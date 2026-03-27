27. 3. Dita
Reklama
Reklama
„Všechno je možné.“ Kosovo je krok od zázraku a sní o první účasti na MS

Radek Vičík

Fotbalisté Kosova jsou jediný zápas od historického postupu na mistrovství světa. Fotbalový outsider spojuje celou zemi i krajany po celé Evropě.

Florent Muslija z Kosova slaví gól do sítě Slovenska
Reklama

Ještě před pár lety bylo Kosovo na fotbalové mapě sotva viditelné. Dnes je jediný zápas od historického postupu na mistrovství světa. Příběh země, která se do mezinárodních struktur dostala teprve v roce 2016, nabírá nečekané rozměry.

Kosovo si vybojovalo finále evropské baráže po divokém vítězství 4:3 nad Slováky v Bratislavě. Zápas, ve kterém několikrát prohrávalo, nakonec otočilo a přiblížilo se největšímu úspěchu své krátké historie.

„Cokoli je možné,“ zní z týmu, který se ještě nedávno učil hrát na této úrovni. A nejde jen o frázi. Kosovo v kvalifikaci dlouho překvapuje stabilitou a odolností, kterou by mu před lety nikdo nepřisuzoval.

Za vzestupem stojí kombinace několika faktorů. Výraznou roli hrají hráči z kosovské diaspory, kteří vyrůstali ve fotbalově vyspělejších zemích, ale rozhodli se reprezentovat zemi svých kořenů. Právě oni dodali týmu kvalitu i zkušenosti, které dřív chyběly.

Reklama
Reklama

Důležitá je i změna mentality. Z mužstva, které při své první kvalifikaci získalo jediný bod, se stal sebevědomý celek schopný otáčet těžké zápasy. Trenér Franco Foda po posledním utkání mluvil o odolnosti a jednotě, které tým posunuly na novou úroveň.

Finále baráže proti Turecku se odehraje v Prištině. A právě domácí prostředí může sehrát klíčovou roli. Atmosféra v zemi je podle dostupných informací mimořádná. Fotbal se stal symbolem identity i naděje pro stát, který si stále buduje své místo na mapě Evropy.

„Máme obrovskou podporu lidí. Cítíme, že hrajeme za celý národ,“ cituje britský list The Guardian hlasy z kabiny. V kontextu nedávné historie Kosova mají podobná slova mnohem větší váhu než u zavedených reprezentací.

Případný postup by měl nejen sportovní, ale i symbolický význam. Kosovo by se poprvé představilo na velké světové scéně a zařadilo by se mezi země, které dokázaly využít rozšířeného formátu mistrovství světa k historickému průlomu.

Reklama
Reklama

Soupeřem v klíčovém zápase o start na světovém šampionátu bude Turecko. Jde o tradičně silnější a zkušenější tým. O to větší kontrast příběh nabízí. Na jedné straně zavedená reprezentace, na druhé nováček, který ještě před deseti lety ani neměl možnost hrát kvalifikaci.

Kosovo tak stojí před momentem, který může definovat celou generaci hráčů i fanoušků. Ať už to dopadne jakkoli, jeho cesta už teď patří mezi nejsilnější příběhy současného evropského fotbalu.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Ministr školství Robert Plaga (ANO).
ŽIVĚ Plagův náměstek se musí omluvit za sdílení falešné fotky s Halíkem

Ministr školství Robert Plaga (za ANO) zatím neuvažuje o odvolání svého náměstka Zdeňka Kettnera (SPD) kvůli sdílení falešné fotografie s předsedou spolku Milion chvilek pro demokracii Mikulášem Minářem a teologem Tomášem Halíkem. Domluvil se s ním na omluvě, jež by podle Plagy měla mít adekvátní formu, například osobního setkání. Sám Halík by ale považoval Kettnerovo odvolání za adekvátní.

Americký prezident Donald Trump. Foto z 26. března 2026.
ŽIVĚ Trump odložil útoky na íránské elektrárny o dalších deset dní

Americký prezident Donald Trump na sociální síti Truth Social napsal, že na žádost íránské vlády odkládá útoky na íránské elektrárny o dalších deset dní do pondělí 6. dubna. Jednání s Teheránem podle něj pokračují a vyvíjejí se velmi dobře navzdory zprávám v médiích, které označil za nepravdivé.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama