„Všechno je možné.“ Kosovo je krok od zázraku a sní o první účasti na MS

Fotbalisté Kosova jsou jediný zápas od historického postupu na mistrovství světa. Fotbalový outsider spojuje celou zemi i krajany po celé Evropě.
Ještě před pár lety bylo Kosovo na fotbalové mapě sotva viditelné. Dnes je jediný zápas od historického postupu na mistrovství světa. Příběh země, která se do mezinárodních struktur dostala teprve v roce 2016, nabírá nečekané rozměry.
Kosovo si vybojovalo finále evropské baráže po divokém vítězství 4:3 nad Slováky v Bratislavě. Zápas, ve kterém několikrát prohrávalo, nakonec otočilo a přiblížilo se největšímu úspěchu své krátké historie.
„Cokoli je možné,“ zní z týmu, který se ještě nedávno učil hrát na této úrovni. A nejde jen o frázi. Kosovo v kvalifikaci dlouho překvapuje stabilitou a odolností, kterou by mu před lety nikdo nepřisuzoval.
Za vzestupem stojí kombinace několika faktorů. Výraznou roli hrají hráči z kosovské diaspory, kteří vyrůstali ve fotbalově vyspělejších zemích, ale rozhodli se reprezentovat zemi svých kořenů. Právě oni dodali týmu kvalitu i zkušenosti, které dřív chyběly.
Důležitá je i změna mentality. Z mužstva, které při své první kvalifikaci získalo jediný bod, se stal sebevědomý celek schopný otáčet těžké zápasy. Trenér Franco Foda po posledním utkání mluvil o odolnosti a jednotě, které tým posunuly na novou úroveň.
Finále baráže proti Turecku se odehraje v Prištině. A právě domácí prostředí může sehrát klíčovou roli. Atmosféra v zemi je podle dostupných informací mimořádná. Fotbal se stal symbolem identity i naděje pro stát, který si stále buduje své místo na mapě Evropy.
„Máme obrovskou podporu lidí. Cítíme, že hrajeme za celý národ,“ cituje britský list The Guardian hlasy z kabiny. V kontextu nedávné historie Kosova mají podobná slova mnohem větší váhu než u zavedených reprezentací.
Případný postup by měl nejen sportovní, ale i symbolický význam. Kosovo by se poprvé představilo na velké světové scéně a zařadilo by se mezi země, které dokázaly využít rozšířeného formátu mistrovství světa k historickému průlomu.
Soupeřem v klíčovém zápase o start na světovém šampionátu bude Turecko. Jde o tradičně silnější a zkušenější tým. O to větší kontrast příběh nabízí. Na jedné straně zavedená reprezentace, na druhé nováček, který ještě před deseti lety ani neměl možnost hrát kvalifikaci.
Kosovo tak stojí před momentem, který může definovat celou generaci hráčů i fanoušků. Ať už to dopadne jakkoli, jeho cesta už teď patří mezi nejsilnější příběhy současného evropského fotbalu.
"Už nebudeme nečinně přihlížet." Rakouská vláda zakáže sociální sítě dětem do 14 let
Rakousko chce zakázat používání sociálních sítí dětem do 14 let věku. Dohodu o tom v pátek podle agentury APA oznámili představitelé vládní trojkoalice lidovců (ÖVP) kancléře Christiana Stockera, sociálních demokratů (SPÖ) a liberálů (NEOS).
ŽIVĚ Plagův náměstek se musí omluvit za sdílení falešné fotky s Halíkem
Ministr školství Robert Plaga (za ANO) zatím neuvažuje o odvolání svého náměstka Zdeňka Kettnera (SPD) kvůli sdílení falešné fotografie s předsedou spolku Milion chvilek pro demokracii Mikulášem Minářem a teologem Tomášem Halíkem. Domluvil se s ním na omluvě, jež by podle Plagy měla mít adekvátní formu, například osobního setkání. Sám Halík by ale považoval Kettnerovo odvolání za adekvátní.
ŽIVĚ Nečekané spojenectví. Ukrajina podepsala dohodu o obranné spolupráci se Saúdskou Arábií
Kyjev a Rijád podepsaly dohodu o obranné spolupráci. V pátek to oznámil na síti X ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, který je na návštěvě Saúdské Arábie. Dohoda má podle něj položit základ pro budoucí kontrakty, technologickou spolupráci a investice.
ŽIVĚ Trump odložil útoky na íránské elektrárny o dalších deset dní
Americký prezident Donald Trump na sociální síti Truth Social napsal, že na žádost íránské vlády odkládá útoky na íránské elektrárny o dalších deset dní do pondělí 6. dubna. Jednání s Teheránem podle něj pokračují a vyvíjejí se velmi dobře navzdory zprávám v médiích, které označil za nepravdivé.
Nejdřív kamenem rozbil okno, pak letěl molotov. Známe podrobnosti útoku na Ruský dům
Na Ruské středisko vědy a kultury v Praze zaútočil ve čtvrtek večer zatím neznámý člověk několika Molotovovými koktejly. Rusové mluví o terorismu. Po pachateli pátrá česká policie. Deník Aktuálně.cz mluvil se šéfem střediska Igorem Girenkem, který popsal podrobnosti žhářského útoku.