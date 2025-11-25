Vyhrocené emoce v Edenu. Slavia v Lize mistrů obrala španělského favorita

Baskický semifinalista minulého ročníku Evropské ligy měl v Edenu blíže k výhře, na začátku druhé půle ve třech velkých šancích vychytal Roberta Navarra brankář Jindřich Staněk.
Třikrát skvělý Jindřich Staněk! V rozmezí pár minut se blýskl třemi 🔝 zákroky! 🚫#NovaSport | #UCL pic.twitter.com/S1tiwolnQo— Nova Sport (@novasport_cz) November 25, 2025
Slavii nevyšla odveta za porážku 0:1 v Bilbau v úvodním vzájemném duelu vloni v říjnu v Evropské lize. Lídr české nejvyšší soutěže nevyhrál v pohárech už 12 duelů po sobě, v hlavní fázi Ligy mistrů zvítězil jen na úvod při své první účasti v roce 2007.
Slavia je po pěti z osmi kol v neúplné tabulce na 30. místě, Bilbao o dvě příčky výše. Ligová část pohárů se od minulé sezony hraje novým systémem. Všech 36 účastníků tvoří jednu společnou tabulku, z níž 24 nejlepších celků projde do vyřazovací části, z toho osm přímo do osmifinále. V dalším utkání Pražané nastoupí 9. prosince v Londýně proti Tottenhamu.
V základní sestavě Slavie nechyběl záložník Zafeiris, který kvůli nachlazení nedohrál víkendový ligový zápas s Bohemians 1905. Trenér Trpišovský tentokrát vsadil na rozestavení se čtyřmi obránci, na pravém beku hrál Moses a nad ním Douděra. Kouč Bilbaa Valverde udělal několik změn v zahajovací jedenáctce, jen na lavičce začala největší hvězda Nico Williams, autor jednoho ze španělských gólů z loňského vítězného finále Eura.
Pražané vstoupili do utkání aktivně, první velkou šanci ale měl baskický celek. V šesté minutě chyboval na polovině hřiště Chaloupek, hosté se dostali do přečíslení dvou na jednoho, Sanceta však po přihrávce od Guruzety vychytal Staněk. Na opačné straně ve 12. minutě zamířil těsně vedle Provod.
Ve zbytku první půle se hrál vyrovnaný zápas bez větších šancí. Po změně stran začali hosté velkým náporem a Slavii hned třikrát v krátkém sledu podržel gólman Staněk, pokaždé proti Navarrovi. Reprezentační gólman nejprve ve 49. minutě vyrazil křídelníkovi Bilbaa střelu ve vápně, v 52. minutě mu zlikvidoval samostatný únik z levé strany a vzápětí téměř zázračně i hlavičku k tyči.
Domácí se z nepovedeného úvodu druhé půle trochu vzpamatovali, pomohlo jim k tomu i trojité střídání v 55. minutě. Chvíli nato Chorého pokus přes hlavu "nůžkami" zastavil na čáře obránce, litevský sudí ale předtím odpískal slávistickému útočníkovi faul.
Červenobílí postupně vyrovnali hru a místy dostali aktuálně osmý tým španělské ligy pod tlak. V 81. minutě mohl rozhodnout Chaloupek, po prodlouženém rohu ale tísněn Boirem zamířil na zadní tyči nad. V rozkouskovaném závěru za stálého sněžení s deštěm už žádné z mužstev vyloženou šanci nemělo.
Slavia v Lize mistrů počtvrté za sebou neskórovala, prosadila se jen na úvod v září při remíze 2:2 s Bodö/Glimt. V domácí soutěži stále neporažení Pražané na vlastním stadionu v pohárech už posedmé po sobě nezvítězili a vzdaluje se jim šance na postup do vyřazovacích bojů.
Bilbao, které o víkendu utrpělo debakl 0:4 v Barceloně, vyhrálo jediný z posledních šesti soutěžních duelů.
Fotbalová Liga mistrů - 5. kolo:
Slavia Praha - Athletic Bilbao 0:0
Rozhodčí: Rumšas - Radiuš, Sužiedelis (všichni Lit.) - Ruperti (video, Niz.). ŽK: Provod, Chorý, Trpišovský (trenér) - Guruzeta, De Galarreta, Paredes, Valverde (trenér). Diváci: 19.169.
Slavia: Staněk - Moses, Zima, Chaloupek, Mbodji (55. Bořil) - Zafeiris (79. Chytil), Sadílek - Douděra (55. Holeš), Provod, Sanyang (55. Kušej) - Chorý. Trenér: Trpišovský.
Bilbao: Simón - Areso (79. Lekue), Vivian, Paredes, Boiro - De Galarreta (64. Jauregizar), Rego - Berenguer (58. N. Williams), Sancet (58. Sánchez), Navarro - Guruzeta (79. Gómez). Trenér: Valverde.
Ajax Amsterodam - Benfica Lisabon 0:2 (0:1), Galatasaray - Saint-Gilloise 0:1 (0:0), Bodö/Glimt - Juventus Turín 2:3 (1:0), Dortmund - Villarreal 4:0 (1:0), Chelsea - FC Barcelona 3:0 (1:0), Manchester City - Leverkusen 0:2 (0:1), Marseille - Newcastle 2:1 (0:1), Neapol - Karabach 2:0 (0:0).
Tabulka:
|1.
|Bayern Mnichov
|4
|4
|0
|0
|14:3
|12
|2.
|Arsenal
|4
|4
|0
|0
|11:0
|12
|3.
|Inter Milán
|4
|4
|0
|0
|11:1
|12
|4.
|Dortmund
|5
|3
|1
|1
|17:11
|10
|5.
|Chelsea
|5
|3
|1
|1
|12:6
|10
|6.
|Manchester City
|5
|3
|1
|1
|10:5
|10
|7.
|Paris St. Germain
|4
|3
|0
|1
|14:5
|9
|8.
|Newcastle
|5
|3
|0
|2
|11:4
|9
|9.
|Real Madrid
|4
|3
|0
|1
|8:2
|9
|10.
|Liverpool
|4
|3
|0
|1
|9:4
|9
|11.
|Galatasaray
|5
|3
|0
|2
|8:7
|9
|12.
|Tottenham
|4
|2
|2
|0
|7:2
|8
|13.
|Leverkusen
|5
|2
|2
|1
|8:10
|8
|14.
|Sporting Lisabon
|4
|2
|1
|1
|8:5
|7
|15.
|FC Barcelona
|5
|2
|1
|2
|12:10
|7
|16.
|Karabach
|5
|2
|1
|2
|8:9
|7
|17.
|Bergamo
|4
|2
|1
|1
|3:5
|7
|18.
|Neapol
|5
|2
|1
|2
|6:9
|7
|19.
|Marseille
|5
|2
|0
|3
|8:6
|6
|20.
|Atlético Madrid
|4
|2
|0
|2
|10:9
|6
|21.
|Juventus Turín
|5
|1
|3
|1
|10:10
|6
|22.
|Saint-Gilloise
|5
|2
|0
|3
|5:12
|6
|23.
|PSV Eindhoven
|4
|1
|2
|1
|9:7
|5
|24.
|Monako
|4
|1
|2
|1
|4:6
|5
|25.
|Pafos
|4
|1
|2
|1
|2:5
|5
|26.
|FC Bruggy
|4
|1
|1
|2
|8:10
|4
|27.
|Frankfurt
|4
|1
|1
|2
|7:11
|4
|28.
|Bilbao
|5
|1
|1
|3
|4:9
|4
|29.
|Benfica Lisabon
|5
|1
|0
|4
|4:8
|3
|30.
|Slavia Praha
|5
|0
|3
|2
|2:8
|3
|31.
|Bodö/Glimt
|5
|0
|2
|3
|7:11
|2
|32.
|Olympiakos Pireus
|4
|0
|2
|2
|2:9
|2
|33.
|FC Kodaň
|4
|0
|1
|3
|4:12
|1
|34.
|Villarreal
|5
|0
|1
|4
|2:10
|1
|35.
|Kajrat Almaty
|4
|0
|1
|3
|2:11
|1
|36.
|Ajax Amsterodam
|5
|0
|0
|5
|1:16
|0