávističtí fans zase chystají nové ultimátní choreo s cílem navázat na loňský listopadový souboj, během nějž ohromili celou fotbalovou Evropu.

Největší pozornost ale bude stejně upřena do ofenzivy domácího výběru. Nahradí Tomáše Chorého nová posila Erik Prekop?

Pojďme si shrnout fakta. Brzy osmadvacetiletý útočník má před Ostravou ve svém životopise kluby jako Trenčín, Bohemians nebo Hradec. Ve svých dvou nejlepších ligových sezonách nastřílel shodně osm branek. 23 minut za národní tým, cena dle odborného portálu Transfermarkt.com: 700 tisíc eur.

Hodnota transakce z Baníku do Slavie se ovšem odhaduje na 3,5 milionu eur, tedy 85 milionů korun. Proběhla ve formě finančního plnění plus náhrady v podobě tří mladých hráčů: Ondřeje Kričfalušiho, Davida Planky a Filipa Štancla.

Za zmíněnou sumu čekala řada fanoušků jiné jméno. Gólovou devítku, která nasype za sezonu dvacet tref. A určitě někoho mladšího, perspektivnějšího.

Prekop je dříč, výborný v presinku, silný ve vzduchu, kvalitní ve hře zády k brance. Není to ale střelec - zabiják, ani precizní technik s balonem. "Spíš se podobá Standovi Teclovi," zhodnotil ho jeden z příznivců ve svém komentáři.

Oproti kritice části slávistického publika ovšem stojí pohled mužů, kteří ho znají a pod transferem jsou podepsáni. Pro kouče Jindřicha Trpišovského je Prekop vysněnou posilou, předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík by neváhal postavit ho hned do základní sestavy. A majitel Baníku Václav Brabec se prodeji opory týmu dlouho bránil zuby nehty.

Související

"Kam se hrabe i první liga." Kubík překvapil sumou, na niž si studenti přijdou v USA

Luboš Kubík mladší

Nyní to bude Karviná, zanedlouho to ale už může být Arsenal, Inter Milán nebo Barcelona. Prekop stojí před další kapitolou svého fotbalového příběhu - příběhu, který rozhodně nevypráví o vypiplaném talentu.

Od pěti let vyrůstal v Trenčíně. Byť je slovenský klub známý svou prací s mládeží a tím, že dává šanci odchovancům, Prekopa málem vyhodili z dorostu. Houževnatý mladík ovšem dokázal trenéra ještě přesvědčit a makal. Vpracoval se až na kapitána a nejlepšího střelce devatenáctky.

To už ale fotbalová sinusoida začala opět klesat, Prekop se v áčku Trenčína nechytil. "Možná přišel i pocit uspokojení, i z prvních výplat, vždyť jsem vydělával víc než moji rodiče. Nebylo to o tom, že bych kašlal na fotbal, ale prostě mě to celé pohltilo," přiznal v rozhovoru pro tv.noviny.

V sezoně 2017/18 už hostoval v druholigovém Interu Bratislava. První půlrok byl tahounem týmu, pak se však situace opět obrátila. "Přístup trenéra mě doslova šokoval, choval se ke mně velmi povrchně. Chvílemi to vypadalo jako šikana. Kdybychom se teď potkali, těžko bych se mu podíval do očí nebo mu potřásl rukou," popisoval.

O rok později už zamířil do Česka. Přes tehdy druholigový Hradec se dostal do Bohemians 1905. Když loni v létě padl do oka Ostravě, Baník za něj už musel zaplatit půl milionu eur.

Stačil další rok a z Prekopa je jeden z nejdražších transferů v rámci české ligy. Následující týdny a měsíce ukážou, zda ve Slavii měli geniální ruku, nebo jestli bolestivě dupli vedle.

"Přestup považuji za zadostiučinění po celé mé dosavadní kariéře, během které jsem si prošel kdečím. Je to odměna. Na druhou stranu věřím, že to není moje konečná zastávka, ale odrazový můstek, díky kterému se budu moci dostat ještě dál. Věřím, že to bude součástí nějaké mé cesty a úspěšného angažmá. Tohoto přestupu si nesmírně vážím, protože Slavii Praha považuji za významný evropský klub," vyhlásil Prekop v exkluzivním rozhovoru pro sport.aktuality.sk.

 
Mohlo by vás zajímat

Výkon týmu proti Saúdské Arábii hraničil s ostudou, prohlásil šéf FAČR Trunda

Výkon týmu proti Saúdské Arábii hraničil s ostudou, prohlásil šéf FAČR Trunda

"Kam se hrabe i první liga." Kubík překvapil sumou, na niž si studenti přijdou v USA

"Kam se hrabe i první liga." Kubík překvapil sumou, na niž si studenti přijdou v USA

Ze Slovenska náhle zmizel, zůstaly po něm dluhy. Kontroverzní útočník je teď v Praze

Ze Slovenska náhle zmizel, zůstaly po něm dluhy. Kontroverzní útočník je teď v Praze

Rekordní transfer z Julisky. Nigerijský mladík od ledna posílí fotbalisty Slavie

Rekordní transfer z Julisky. Nigerijský mladík od ledna posílí fotbalisty Slavie
Fotbal sport Obsah SK Slavia Praha Chance Liga

Právě se děje

před 6 minutami
Magazín

Historie a vášeň v půllitru. V Praze se pivo mění v zážitek a spojuje lidi i příběhy

Historie a vášeň v půllitru. V Praze se pivo mění v zážitek a spojuje lidi i příběhy
Prohlédnout si 26 fotografií
Výčep v Pilsner Urquell: The Original Beer Experience.
Hlavním tapsterem a pivním someliérem je Petr Lepiarský: „Často slyším, že Pilsner změnil recepturu, nebo že je to jen europivo. Kdo to tvrdí, nemá o pivu pravé povědomí. Receptura zůstává stejná od roku 1842 a pivo, které tu čepujeme, je originál."
před 14 minutami
Boj proti "skrytým vlivovým operacím". Jak se český TikTok chystá na volby
Domácí

Boj proti "skrytým vlivovým operacím". Jak se český TikTok chystá na volby

Platforma na tiskové konferenci představila několik pilířů boje proti dezinformacím před českými volbami.
Aktualizováno před 19 minutami
"Mohl to být omyl," řekl Trump o ruských dronech v Polsku. "Ale nebyl," tvrdí Varšava
Zahraničí

ŽIVĚ
"Mohl to být omyl," řekl Trump o ruských dronech v Polsku. "Ale nebyl," tvrdí Varšava

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 22 minutami
Fotbal

Mnohamilionová posila jde do boje proti hejtům. Slávista Prekop už ale zažil i šikanu

Jeho přestup rozdělil slávistický tábor fanoušků vedví. Kalamitní situaci ve Slavii má spasit Erik Prekop - útočník z Baníku Ostrava.
před 22 minutami
Kriminalita mladistvých v Česku vzrostla za čtyři roky o třetinu, upozornil Rakušan
Domácí

Kriminalita mladistvých v Česku vzrostla za čtyři roky o třetinu, upozornil Rakušan

Kriminalita mezi dětmi a mladistvými v Česku stoupla mezi lety 2021 a 2024 o 33 procent, sebevražda je druhou nejčastější příčinou smrti mladých.
před 1 hodinou
Praha bude mít "superšpitál". Může to odstartovat reformu celé nemocniční sítě
Domácí

Praha bude mít "superšpitál". Může to odstartovat reformu celé nemocniční sítě

Nemocnice Motol a Homolka se spojí. "Část stávajících lékařů by se mohla převelet do nedostatkových míst, jako jsou Karlovy Vary," míní experti.
před 1 hodinou
Zelí z jadeitu poprvé v Evropě. Národní muzeum vystavuje poklady císařského dvora
Výtvarné umění

Zelí z jadeitu poprvé v Evropě. Národní muzeum vystavuje poklady císařského dvora

Na výstavě 100 pokladů, 100 příběhů lze vidět artefakty nesmírné umělecké ceny ze sbírek čínských císařů.
Další zprávy