Přesně před deseti lety, 29. listopadu 2016, otřásla světem sportu zpráva, že se v Kolumbii zřítilo letadlo, které přepravovalo brazilský fotbalový tým Chapecoense. Ze 77 lidí na palubě jich přežilo šest. Připomeňte si nejen tuto tragédii, ale i další letecká neštěstí, která zasáhla fotbal.
Chapecoense 2016
Tým Chapecoense cestoval na finále Jihoamerického poháru v Kolumbii, kde se měl utkat s Atlétikem Nacional. Příčinou neštěstí, při němž zemřelo 71 lidí, byl nedostatek paliva. Informaci, že letadlo mělo udělat mezipřistání na dotankování, potvrdil i přeživší technik Erwin Tumiri.
„Před letem jsem napsal hlášení, v němž jsem počítal se zastávkou v Cobiji. Neřekli mi, že poletíme přímo do Medellínu. Před odletem jsem se znovu ptal a řekli mi, že dotankujeme,“ popsal Tumiri osudovou chybu. V Cobiji dotankovat nešlo kvůli zpoždění letu; tamní letiště v noci není v provozu.
Tumiri také potvrdil, že pilot před pádem nevyslal formální tísňové volání. „Všichni jsme byli klidní, někteří hráli karty, jiní se dívali na filmy či poslouchali muziku, byli veselí,“ popsal poslední okamžiky před katastrofou bolivijský technik.
Chapecoense 2016
Tým Chapecoense cestoval na finále Jihoamerického poháru v Kolumbii, kde se měl utkat s Atlétikem Nacional. Příčinou neštěstí, při němž zemřelo 71 lidí, byl nedostatek paliva. Informaci, že letadlo mělo udělat mezipřistání na dotankování, potvrdil i přeživší technik Erwin Tumiri.
„Před letem jsem napsal hlášení, v němž jsem počítal se zastávkou v Cobiji. Neřekli mi, že poletíme přímo do Medellínu. Před odletem jsem se znovu ptal a řekli mi, že dotankujeme,“ popsal Tumiri osudovou chybu. V Cobiji dotankovat nešlo kvůli zpoždění letu; tamní letiště v noci není v provozu.
Tumiri také potvrdil, že pilot před pádem nevyslal formální tísňové volání. „Všichni jsme byli klidní, někteří hráli karty, jiní se dívali na filmy či poslouchali muziku, byli veselí,“ popsal poslední okamžiky před katastrofou bolivijský technik.
Chapecoense 2016
Tragédie, při níž zahynulo i 19 fotbalistů, 17 členů realizačního týmu a sedm činovníků klubu, vyvolala obrovskou vlnu zármutku a solidarity ve fotbalovém světě a mužstvo se podařilo obnovit. Atlético Nacional se trofeje vzdalo a vítězem Jihoamerického poháru nechalo vyhlásit soupeře. V srpnu 2017 si Chapecoense zahrálo s Barcelonou a na slavném Nou Campu se představili také tři hráči, kteří přežili. Obránce Alan Ruschel si i zahrál. Tým odehrál i řadu dalších charitativních zápasů, přijal ho také papež František. Tři roky po tragédii klub sestoupil do druhé ligy, nyní sice opět působí v nejvyšší soutěži, aktuálně je však beznadějně poslední.
Tumiri vyvázl o pět let později i z nehody autobusu, který se v Bolívii zřítil ze 150 metrů vysokého srázu a při níž přišlo o život 20 lidí. „Vyškrábal jsem se ven, sedl si a říkal si: ‚Už zase, nemůžu tomu uvěřit'‚“ citovala ho tehdy bolivijská média.
Chapecoense 2016
Kromě Tumiriho přežilo pád letadla pět dalších lidí - jiný člen posádky, novinář, který tři roky po tragédii zemřel na infarkt při hraní fotbalu, a tři hráči. Z nich stáje hraje sedmatřicetiletý obránce Alan Ruschel, jenž působí v Juventude. Obránce Neto musel kvůli následkům nehody skončit a brankář Jakson Follmann, kterému amputovali nohu, se stal zpěvákem a komentátorem.
FC Turín 1949
4. května 1949 zemřeli všichni lidé na palubě letadla, které s výpravou FC Turín narazilo do zdi baziliky Superga na vršku předměstí italského města. Zahynulo osmnáct fotbalistů, tři trenéři, tři členové vedení klubu, tři novináři i čtyři členové posádky.
FC Turín 1949
Tým, který zcela dominoval italskému fotbalu a získal pět titulů v řadě, se vracel strojem Fiat G.212 z produkce Avio Linee Italiane z benefičního utkání proti Benfice Lisabon. Krátce před přistáním panovaly v Turíně špatné povětrnostní podmínky, kvůli mlze byla nízká viditelnost. Tragédii nejspíš způsobil zaseklý výškoměr, kvůli němuž se piloti zřejmě domnívali, že jsou ve výšce 2000 metrů, ve skutečnosti ale už bylo letadlo u vrchu Superga, který má nadmořskou výšku 669 metrů nad mořem a na němž je stejnojmenná bazilika. V 17:03 narazil aeroplán v rychlosti 180 km/h do její zadní části.
FC Turín 1949
Ze slavného celku, přezdívaného Grande Torino, který de facto tvořil italskou reprezentaci, zůstal jen obránce Sauro Tomá, jenž se cesty do Portugalska nezúčastnil kvůli zranění menisku, a náhradní brankář Renato Gandolfi, jehož místo ve výpravě zaujala tehdejší týmová trojka.
FC Turín 1949
Poslední sbohem přišlo dát obětem při pohřbu přes půl milionu lidí. FC Turín byl vyhlášen mistrem ročníku 1948/1949 italské ligy, zbývající čtyři ligová kola odehrál s dorostenci. Pro další sezonu byly ostatní špičkové celky požádány, aby přenechaly klubu některé hráče, tým v ní skončil na šestém místě. V reakci na tragédii také v roce 1950 cestovala italská reprezentace na světový šampionát do Brazílie raději lodí. 75. výročí tragédie připomněl před dvěma lety klub i limitovanou edicí speciálních dresů. Je na nich v italštině nápis ‚Porazil je jen osud“.
Manchester United 1958
Asi nejznámějším fotbalovým leteckým neštěstím je katastrofa Manchesteru United v Mnichově z 6. února 1958. V Německu tehdy zahynulo 23 lidí: osm fotbalistů, osm novinářů, dva trenéři, dva členové posádky letadla, sekretář klubu, jeden z fanoušků a pracovník cestovní agentury.
Manchester United 1958
Jeden z nejlepších tehdejších týmů Evropy se vracel z Bělehradu, kde sehrál odvetu čtvrtfinále Poháru mistrů evropských zemí proti Crvené zvezdě a postoupil do semifinále. V Mnichově mělo jeho letadlo mezipřistání, aby dotankovalo palivo.
Manchester United 1958
Kvůli hustému sněžení a nedostatečně odklizené dráze, neboť letiště nesehnalo dostatek pracovníků na její údržbu, se pilotům dvakrát nepodařilo odstartovat. Při třetím pokusu nedokázal stroj nabrat dostatečnou rychlost ke vzletu, přejel dráhu, prorazil plot letiště, narazil do domu, který začal hořet, i do náklaďáku s plnou nádrží, která se rovněž vzňala, a v ohnivé peklo se změnilo také letadlo. Dvacet osob zemřelo na místě, jedna při převozu do nemocnice a dvě v nemocnici.
Manchester United 1958
Tým, který pod vedením legendárního trenéra Matta Busbyho patřil k nejlepším na světě a měl nakročeno k vítězství, byl zcela zdecimován. Busby ovšem začal skládat nový tým. Ten po pěti letech vyhrál Anglický pohár, po dalších dvou ligu a deset let po mnichovské tragédii i Pohár mistrů. Ve finále dal dva góly Bobby Charlton. Kromě něj u toho byl z hráčů, kteří katastrofu přežili, na trávníku ještě obránce Bill Foulkes.
Alianza Lima 1987
Tragédii peruánského klubu Alianza Lima spojuje s mnichovským neštěstím skutečnost, že také při ní bylo na palubě stroje 44 lidí. Zatímco v Německu jich přežilo 21, v tomto případě jeden jediný… 8. prosince 1987 sehrál peruánský tým ligové utkání v Pucallpě. Po vítězství 1:0 nad tamním Deportivem se hráči hostů vraceli do metropole ve výtečné náladě. Dostali se do čela tabulky, do konce soutěže zbývalo už jen pár kol a klub se těšil na první mistrovský titul po deseti letech.
Alianza Lima 1987
Jenže domů už se fotbalisté nevrátili. Jedenáct kilometrů od letiště v Limě se jejich stroj Fokker F27-400M, který patřil peruánskému vojenskému námořnictvu a klub si ho pronajal i s posádkou, zřítil do moře. Zemřelo 43 lidí, přežil jediný člověk: pilot Edilberto Villar.
Alianza Lima 1987
Letadlu se nepodařilo vysunout přední část podvozku, kopilot Cesar Morales tak měl projít manuál, aby zjistil, jak postupovat. Jenže ten byl v angličtině, kterou Morales příliš neovládal, a tak přečetl návod pro jinou situaci. Při dalším pokusu o přistání stroj zavadil křídlem o hladinu a zřítil se do moře. Jeho trup se rozlomil a s většinou cestujících se okamžitě potopil. Pilot Villar dokázal štěrbinou vyplavat, na hladinu se s ním zvládl dostat jen jeden z fotbalistů, Alfredo Tomasino. Ze šatů se jim podařilo vytvořit plovák, zraněného hráče však posléze od Villara oddělily velké vlny a utopil se.
Alianza Lima 1987
Pomoc nedorazila dříve i proto, že záchranáři nemohli včas vyrazit do akce kvůli nedostatku paliva. To rozkradli jejich šéfové a prodali na černém trhu. Vyšetřování ukázalo ale i další fatální chyby. Letadlo bylo ve špatném technickém stavu a se spoustou poruch, takže s ním Villar původně odmítl vůbec letět. On sám navíc krátce předtím neprošel jedním z tréninkových kurzů zaměřených na krizové situace. Stejně jako kopilot Morales měl za poslední dobu nalétáno jen minimum nočních hodin.
Palmas 2021
Letecká tragédie zasáhla brazilský fotbal i v roce 2021. Čtyři hráči klubu Palmas ze čtvrté ligy zahynuli při havárii soukromého letadla, kterým letěli odděleně od zbytku týmu kvůli pozitivním testům na koronavirus. Nehodu šestimístného letounu nepřežili ani prezident klubu s pilotem. Letadlo se z dosud neznámých příčin zřítilo krátce po startu a začalo hořet. Podle přivolaných hasičů došlo nejméně ke dvěma explozím.
Reprezentace Zambie 1993
27. dubna 1993 otřásla nejen Zambií letecká tragédie, při které zahynul tým fotbalové reprezentace, který měl namířeno do Senegalu k zápasu kvalifikace o postup na mistrovství světa. Už při mezipřistání v Kongu hlásily přístroje letounu DHC-5 Buffalo zambijského ministerstva obrany potíže s motorem, přesto let pokračoval. Po dalším mezipřistání začal ve vzduchu hořet levý motor. Pilot ovšem fatálním omylem vypnul pravý motor, čímž letadlo kompletně ztratilo výkon a zřítilo se do Atlantského oceánu asi 500 metrů od pobřeží Gabonu.
Reprezentace Zambie 1993
Zemřelo všech 30 lidí na palubě – pět členů posádky a 25 členů zambijské reprezentace včetně někdejšího sparťana Timothyho Mwitwy. Nadějný útočník přišel ve dvaadvaceti letech na Letnou v roce 1990, v sezoně 1990/1991 zasáhl do sedmi utkání československé ligy a s klubem slavil mistrovský titul. Se svými tehdejšími parťáky si dokonce zašel zahrát i hokej. V době tragédie byl hráčem týmu FC Nkana ve své vlasti.
Reprezentace Zambie 1993
Neštěstí unikla největší hvězda týmu Kalusha Bwalya. Nejlepší africký fotbalista roku 1988 totiž působil v Eindhovenu a do Dakaru letěl přímo z Nizozemska… Zambie po tragédii kvalifikaci MS s nově sestaveným týmem dokončila a necelý rok po neštěstí se senzačně dostala do finále Poháru afrických národů. V něm dokonce vedla, a přestože Nigérie nakonec duel otočila, Zambijci byli ve své vlasti přivítáni jako hrdinové. Oběti leteckého neštěstí dnes připomíná památník v zambijské metropoli Lusace.
Surinam 1989
7. června 1989 zahynulo při neštěstí v Surinamu 176 ze 187 lidí na palubě letadla z Amsterdamu, mezi nimi i patnáct fotbalistů z nizozemských a belgických klubů, kteří cestovali k exhibičnímu utkání s místním týmem. Stroj McDonnell Douglas DC-8-62, který nesl jméno slavného plavce Anthonyho Nestyho, jediného olympijského vítěze ze Surinamu, zavadil při přistání o stromy.
Surinam 1989
K exhibici měly cestovat i světové hvězdy fotbalu – Ruud Gullit, Frank Rijkaard či Aron Winter. Jejich kluby jim ale nakonec start v exhibici nepovolily. Nizozemští reprezentanti Henny Meijer a Stanley Menzo z Ajaxu zákaz ignorovali, ke svému štěstí se však do Surinamu vydali jiným spojem. Mezi oběťmi byli i fotbalisté Ajaxu, Tilburgu, Cercle Bruggy, Twente či Volendamu.
Pachťakor Taškent 1979
11. srpna 1979 zemřelo nad Ukrajinou při srážce dvou letadel Aeroflotu všech 178 osob. Mezi nimi bylo i čtrnáct fotbalistů, trenér a dva členové vedení Pachťakoru Taškent, kteří cestovali na zápas s Dynamem Minsk. K neštěstí přispěl i fakt, že úřady chtěly zajistit „volnou cestu“ tehdejšímu vůdci Sovětského svazu Leonidu Brežněvovi na Krym, a v letovém provozu tak docházelo k nezvyklým situacím.
Newslettery
Nejnovější články ze Sportu
Góly, rekordy i příběhy za nimi. Každé ráno vám pošleme výsledky, rozhovory a aktuální dění ze světa sportu přehledně na jednom místě.
Nejnovější články z rubriky Auto
Pro řidiče i pro ty, kteří o autech jen rádi čtou. Každý čtvrtek novinky, testy, rozhovory i praktické rady, které využijete za volantem.
Česká hvězda v krizi, na výhru čeká déle než měsíc. Hertl dotáhl nejlepší střelce
Tomáš Hertl překonal v NHL krajana Jakuba Dobeše a svým jedenáctým gólem v sezoně pomohl hokejistům Vegas k výhře 6:2 nad Montrealem. Český brankář inkasoval pětkrát z devatenácti střel. Lukáš Dostál pustil pět branek z 31 střel při prohře Anaheimu 4:5 na ledě Los Angeles. Radek Faksa přihrál na jeden gól Dallasu, který porazil doma Utah 7:4.
Rodina tvrdila, že žije. Hlavu našli v pytli, teď policie obvinila manželku a dceru
V lese u kalifornského Foresthillu našla žena venčící psa lidskou hlavu v odpadkovém pytli. Vyšetřovatelé dlouho netušili, komu patří. Muž se totiž neobjevil v žádném seznamu pohřešovaných a jeho rodina tvrdila, že je stále naživu. Po čtyřech letech přinesla průlom genetická genealogie. Ta policii nasměrovala přímo k jeho nejbližším.