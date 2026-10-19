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Sport

A zase od nuly. Šílená výzva jede dál, konec je stále v nedohlednu

Rudolf Černík
Rudolf Černík
Rudolf Černík
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Pozoruhodná výzva Franka Iletta jede dál. Fanoušek fotbalového Manchesteru United, který se rozhodl nestříhat, dokud jeho milovaný klub nevyhraje pět zápasů v řadě, „oslavil“ o víkendu nelichotivé jubileum. Bez nůžek je už 100 utkání. A návštěva holiče je stále v nedohlednu.

Netherlands: Premiere Cruijff
Frank Ilett v první jarní den letošního roku. Od té doby jeho kadeře dál bují…Foto: Profimedia – Pro Shots Photo Agency / Sipa USA / Profimedia
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Když se 5. října 2024 rozhodl podstoupit neobvyklou výzvu, ani on sám netušil, co na sebe ušil.

Tehdy se Ilett naposledy ostříhal.

A slíbil, že další úpravu vlasového porostu podstoupí až poté, co Rudí ďáblové vyhrají pět zápasů za sebou.

Čeká dosud. A kadeře bují a bují.

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Zarostlý fanoušek o víkendu „oslavil“ sté utkání v řadě, co dal své slovo.

A konec je v nedohlednu, jubilejní duel totiž Manchester United nezvládl. S Leedsem remizoval 1:1, a tak je Ilett znovu na nule.

Jeho hříva roste už 744 dní. Tedy přes dva roky.

Za tu dobu vystřídal klub z Old Trafford už pět trenérů. U holiče nemohl Iletta vidět žádný z nich.

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Sázku začal nakrátko ostříhaný mladík pod taktovkou Erika ten Haga. Jeho nástupce Ruud van Nistelrooij to dotáhl na dvě výhry v řadě.

Portugalský stratég Ruben Amorim přidal o jeden triumf víc. Následoval provizorní kouč Darren Fletcher, ovšem ten ze dvou duelů nedokázal vyhrát ani jeden.

Pod současným šéfem Michaelem Carrickem se ostří nůžek přiblížilo Ilettově dece nejvíc.

Letos v lednu zvládli United třaskavé derby se City, porazili Arsenal (pozdějšího mistra!), udolali Fulham i Tottenham - jenže poslední krok nevyšel. Remizovali s West Hamem 1:1, tedy týmem, který nakonec sestoupil… Gól Kladivářů tehdy vstřelil český záložník Tomáš Souček a Ilett mohl začít zase od nuly.

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Stejně jako teď.

Jak šel čas a vlasy s výzvou Franka Iletta:

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