Vitík míří do Itálie. Po zdravotní prohlídce se upíše v Boloni

Fotbalista Martin Vitík odcestoval do Itálie, aby dokončil přestup z pražské Sparty do Boloni. V klubu ze Serie A ho čeká zdravotní prohlídka a poté by měl podepsat dlouhodobou smlouvu. Informovala o tom tamní média.

Vítěz Italského poháru by měl podle spekulací za dvaadvacetiletého českého reprezentanta zaplatit i s bonusy přibližně 15 milionů eur (370 milionů korun), takže Vitík by odešel do ciziny jako nejdražší český obránce historie. Pokud se transfer úspěšně uzavře, vyzkouší si rodák z Berouna první zahraniční angažmá. O jeho přestupu se hovořilo již před rokem, kdy o něj údajně projevila zájem rovněž Boloňa, Sparta ale po postupu do hlavní fáze Ligy mistrů odchod defenzivní opory nepovolila. Vítík s Pražany získal dva ligové tituly a jednou se s Letenskými radoval z triumfu v domácím poháru. V lize má v dresu Sparty na kontě 109 zápasů, v nichž dal deset branek. Za reprezentační "áčko" zasáhl zasáhl do pěti utkání.