"Vrazi od roku 1939." Ostudný transparent izraelských fanoušků pobouřil celé Polsko

"Skandální transparent, který odhalili fanoušci Maccabi Haifa, zneucťuje památku polských obětí druhé světové války včetně tří milionů Židů. Tuto stupiditu nelze omluvit žádnými slovy," napsal na sociální síti X polský prezident Karol Nawrocki. Transparent odsoudilo rovněž izraelské velvyslanectví ve Varšavě.
Maccabi Haifa fans recall about jewish police in ghettos and their involvement in Holocaust. pic.twitter.com/4SR5TTDGmA— Emil Krawczyk (@krawczyk_emil) August 14, 2025
Historické spory ohledně holokaustu v minulosti již několikrát způsobily napjaté vztahy mezi oběma zeměmi. Některé studie prokázaly spoluúčast polských obyvatel na vraždění Židů, Poláci ale taková obvinění odmítají s tím, že se jedná o pokus o zneuctění země, která během války nesmírně trpěla.
Zápas, který se z bezpečnostních důvodů uskutečnil v Debrecínu, skončil vítězstvím Čenstochové 2:0. Polský tým si tak navzdory domácí porážce 0:1 zajistil postup do závěrečného předkola.