Vydařené české debuty. Vítězství slaví Coufal i Šulc s Karabcem

před 2 hodinami
Český fotbalový obránce Vladimír Coufal si připsal úspěšný soutěžní debut za Hoffenheim, který v 1. kole Německého poháru zdolal Rostock 4:0. V základní sestavě hostů nechyběl ani další Čech Robin Hranáč.
Vladimír Coufal v dresu Hoffenheimu při pohárovém střetnutí s Rostockem
Vladimír Coufal v dresu Hoffenheimu při pohárovém střetnutí s Rostockem | Foto: ČTK

Coufal po přestupu z West Hamu odehrál za Hoffenheim celý zápas, Hranáč hřiště opustil až v závěru.

Vysokou porážku třetiligového Rostocku neodvrátil bývalý sparťanský obránce Jan Mejdr.

Václav Černý přispěl gólem k drtivé výhře Wolfsburgu 9:0 nad Hemelingenem z páté ligy. 

Český útočník, jenž se v létě vrátil do Wolfsburgu z úspěšného hostování v Rangers, vystřídal v 60. minutě zraněného Skova Olsena a za necelou čtvrt hodinu zvýšil na 7:0.

Střídající Ondřej Karafiát sice v dresu druholigového Norimberku proměnil v rozstřelu penaltu, ale nakonec se z postupu překvapivě radoval Illertissen, který působí o dvě soutěže níž.

Vydařené debuty ve francouzské lize za sebou mají v dresu Lyonu Adam Karabec a Pavel Šulc.

V závěrečných minutách naskočili do zápasu v Lens, kde hosté zvítězili gólem Georgese Mikautadzeho 1:0. Olympique vzájemný zápas vyhrál poprvé od února 2023.

Oba čeští reprezentanti nastoupili za stavu 1:0 pro Lyon a v závěru zápasu si plnili spíše defenzivní povinnosti. Karabec si po dvou minutách na hřišti připsal žlutou kartu za tvrdé dohrání soupeře.

 
Další zprávy