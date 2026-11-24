Sportovní arbitrážní soud (CAS) vrátil titul fotbalového mistra Afriky Senegalu, který v chaotickém lednovém finále porazil v Rabatu domácí Maroko. Informoval o tom v prohlášení.
Senegal se ke CAS odvolal po březnovém verdiktu Africké fotbalové konfederace (CAF), jež zrušila jeho vítězství 1:0 na trávníku a přisoudila Maroku výhru 3:0. Hostitelé turnaje s verdiktem nesouhlasí a chtějí ho znovu zvrátit.
Senegal zvítězil nad Marokem 1:0 po prodloužení, ale dva měsíce po duelu v Rabatu přisoudila kontinentální federace kontumační vítězství domácímu týmu.
Podle odvolací komise porušili Senegalci herní řád soutěže, když v závěru normální hrací doby odešli ze hřiště na protest proti penaltě odpískané ve prospěch Maroka a vrátili se po zhruba čtvrthodině.
Arbitrážní soud nyní zrušil verdikt CAF. Rozhodující bylo, že přestože senegalští fotbalisté na protest opustili hřiště, rozhodčí Jean-Jacques Ndala zápas definitivně neukončil a umožnil jeho pokračování.
Pravidla turnaje sice stanovují, že tým, který odmítne hrát, může být kontumačně poražen. Podle CAS se však toto pravidlo vztahuje pouze na situace, kdy chování mužstva přiměje rozhodčího utkání definitivně ukončit. To se v tomto případě nestalo.
Rozhodčí tedy podle CAS nepochybil, když nechal zápas pokračovat. Proto nebyl důvod dodatečně změnit jeho výsledek. V platnosti tak zůstalo vítězství Senegalu 1:0 po prodloužení. "Znovu a navždy africkými šampiony," napsala Senegalská fotbalová federace (FSF) na instagramu.
Maroku se verdikt CAS nelíbí a hodlá podniknout veškeré nezbytné právní kroky, aby dnešní rozhodnutí napadlo. Národní federace (FRMF) by se mohla obrátit na švýcarský Spolkový soud, který však přezkoumává pouze procesní stránku případu, nikoli jeho věcnou podstatu.
Ve prospěch Senegalu rozhodl arbitrážní senát složený ze tří lidí. Předsedal mu francouzský odborník na sportovní právo Gérald Simon. Dalšími členy byli italský profesor mezinárodního práva Luigi Fumagalli a Ulrich Haas, právník z Hamburku a profesor práva na Curyšské univerzitě. Rozhodnutí bylo jednomyslné.
„Ve finále mohl být pouze jeden vítěz, stejně jako mohl být pouze jeden vítěz v tomto právním sporu. Právo promluvilo. Myslím, že nezbývá než rozhodnutí Mezinárodní sportovní arbitráže přijmout,“ řekl novinářům generální tajemník CAS Matthieu Reeb.
Marocký svaz v prohlášení také tvrdí, že 48 hodin před vyhlášením rozhodnutí byli v kontaktu šéf senegalského fotbalu a jeden ze tří rozhodců Haas.
Právní zástupce senegalské federace Sidy Diagne označil verdikt za velké vítězství celé země a za zachování integrity sportu.
„Nemohli jsme připustit, aby byla čest Senegalu, senegalského národa a všech jeho obyvatel pošlapána pod záminkou právního řízení, které zpochybňovalo samotnou podstatu fotbalu. Je to pro nás obrovské vítězství.“
Newslettery
Nejnovější články ze Sportu
Góly, rekordy i příběhy za nimi. Každé ráno vám pošleme výsledky, rozhovory a aktuální dění ze světa sportu přehledně na jednom místě.
Výběr šéfredaktora
Články, které si zaslouží vaši pozornost. Každý pátek je pro vás z toho nejzajímavějšího na Aktuálně.cz osobně vybírá šéfredaktor Michal Pavec.
Přijel jsem sem umřít, přiznal Macháč. Kanadský komentátor přišel s odvážnou prognózou
Ten zápas pro něj znamenal hodně. Tomáš Macháč zajistil českým tenistům vedení ve čtvrtfinále Davisova poháru nad Kanadou 1:0 na zápasy a položil tak základ postupu do semifinále. V sezoně, kdy se sbíral ze zranění i bídné formy, je to pro něho důležitý moment v kariéře. Jeho výkon zaujal i zahraniční komentátory.
Recept na Spartu funguje, Kometa ji skolila počtvrté v řadě. Dynamo doma nadělovalo
Hokejisté Brna zvítězili ve 22. kole extraligy nad Spartou 3:0. Vítězný gól dal v čase 28:11 Hynek Zohorna, jeho bratr Tomáš v závěru utkání přidal druhý gól a do prázdné branky se trefil Jakub Flek. Pardubické Dynamo rozstřílelo Vítkovice 8:1 a zase stáhlo náskok vedoucího Třince.
Tři piloti z Buranos Aires baví, zbytek seriálu Muži v letu je generická omalovánka
Jednoznačně je to unikum: trio Zedníček–Donutil–Polívka se před kamerou ještě neobjevilo, a to se prý přátelí od dob brněnských studií. Seriál Muži v letu, jehož první díl měl v úterý večer premiéru na TV Nova, tak nabízí minimálně jeden pádný důvod, proč ho neodmávnout jenom jako další konfekční televizní titul v řadě – a že k němu místy nemá daleko.
Slováci? Hanba, pálí legenda. Přátelé Kremlu táhnou zemi ke dnu, jedno je ještě horší
Bývala hvězda NHL a zároveň jeden z nejslavnějších hokejových emigrantů Peter Šťastný promluvil v rozhovoru pro kanadskou televizi. Opřel se v něm do rodného Slovenska a jeho liknavého postoje k návratu Rusů na mistrovství světa. Popsal také, co ho drásá ze všeho nejvíce.
Koalice s ANO je pro nás nepřijatelná, říká Scheinherr. Praha sobě vyloučila dva členy
Praha sobě v úterý vyloučila ze strany zastupitele Prahy 12 Veronu Ballay a Jakuba Macka. Na síti X to oznámil předseda strany a náměstek pražského primátora Adam Scheinherr. Podle něj zastupitelé poškodili dobré jméno strany tím, že uzavřeli koalici s hnutím ANO, i když s tím vedení strany nesouhlasilo.