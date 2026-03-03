Vyhrál 8:0, okamžitě dostal padáka. Kouč šampionů se ani nerozloučil s mužstvem

Nemilého překvapení se dočkal hvězdný kouč fotbalistů Flamenga Filipe Luís. Hned poté, co obhájce brazilského titulu dovedl v dnešním zápase k pohárovému vítězství 8:0, dostal padáka.
Filipe Luís, bývalý hráč Atlétika Madrid či Chelsea, s nimiž získal španělský a anglický titul, oslavil vysoké vítězství nad celkem Madureira.
Ovšem jen co skončila tisková konference, dozvěděl se, že s ním chce mluvit sportovní ředitel klubu José Boto.
Podle brazilských médií netrvala rozprava víc než třicet vteřin. A Filipe Luís se dozvěděl, že u mužstva končí.
S hráči se čtyřicetiletý kouč ani nestihl rozloučit, protože mezitím opustili stadion.
„Klub Flamengo informuje, že Filipe Luís už nebude mít na starosti A-tým. Flamengo děkuje svému bývalému hráči a trenérovi za všechno, čeho dosáhl. Klub mu přeje mnoho úspěchů a přeje hodně štěstí v další profesionální kariéře,“ oznámil tým z Ria de Janeiro.
Filipe Luís začínal ve Flamengu trenérskou kariéru, od ledna 2024 vedl celek do 17 let, po půl roce převzal „dvacítku“.
K A-týmu se posunul už v září 2024 a hned vyhrál s Flamengem Brazilský pohár.
Loni pak dovedl klub k ligovému titulu i k triumfu v Copě Libertadores, jihoamerické obdobě Ligy mistrů.
Jenže v únoru Flamengo podlehlo Corinthians v souboji o brazilský Superpohár a argentinskému Lanúsu v jihoamerickém Superpoháru.
Do domácí Serie A vstoupilo bilancí jedné výhry, remízy a porážky a Filipeho Luíse pak nezachránila ani vysoká výhra nad Madureirou.
