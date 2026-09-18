Vražda v metru a nenávist, která děsí. Souček už poznal nádech „nejdrsnějšího derby“

Fotbalová Anglie vyhlíží londýnské derby Millwallu proti West Hamu. Nesmiřitelní soupeři se utkají po dlouhých 14 letech a mohl by u toho být i po zranění se vracející Tomáš Souček. Zároveň jde o rivalitu, která zašla v historii tak daleko za hranici zeleného trávníku, že to až děsí.
Český záložník pocítil nádech derby přímo v ulicích Londýna, kde na něho pokřikoval fanoušek Millwallu.
Na videu, které se dostalo na sociální sítě, na Součka huláká, že až ho v sobotu uvidí na stadionu, tak mu „rozseká ksicht“.
Ať už dlouholetá opora Kladivářů výhrůžce rozuměla, nebo ne, přešla výkřiky pomatence se širokým úsměvem, čímž podle reakcí na sociálních sítích fanouška Millwallu dokonale zesměšnila.
V rivalitě obou klubů, která sahá až do 19. století, ale nezůstalo vždy pouze u výhrůžek.
První fanoušci Millwallu i West Hamu se rekrutovali z řad zaměstnanců loděnic a přístavů na Temži, proto se střetnutím těchto londýnských klubů tradičně říká Dockers Derby.
Jelikož příznivci obou klubů, vzdálených od sebe pouhé tři míle, pracovali pro konkurenční firmy bojující o stejné zakázky, původní napětí mezi fotbalovými týmy se tím jen stupňovalo.
Na druhou stranu ve stejné ligové soutěži strávily oba kluby dosud pouze 13 sezon a část anglické fotbalové veřejnosti považuje za štěstí, že se Lvi a Kladiváři historicky spíš míjeli.
K nejhorším střetům docházelo v 70. a 80. letech minulého století, kdy bylo chuligánství v ostrovním fotbale „na vrcholu“.
V roce 1972 se strhly obrovské nepokoje při exhibičním utkání, o čtyři roky později zaplatil životem fanoušek Millwallu Ian Pratt. Zemřel poté, co během potyčky s hooligans West Hamu vypadl z vlaku.
Při dalším vzájemném duelu po dvou letech plánovali příznivci Millwallu odvetu a prohlašovali, že tentokrát musí zemřít fanoušek West Hamu.
Možné tragédii zabránil bezprecedentní zásah policie. Ta pozatýkala v ulicích Londýna 70 členů obou táborů a zabavila obrovské množství zbraní.
Slibovaná pomsta přeci jen přišla v roce 1986.
U stanice metra Embankment Tube Station byl skupinou fanoušků Millwallu ubodán k smrti 19letý Terry Burns. Byť se historické prameny dodnes rozcházejí v tom, zda se vůbec jednalo o příznivce West Hamu.
Vzájemná rivalita a nenávist byly inspirací několika filmům. Zřejmě tím nejslavnějším je snímek Green Street Hooligans z roku 2005 s Elijahem Woodem v hlavní roli.
Jen v sezoně 1988/89 se Millwall s West Hamem potkaly v nejvyšší anglické soutěži, od té doby buď ve druhé lize, nebo pohárech.
Zápas Ligového poháru v roce 2009 poznamenali fanoušci dalšími hromadnými násilnostmi a vniknutím na hřiště.
Jeden z příznivců West Hamu se tehdy „proslavil“ tím, že při náběhu na trávník nesl na ramenou malé dítě. Fanouškovské bouři v té době přihlížel i český obránce Radoslav Kováč ve službách Kladivářů.
V sezoně 2011/12 ve druhé lize se oba londýnské kluby utkaly naposled, teď je Dockers Derby po sestupu West Hamu po dlouhých 14 letech zpátky na programu.
„Londýnská derby se řídí vlastními pravidly. Očekávání, fanoušci, vzájemná blízkost - to vše přispívá k atmosféře plné nepředvídatelnosti. Millwall proti West Hamu, to je ovšem souboj na úplně jiné úrovni,“ napsala BBC.
„Ošklivé střety z minulosti zanechaly na londýnském fotbale hluboký šrám. Pokaždé je to balancování na tenkém ledě a i tentokrát to bude zkouška pro všechny zúčastněné,“ dodala.
Ne nadarmo bývá Dockers Derby pravidelně označováno jako to vůbec nejdrsnější v Anglii.
Ačkoli je na tom v historické bilanci 99 odehraných zápasů o čtyři výhry lépe Millwall, favoritem stého derby bude West Ham, vedoucí celek druhé ligy.
Kladiváři táhnou po slabším rozjezdu šňůru čtyř ligových výher v řadě a na stadionu Millwallu by mohl poprvé v sezoně nastoupit i Souček. Dockers Derby se hraje v sobotu od 13:30.
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