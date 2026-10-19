A zase od nuly. Šílená výzva jede dál, konec je stále v nedohlednu

Pozoruhodná výzva Franka Iletta jede dál. Fanoušek fotbalového Manchesteru United, který se rozhodl nestříhat, dokud jeho milovaný klub nevyhraje pět zápasů v řadě, „oslavil“ o víkendu nelichotivé jubileum. Bez nůžek je už 100 utkání. A návštěva holiče je stále v nedohlednu.
Když se 5. října 2024 rozhodl podstoupit neobvyklou výzvu, ani on sám netušil, co na sebe ušil.
Tehdy se Ilett naposledy ostříhal.
A slíbil, že další úpravu vlasového porostu podstoupí až poté, co Rudí ďáblové vyhrají pět zápasů za sebou.
Čeká dosud. A kadeře bují a bují.
Zarostlý fanoušek o víkendu „oslavil“ sté utkání v řadě, co dal své slovo.
A konec je v nedohlednu, jubilejní duel totiž Manchester United nezvládl. S Leedsem remizoval 1:1, a tak je Ilett znovu na nule.
Jeho hříva roste už 744 dní. Tedy přes dva roky.
Za tu dobu vystřídal klub z Old Trafford už pět trenérů. U holiče nemohl Iletta vidět žádný z nich.
Sázku začal nakrátko ostříhaný mladík pod taktovkou Erika ten Haga. Jeho nástupce Ruud van Nistelrooij to dotáhl na dvě výhry v řadě.
Portugalský stratég Ruben Amorim přidal o jeden triumf víc. Následoval provizorní kouč Darren Fletcher, ovšem ten ze dvou duelů nedokázal vyhrát ani jeden.
Pod současným šéfem Michaelem Carrickem se ostří nůžek přiblížilo Ilettově dece nejvíc.
Letos v lednu zvládli United třaskavé derby se City, porazili Arsenal (pozdějšího mistra!), udolali Fulham i Tottenham - jenže poslední krok nevyšel. Remizovali s West Hamem 1:1, tedy týmem, který nakonec sestoupil… Gól Kladivářů tehdy vstřelil český záložník Tomáš Souček a Ilett mohl začít zase od nuly.
Stejně jako teď.
Jak šel čas a vlasy s výzvou Franka Iletta:
„Obnovíme pořádek.“ Francouzský premiér po násilnostech vyhrožuje zákazem vycházení
Některá francouzská města by měla v reakci na víkendové násilnosti v ulicích zavést dočasný a přesně zacílený zákaz vycházení, vyzval po pondělním zasedání krizového štábu francouzský premiér Sébastien Lecornu. Vláda použije veškeré dostupné prostředky, aby navrátila do měst pořádek, dodal premiér, podle něhož pachatelé násilností neuniknou přísným trestům.
Volkswagen zavádí nepříjemné opatření pro zaměstnance. Dotkne se i Škody
Automobilový koncern Volkswagen plánuje do roku 2030 zmrazit mzdy svých více než 660 tisíc zaměstnanců. V tiskové zprávě o tom v pondělí informoval německý odborový svaz IG Metall. Volkswagen odmítl komentovat informaci, kterou dříve přinesl i deník Süddeutsche Zeitung. Součástí koncernu Volkswagen je česká Škoda Auto, která má zhruba 36 500 zaměstnanců včetně agenturních.
ŽIVĚ Rusové v noci cílili na Kyjev. Rakety zasáhly školu i stanici metra
Nejméně jednu oběť a osm zraněných si vyžádal noční ruský útok na Kyjev, uvedla agentura Ukrinform. Zahynula 21letá dívka, napsal starosta ukrajinské metropole Vitalij Kličko na sociální síti Telegram. Ruské rakety zasáhly v kyjevských čtvrtích i vzdělávací a zdravotnické zařízení, uvedly úřady. Kličko později informoval, že poškození rovněž utrpěla jedna ze stanic tamního metra.
Sestry v roli doktora: Vojtěchův plán vyděsil šéfa lékařů. Řekl, koho to ohrozí
Nesvěřujme sestrám příliš velké pravomoci, ve Švédsku to nedopadlo dobře. Takto se k návrhu ministerstva zdravotnictví, který je právě v připomínkovém řízení, vymezil šéf České lékařské komory Milan Kubek. Citoval přitom čerstvý průzkum švédské lékařské asociace, podle kterého se přesun části lékařských kompetencí na sestry podepsal na bezpečnosti pacientů. Vedení resortu s ním ale nesouhlasí.
ŽIVĚ V dalších městech podepsali koaliční smlouvy. Plzeňským primátorem bude znovu Zarzycký
Všech 34 zastupitelů za ANO, STAN a Pro Plzeň s podporou lidovců podepsalo v Plzni koaliční smlouvu. V zastupitelstvu se 47 členy má koalice pohodlnou většinu. Koalice v pondělí zveřejnila jen jméno primátora, kterým bude opět Roman Zarzycký z ANO. Hnutí STAN pak potvrdilo v Olomouci koaliční smlouvu s ProOlomouc, KDU-ČSL, spOLečně a Milujeme Olomouc. Primátorem se stane lídr STAN Marek Zelenka.