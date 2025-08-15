Fotbal

"Vrazi od roku 1939." Ostudný transparent izraelských fanoušků pobouřil celé Polsko

ČTK ČTK
před 15 minutami
Vlnu nevole vyvolal v Polsku transparent, který při čtvrtečním zápase 3. předkola fotbalové Konferenční ligy mezi Maccabi Haifa a Čenstochovou rozvinuli izraelští fanoušci. Nápis "Vrazi od roku 1939" odkazoval na holokaust v době druhé světové války, během níž nacisté vyvraždili okolo šesti milionů Židů, z nichž zhruba polovina pocházela z Polska.
Trivante Stewart v utkání proti Čenstochové
Trivante Stewart v utkání proti Čenstochové | Foto: Profimedia.cz

"Skandální transparent, který odhalili fanoušci Maccabi Haifa, zneucťuje památku polských obětí druhé světové války včetně tří milionů Židů. Tuto stupiditu nelze omluvit žádnými slovy," napsal na sociální síti X polský prezident Karol Nawrocki. Transparent odsoudilo rovněž izraelské velvyslanectví ve Varšavě.

Historické spory ohledně holokaustu v minulosti již několikrát způsobily napjaté vztahy mezi oběma zeměmi. Některé studie prokázaly spoluúčast polských obyvatel na vraždění Židů, Poláci ale taková obvinění odmítají s tím, že se jedná o pokus o zneuctění země, která během války nesmírně trpěla.

Zápas, který se z bezpečnostních důvodů uskutečnil v Debrecínu, skončil vítězstvím Čenstochové 2:0. Polský tým si tak navzdory domácí porážce 0:1 zajistil postup do závěrečného předkola.

 
Fotbal sport Obsah Maccabi Haifa

"Vrazi od roku 1939." Ostudný transparent izraelských fanoušků pobouřil celé Polsko
Další zprávy