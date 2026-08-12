Vítěz Evropské ligy opět ostrouhal. Superpohár vyhrálo PSG

Fotbalisté Paris St. Germain zopakovali loňský triumf v Superpoháru. V zápase, v němž se v úvodu nové sezony tradičně utkávají vítězové Ligy mistrů a Evropské ligy, porazili v Salcburku Aston Villu 2:1. Od příchodu španělského trenéra Luise Enriqueho v červnu 2023 získali už třináctou trofej.
Vítěze Ligy mistrů poslal do vedení ve 20. minutě gruzínský útočník Chviča Kvaracchelija. Těsně před přestávkou vyrovnal sedmnáctiletý Brian Madjo a stal se tak nejmladším střelcem v historii těchto zápasů. Ale po hodině hry rozhodl Désiré Doué, že se pohár vrátí do Paříže. Po závěrečném hvizdu byl vyhlášen hráčem zápasu.
Pro oba kluby to byl první soutěžní zápas, ale Aston Villa má za sebou už šest přípravných utkání, zatímco její soupeř hrál jen dvakrát a největší hvězdy z mistrovství světa začaly trénovat teprve v pondělí. I proto útočníci Dembélé a Barcola i španělský záložník Fabián Ruiz začali jen na lavičce. V útoku si tak premiéru mohl odbýt Akliouche, nová posila z Monaka.
V brance Aston Villy zaskočil místo Argentince Emiliana Martíneze pětatřicetiletý Nizozemec Bizot a doma zůstal i anglický útočník a nejlepší střelec týmu v minulé sezoně Watkins. Jeho místo na hrotu zaujal Madjo, který půl roku nehrál, protože FIFA neuznala jeho lednový přestup z Met, takže nemá na kontě ani jeden zápas v Premier League. První příležitost dostal také brazilský záložník Joao Gomes z Wolverhamptonu. Švýcar Manzambi ještě nedoléčil koleno, které si poranil na mistrovství světa.
Ve 20. minutě Bizot pohotově vyrazil Douého střelu, ale akce pokračovala a Kvaracchelija poslal míč nechytatelně pod břevno. Na druhé straně měl už v prvním poločase několikrát blízko k vyrovnání Madjo, ale jeho hlavičky míjely branku a střela z úhlu skončila na tyči. Urostlý útočník s kamerunskými kořeny se však ještě před odchodem do kabin dočkal a jeho šestý střelecký pokus po centru skotského kapitána McGinna už skončil v síti.
Do druhého poločasu už na trávník vyběhl majitel Zlatého míče Dembélé a po čtvrthodině připravil gól pro Douého, který únik za obranu zakončil střelou ke vzdálenější tyči. Střelec se v první chvíli ani neradoval, protože to vypadalo na ofsajd, ale videorozbor ukázal, že pravidla nebyla porušena. Šance měla i Aston Villa, ale ruský brankář Safonov se vytáhl při střelách McGinna i dalšího talentovaného nováčka, devatenáctiletého Hemmingse.
Trenér Luis Enrique si sáhl na Superpohár už v roce 2015 jako kouč Barcelony, když v rozhodujícím zápase jeho svěřenci zdolali Sevillu, na jejíž lavičce seděl jeho dnešní protivník Unai Emery. Loni se radoval znovu po výhře nad Tottenhamem v penaltovém rozstřelu.
PSG je čtvrtým týmem, který obhájil tuto trofej. Naposledy to dokázal v roce 2017 Real Madrid, který je se šesti triumfy nejúspěšnějším klubem v historii Superpoháru. Potvrdilo se, že vítěz Evropské ligy tento duel obvykle nevyhrává. V posledních 13 ročnících se radoval jen jednou, když v roce 2018 Atlético Madrid zdolalo v derby Real. Unai Emery ani na čtvrtý pokus tuto trofej nezískal.
Fotbalový Superpohár UEFA v Salcburku:
Paris St. Germain - Aston Villa 2:1 (1:1)
Branky: 20. Kvaracchelija, 61. Doué - 45. Madjo. Rozhodčí: Artan (Som.) - Ahmed (Džib.), Yiembe (Keňa) - Di Bello (video, It.). ŽK: Torres, Gomes, McGinn (všichni Aston Villa). Diváci: 27.681.
Paris St. Germain: Safonov - Hakimí, Marquinhos, Pacho, Mendes (74. Hernández) - Neves (75. Ruiz), Vitinha, Zaire-Emery - Akliouche (46. Dembélé), Doué (87. Mayulu), Kvaracchelija (88. Beraldo). Trenér: Enrique.
Aston Villa: Bizot - Cash, Lindelöf, Torres (80. Mings) , Maatsen - McGinn (72. Alysson), Gomes (80. Barkley), Kamara (72. Bogard), Hemmings - Buendía, Madjo (72. Abraham). Trenér: Emery.
Leavittová na konci srpna skončí v pozici mluvčí Bílého domu, oznámil Trump
Mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová na konci měsíce opustí svou funkci. Oznámil to ve středu večer americký prezident Donald Trump na své sociální síti Truth Social. Osmadvacetiletá Leavittová se nedávno vrátila do Bílého domu po krátké pauze poté, co v květnu porodila své druhé dítě, napsala agentura AP. Podle Trumpa jeho mluvčí v této roli končí, aby se mohla více věnovat svým dětem a rodině.
Záchranáři vyprostili 211 lidí z hořícího trajektu u Bali, jedna osoba zemřela
Záchranné týmy vysvobodily 211 lidí, včetně dvou australských turistů, a vyprostily tělo 19leté Indonésanky z trajektu, který ve středu zasáhl požár na rozbouřeném moři poblíž turisty oblíbeného ostrova Bali v Indonésii. Informovaly o tom podle agentury AP tamní úřady. Vyšetřovatelé zjišťují příčinu požáru, uvedl ministr dopravy Dudy Purwagandhi.
Vyschlý Dunaj vydal těla vojáků. Dva předměty jim mohou po 80 letech vrátit jména
Rekordně nízká hladina vody v Dunaji nadále odhaluje pozůstatky druhé světové války v Evropě. V důsledku letošního intenzivního sucha se z koryta řeky vynořila řada válečných lodí a v Budapešti na dně toku našli i těla dvou německých vojáků z druhé světové války a motorku německého wehrmachtu. Byly tam také identifikační známky vojáků.
ŽIVĚ Dva mrtví po ukrajinském útoku na Krasnodarský kraj. Obětí je i dítě
Noční ukrajinské útoky na ruský Krasnodarský kraj zabily dva lidi, včetně dítěte, a několik dalších zranily, uvedly ve středu ruské úřady. Trosky dronů v kraji zasáhly čtyři průmyslové podniky. Ruská armáda sdělila, že v noci na středu zničila 502 ukrajinských bezpilotních letounů. Útok dronů podle starosty přístavního města Novorossijsku Andreje Kravčenka zabil dítě a další dva lidi zranil.
ŽIVĚ Trump prohlásil, že USA mají Hormuzský průliv pod absolutní kontrolou
Americký prezident Donald Trump ve středu prohlásil, že Spojené státy mají Hormuzský průliv pod absolutní kontrolou a že si ji zřejmě udrží. Vyjádřil se tak na své sociální síti Truth Social, kde dále napsal, že Írán s americkou blokádou nemůže nic dělat. Teherán před několika dny uvedl, že se shodl s Ománem na trase plavby v Hormuzském průlivu.