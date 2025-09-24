Fotbal

Výbuch Olomouce v poháru, vypadla s týmem ze čtvrté ligy. Sparta si zastřílela

Fotbalisté Sigmy Olomouc prohráli v domácím poháru 2:3 na hřišti týmu Milo Olomouc/Nové Sady ze čtvrté ligy a při obhajobě titulu vypadli již ve 3. kole. O senzačním triumfu domácích rozhodl v 64. minutě Martin Ambrož. Účastník Konferenční ligy je prvním celkem z nejvyšší soutěže, který v MOL Cupu skončil.
Matěj Ryneš
Matěj Ryneš | Foto: Milan Kammermayer

Druhý finalista minulého ročníku Sparta si jasně poradila 5:0 s Karlovými Vary. Ostrava zvládla přestřelku 3:2 v Českých Budějovicích.

Obrat se podařil i Mladé Boleslavi na hřišti Petřínu Plzeň (4:1) a Pardubicím ve Frýdku-Místku (2:1 po prodloužení). Postoupila i další prvoligová mužstva Jablonec a Bohemians 1905.

Sigma stejně jako další zástupci v evropských pohárech vstoupila do domácího poháru až ve 3. kole. Kromě Slavie, Sparty, Plzně a Ostravy měl ve 2. kole volný los i Hradec Králové coby vítěz nadstavbové skupiny o umístění z minulé sezony.

Obhájci titulu prohrávali v olomouckém derby proti Novým Sadům od 17. minuty po Fládrově gólu, v závěru první půle otočil skóre Janošek. Kreativní záložník nejprve proměnil penaltu a vzápětí přidal výstavní trefu do horního rohu brány.

Až desátý tým jedné ze skupin čtvrté ligy se ale dokázal vrátit do hry v 48. minutě zásluhou Rolincovy hlavičky. V 64. minutě Milo znovu vedlo po Ambrožově pohotovém zakončení na přední tyči.

Trenér Janotka zareagoval trojitým střídáním a na hřiště poslal mimo jiné reprezentačního záložníka Berana, ani on už ale nedokázal překonat brankáře Kofroně.

Hrdina utkání vytáhl nejlepší zákrok v nastavení, kdy vyrazil Vašulínovu hlavičku z bezprostřední blízkosti. Nové Sady jsou druhým týmem, který v této sezoně nasázel Sigmě tři branky, dosud se to povedlo pouze Malmö v předkole Evropské ligy.

Lídr prvoligové tabulky Sparta na stadionu v Sokolově rozhodl o triumfu nad Karlovými Vary dvěma góly do 11. minuty. Oba obstaral krajní bek Suchomel, jenž se prosadil nejprve křižnou střelou a následně z dorážky po závaru před bránou.

Další rohový kop proměnil v 52. minutě hlavou Milla. Kamerunský útočník oslavil premiérovou branku v rudém dresu stejně jako o 13 minut později slovenský záložník Hollý. Skóre uzavřel znovu Milla.

Nepříznivý vývoj musely otáčet i další celky z nejvyšší soutěže. Proti soupeři ze čtvrté ligy se dlouho trápila Mladá Boleslav, Petřín Plzeň poslal do vedení v 24. minutě Krůta.

Favorit si pomohl "slepenými" góly ze standardních situací v závěrečné dvacetiminutovce. Nejprve se trefil Langhamer z přímého kopu a poté proměnil Ševčík penaltu, tak jako v nedělním ligovém duelu s Ostravou. Další branky přidali Kolářík s Pechem.

Podobný průběh měl duel v Českých Budějovicích, kde domácí vedli proti Ostravě po gólu Sundaye. Baník otočil krátce po změně stran dvěma hlavičkami, prosadili se Kričfaluši a kapitán Frydrych.

V 87. minutě ještě srovnal Skalák, vzápětí však Kričfaluši tečovanou střelou přece jen zařídil Slezanům první vítězství po pěti soutěžních zápasech.

Prodloužení se naopak nevyhnul poslední celek prvoligové tabulky Pardubice. Třetiligový Frýdek-Místek po Hellerově brzkém zásahu dlouho držel vedení, až v 70. minutě srovnal z penalty Krobot.

Další překvapení na úkor favorita definitivně odmítl na konci prvního prodloužení Šancl.

Formu potvrdili fotbalisté Bohemians 1905 a Jablonce. Severočeši neprohráli ani 11. soutěžní zápas v sezoně, při vítězství 2:0 v Hlinsku se poprvé v novém klubu prosadil záložník Zorvan.

"Klokani" uspěli díky čtyřem různým střelcům 4:1 v Domažlicích a vyhráli pátý z posledních šesti duelů.

Dnes jsou na programu ještě zápasy Ústí nad Labem - Zlín a Zbrojovka Brno - Teplice. Utkání 3. kola bude mít za sebou 13 ze 16 prvoligových celků, Liberec, Dukla a Hradec Králové odehrají své duely až příští týden.

3. kolo českého fotbalového poháru MOL Cupu:

Milo Olomouc (Nové Sady) - Sigma Olomouc 3:2 (1:2)

Branky: 17. Fládr, 48. Rolinc, 64. Ambrož - 40. a 42. Janošek.

Sestava Sigmy Olomouc: Hruška - Hadaš, Malý, Huk, Dumitrescu (73. Sláma) - Kostadinov (65. Beran), Langer - Mikulenka (65. Michez), Janošek, Dolžnikov (46. Šíp) - Tijani (65. Vašulín). Trenér: Janotka.

Karlovy Vary - Sparta Praha 0:5 (0:2) - hráno v Sokolově

Branky: 6. a 11. Suchomel, 52. a 89. Milla, 65. Hollý.

Sestava Sparty: Surovčík - Kadeřábek (46. Mokrovics), Martinec, Ševínský (80. Zíka) - Suchomel, Eneme (80. Schánělec), Sadílek, Ryneš (62. Říha) - Hollý, Kuol (80. Moudrý) - Milla. Trenér: Priske.

Hlinsko - FK Jablonec 0:2 (0:1)

Branky: 11. Penxa, 54. Zorvan.

Sestava Jablonce: Mihelak - Pantalon, Tekijaški (46. Cedidla), Innocenti - Štěpánek (82. Souček), Lavrinčík, Suchan, Penxa - Alégué (46. Zorvan), Malenšek (67. Chramosta) - Puškáč (46. Růsek). Trenér: Kozel.

Domažlice - Bohemians Praha 1905 1:4 (0:1)

Branky: 66. Došlý - 8. Černý, 47. Drchal, 51. Pleštil, 86. Kovařík.

Sestava Bohemians: Frühwald - Kareem (62. Sinjavskij), Kukučka, M. Kadlec, Hybš - Okeke (72. Hůlka), Černý - Pleštil (62. Mikuda), Hrubý (82. Zeman), Kovařík - Ristovski (46. Drchal). Trenér: Veselý.

Petřín Plzeň - FK Mladá Boleslav 1:4 (1:0)

Branky: 24. Krůta - 71. Langhamer, 73. Ševčík z pen., 83. Kolářík, 89. Pech.

Sestava M. Boleslavi: Mandous - Kostka (67. Kolářík), Donát, Králik, Fulnek - Pech, Kozel (46. Macek) - Lehký (77. Matoušek), Langhamer, John (85. Šubert) - Krulich (46. Ševčík). Trenér: Majer.

Dynamo České Budějovice - Baník Ostrava 2:3 (1:0)

Branky: 24. Sunday, 87. Skalák - 54. a 90. Kričfaluši, 56. Frydrych.

Sestava Ostravy: Budinský - Míček (46. Havran), Frydrych, Pojezný - Bewene, Planka, Tiéhi (28. Kričfaluši), Šehič - Zlatohlávek (90.+2 Lischka), Owusu (46. Plavšič) - Almási (46. Pira). Trenér: Hapal.

Frýdek-Místek - FK Pardubice 1:2 po prodl. (1:1, 1:0)

Branky: 7. Heller - 71. Krobot z pen., 105.+1 Šancl.

Sestava Pardubic: Charatišvili - Trédl (74. Noslin), D. Šimek, Konečný, Saarma (46. Mahuta) - Míšek (46. Šancl), Vacek (91. S. Šimek) - Sychra (61. Teah), Lexa, Tanko - Smékal (61. Krobot). Trenér: Střihavka.

Ústí nad Labem - FC Zlín 0:2 (0:1)

Branky: 23. a 48. Bránecký.

Sestava Zlína: Belaník - Kopečný, Kolář (77. Pišoja), Didiba (66. Černín), Lopes (77. Načkebija) - Nombil, Petruta - Ulbrich (66. Hellebrand), Bránecký (83. Cupák), Machalík - Koubek. Trenér: Červenka.

 
