Vedení fotbalové asociace jedná o Peltovi. Lébr se předsedy zastal. Situace je vážná, ví Paclík

Praha - Mimořádné zasedání výkonného výboru fotbalové asociace projednává situaci okolo obvinění předsedy FAČR Miroslava Pelty z možného zneužití dotací z ministerstva školství na sport. Rozhodnout by měla mimo jiné o tom, zda se volební valná hromada uskuteční podle plánu 2. června, nebo bude odložena.

Ke krátkému rozhovoru s novináři svolil před jednáním pouze Josef Lébr, člen za kluby pro dvě nejvyšší fotbalové soutěže a muž, který minulý týden prodal svůj podíl v Sigmě Olomouc. "Musím se nejdříve dozvědět detailnější informace, protože jsem s kauzou seznámen zatím pouze z tisku."

Jaký navrhujete postup s ohledem valné hromady?

"Momentálně je místopředsedou pan Zdeněk Zlámal, který je tak nyní předsedou a očekávám, s jakými přijde návrhy. Já osobně bych preferoval, aby valná hromada proběhla, protože nám 30. června končí funkční období a nebylo by dobré, aby se to protahovalo."

Hlasoval byste pro volby, i kdyby byl Miroslav Pelta ve vazbě?

Nevím, jestli bude ve vazbě, až budou volby. Ale volby se mohou uskutečnit, i když bude ve vazbě. A do 12. května se ještě může objevit nějaký kandidát. Už tady jednou taková kauza byla, když byl obviněn pan Chvalovský. Já tehdy hlasoval proti jeho odvolání, protože ctím presumpci neviny.

Hlasoval byste pro Miroslava Peltu?

To se těžko předjímá, protože zatím nemám dostatek informací. Zatím nemám téměř žádné informace.

Stavíte se za pana Peltu?

Celou dobu, co jsem ve výkonném výboru, tak vidím jeho pracovní nasazení a kolik pro fotbal sehnal peněz a co všechno se zlepšilo. Stačí se podívat na tuto novou budovu. Nelze jen říci "on je špatný". Musíte vidět i ty klady, ty já vidím. Kolik peněz šlo do hnutí, co všechno se zlepšilo. Teď se najednou vyrojilo hodně chytrých lidí a říkají: "Ten byl špatný." Ale já sem chodil a viděl jsem jeho nasazení. Jestli tam bylo nějaké pochybení, to nevím, to se dnes dozvím.

Nestraší vás, že by mohl fotbal přijít o dotace?

Určitě se to řešit bude. Sport je dlouhodobě podfinancovaný, fotbal také. Kdyby měl fotbal přijít o dotace, tak se vracíme na začátek, před budování akademií, sportovních středisek mládeže. Tato dlouhodobá práce, která by měla řekněme za osm let přinést silný národní celek, by mohla přijít nazmar. Teď to všechno přerušit kvůli nějaké kauze? Nevím, co v tom bylo, ale uvědomuji si, co bylo za práci vybudovat akademie. A většina dotací šla do mládeže a zlepšení infrastruktury, do stadionů.

Novináře před vchodem do budovy míjel také majitel Viktorie Plzeň Tomáš Paclík, který prohlásil: "Situace je samozřejmě velice vážná, ale musíme se nejdříve seznámit se všemi inforamcemi." Nebo šéf Ligové fotbalové asociace Dušan Svoboda, jenž se ale před jednáním nechtěl vyjadřovat.