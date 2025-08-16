Vydařené české debuty. Vítězství slaví Coufal i Šulc s Karabcem

Coufal po přestupu z West Hamu odehrál za Hoffenheim celý zápas, Hranáč hřiště opustil až v závěru.
Vysokou porážku třetiligového Rostocku neodvrátil bývalý sparťanský obránce Jan Mejdr.
Václav Černý přispěl gólem k drtivé výhře Wolfsburgu 9:0 nad Hemelingenem z páté ligy.
Český útočník, jenž se v létě vrátil do Wolfsburgu z úspěšného hostování v Rangers, vystřídal v 60. minutě zraněného Skova Olsena a za necelou čtvrt hodinu zvýšil na 7:0.
Střídající Ondřej Karafiát sice v dresu druholigového Norimberku proměnil v rozstřelu penaltu, ale nakonec se z postupu překvapivě radoval Illertissen, který působí o dvě soutěže níž.
Vydařené debuty ve francouzské lize za sebou mají v dresu Lyonu Adam Karabec a Pavel Šulc.
V závěrečných minutách naskočili do zápasu v Lens, kde hosté zvítězili gólem Georgese Mikautadzeho 1:0. Olympique vzájemný zápas vyhrál poprvé od února 2023.
Oba čeští reprezentanti nastoupili za stavu 1:0 pro Lyon a v závěru zápasu si plnili spíše defenzivní povinnosti. Karabec si po dvou minutách na hřišti připsal žlutou kartu za tvrdé dohrání soupeře.