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Sport

Koubek šokoval hodnocením po zápase: Výkon hodnotím pozitivně, chceme na to navázat

Sport

Čeští fotbalisté neudrželi hubený náskok 1:0 v druhé bitvě na mistrovství světa. S JAR nakonec jen remizovali a zkomplikovali si cestu za postupem ze skupiny. Přesto trenér Miroslav Koubek hodnotil zápas pozitivně.

Miroslav Koubek v zápase Česko - JAR na MS 2026
Miroslav Koubek v zápase Česko - JAR na MS 2026Foto: REUTERS – Siphiwe Sibeko
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Češi začali v Atlantě skvěle. Jihoafrickou republiku zaskočili aktivním presinkem a Sadílek se radoval z gólu už v šesté minutě.

Poté ale jejich aktivita poklesla a s výjimkou šancí na začátku druhé půle se stáhli do hlubokého bloku. Soupeř často hořel v obraně, ale místo toho, aby to Češi využili, stáhli se do defenzivy. A to se jim vymstilo.

V 83. minutě inkasovali z pokutového kopu po nastřelené ruce Pavla Šulce. Ve skupině tak Češi připsali pouze bod.

„Výkon ale hodnotím pozitivně, hráli jsme s mužstvem, které je velmi šikovné na balonu. Začali jsme dobře, dali branku. Měli jsme čtyři, pět šancí, tam jsme si zápas ztratili. Měli jsme na to, abychom dali dva góly,“ řekl v rozhovoru pro Českou televizi Miroslav Koubek.

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I přesto, že výsledek je v boji o postup ze skupiny velkou komplikací, trenér prý své svěřence pochválí, protože do poslední chvíle sahali po vítězství.

„Myslím, že i v závěru jsme tlak měli. Kluci šli nadoraz, měli křeče, nemůžu nic vytknout, dali do toho všechno, to je někdy víc než vítězství,“ uvedl.

Pochvaloval si i překvapivé změny, které udělal před zápasem, když nečekaně nechal na lavičce velká jména jako Tomáše Součka, Lukáše Provoda nebo Pavla Šulce.

„Zvýšila se díky tomu kombinační složka, byly tam dobré věci. Určitě je na čem stavět, my si to vyhodnotíme a rádi budeme v tomto trendu pokračovat. Ještě stále žijeme,“ dodal Koubek.

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