Denia nechává fotbalisty v nejistotě do poslední chvíle. Své jméno hledají na tabuli

Trenér fotbalové reprezentace Santi Denia razí v národním týmu nové pořádky. Jedním z nich je na startu Ligy národů pravidlo, podle něhož sestavu na zápas španělský kouč oznamuje až dvě hodiny před výkopem.
Do poslední chvíle jsou v nejistotě také brankáři, kteří jinak většinou na začátku každé soutěže vědí, kdo z nich je jedničkou a jaká je role ostatních.
Trojice vyrovnaných gólmanů před dalšími zápasy ve Španělsku a v Anglii stále neví, na čem je. Sobotní duel s Chorvatskem (1:2) odchytal Lukáš Horníček, Anglii (0:2) v úterý v Edenu čelil Matěj Kovář a na debut čeká Antonín Kinský.
„Že půjdu do brány, jsem se dozvěděl třeba dvě hodiny před zápasem. Trenér nás nechal čekat do poslední chvíle. Je to nezvyklé, ale hráčům to pomohlo. Všichni byli na šťopkách. Na těch, co šli do zápasu z lavičky, bylo vidět, že jsou připravení a pomohli týmu,“ řekl Horníček po úvodním duelu skupiny A3.
Také před zápasem s držiteli bronzu z letního mistrovství světa se čekalo do poslední chvíle na to, kdo dostane přednost.
„Tak je to už nějaký měsíc zvykem. Trenér to má rád takhle, takže vždycky dvě hodiny před zápasem vyvěsí na tabuli, kdo na to jde, a my se tam najdeme. Teď padla volba na mě a uvidím, jak to bude dál,“ uvedl Kovář po bitvě s Anglií.
Během úvodního srazu musí mužstvo zvládnout čtyři duely během 11 dnů. Není jasné, zda se všichni tři brankáři protočí.
„Beru to tak, jak to je. Je to fotbal. Někteří trenéři to nechávají na poslední chvíli, někteří odkryjí karty dřív. Důvod neznám, ale nevadí mi to. Trenér ukázal sestavu, byl jsem v ní a šel na to,“ řekl gólman Eindhovenu.
Nejistota do poslední chvíle se týká také hráčů v poli.
„Každý je aspoň v permanenci a připravuje se na zápas tak, jako by měl hrát, což proběhlo i u mě. Tolik mě to nezaskočilo. Udělalo mi to velkou radost. Na zápas jsem se chtěl maximálně koncentrovat, ale taky si ho užít, což se povedlo,“ řekl po premiéře v základní jedenáctce teplický nováček Matěj Radosta.
S Chorvatskem debutoval jako hráč z lavičky, proti anglickým hvězdám nastoupil od začátku.
„Velký zážitek asi zařadím úplně na vrchol kariéry. O takovém zápase každý kluk sní, když s fotbalem začíná. Hrát za reprezentaci a ještě proti takovému soupeři,“ uvedl s úsměvem.
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