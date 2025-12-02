Výběr kouče fotbalové reprezentace se zúžil na dvě jména

"Výkonný výbor dnes zúžil nominaci na dvě jména, ale zároveň rozhodl, že konkrétní nebudeme. Jednat s oběma kandidáty je pověřen Pavel Nedvěd a jasno bychom chtěli mít tak do 20. prosince, nejpozději do vánočních svátků," řekl novinářům Trunda.
V médiích se spekulovalo, že jednou z variant by mohl být bývalý slavný německý reprezentant a později trenér Jürgen Klinsmann. Trunda tuto variantu nekomentoval už po předchozím zasedání výkonného výboru a ani dnes nebyl sdílnější.
Stejně tak odmítl odpovědět na otázku, zda jedním z dvojice je Jindřich Trpišovský, současný kouč ligového mistra Slavie, o němž se také spekulovalo. "Pana Trpišovského si vážím jako jednoho z nejlepších českých trenérů, ale nepovím, zda je mezi dvěma uvažovanými kouči," řekl Trunda.
Hledání nového reprezentačního trenéra tak pokračuje. Po nečekané říjnové porážce 1:2 v kvalifikaci mistrovství světa na Faerských ostrovech byl odvolán Ivan Hašek i jeho spolupracovník Jaroslav Veselý. Druhý z asistentů Jaroslav Köstl zůstal, dočasně "povýšil" a ujal se role "překlenovacího" kouče.
Pod jeho vedením tým v listopadu zdolal v přípravě San Marino 1:0 a v posledním kvalifikačním zápase Gibraltar 6:0. Uhájil druhé místo ve skupině a tím i nasazení do druhého koše před losem březnového play off. V něm český tým v semifinále přivítá Irsko a v případném finále by pak rovněž doma nastoupil proti lepšímu z dvojice Dánsko - Severní Makedonie.
Baráž se bude hrát jistě v Praze, a to buď na Letné, nebo v Edenu. "Během nejbližších dní budu osobně jednat s představiteli Sparty i Slavie. Musíme najít takové řešení, které vytvoří českému týmu co nejlepší prostředí, aby bylo dvanáctým hráčem v klíčových utkáních jara," konstatoval Trunda.
Výkonný výbor se nezabýval otázkou kapitána reprezentace pro barážové duely. Dosavadní lídr týmu Tomáš Souček byl potrestán odebráním pásky na jedno utkání za to, že se mužstvo po závěrečném hvizdu posledního kvalifikačního duelu s Gibraltarem rozhodlo před nejhlasitějšími diváky vynechat tradiční děkovačku. V rozhovoru s novináři po utkání to vysvětlil tím, že hráči necítili jednotu při fandění.
"Tohle na programu nebylo. Chceme nejdříve vyřešit otázku trenéra reprezentace a teprve potom tyhle související náležitosti," podotkl Trunda.
Výkonný výbor také projednal návrh rozpočtu na příští rok v prvním čtení. Definitivně by měl být schválen na lednovém či únorovém zasedání.
Generální manažer asociace Stanislav Rýznar řekl, že se přihlásilo 20 zájemců na post sportovního ředitele a 24 uchazečů na pozici sport development manažera. "Některá jména figurují na obou seznamech, ale ani tady konkrétní být nemůžeme," dodal Rýznar.