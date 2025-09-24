Fotbal

Vítejte na novém Camp Nou, tady se bude sprchovat Yamal. Barcelona otevírá stadion

Rudolf Černík
před 24 minutami
Doba vyhnanství končí, fotbalová Barcelona se po více než dvou letech vrátí na Camp Nou. A katalánský gigant před znovuotevřením jednoho z nejslavnějších sportovních stadionů světa pozval na prohlídku zástupce médií. Díky videu agentury AP si ho nyní můžete projít i vy.
Videoprohlídka Camp Nou | Video: Associated Press

Barcelona ukázala nejen nové sedačky pro diváky či střídačky u hřiště, ale i kabiny, kde se bude jedna z největších hvězd současného fotbalu Lamine Yamal s parťáky převlékat, či sprchy pro hráče.

Klub chce na zrekonstruovaném stadionu odehrát už víkendový zápas španělské ligy se San Sebastianem, i když práce ještě nejsou rozhodně u konce a plánovaná téměř stotisícová kapacita určitě nebude zatím k dispozici.

"Jak vidíte, je jasné, že všechno není hotové," přiznala v úterý viceprezidentka Barcelony Elena Fortová.

"Ale neznamená to, že to není bezpečný stadion. Bezpečnost zaručují všechny inspekce a certifikáty, které jsme předložili úřadům," doplnila.

"Právě teď je naším cílem, abychom se tu sešli v neděli," připomněla Fortová termín duelu se San Sebastianem.

"Pokud to nestihneme, máme připravený Olympijský stadion," zmínila záložní variantu.

Barcelona nastoupila k zatím poslednímu utkání na Camp Nou v květnu 2023, pak se rozběhly rekonstrukční práce. 

Klub hrál své zápasy na zmiňovaném Olympijském stadionu v areálu Montjuic vybudovaném pro hry v roce 1992.

Tuto sezonu španělské nejvyšší soutěže začal třemi venkovními střetnutími, následující domácí duely proti Valencii a o víkendu s Getafe absolvoval na svém tréninkovém stadionu Johana Cruijffa pro šest tisíc diváků.

Barcelona hlavně doufá, že bude moci odehrát na Camp Nou všechny domácí zápasy Ligy mistrů. "I když víme, že UEFA má vlastní pravidla," uvědomovala si Fortová, že schvalovací proces pro nejprestižnější soutěž nemusí proběhnout hladce.

První domácí duel v Champions League čeká Barcelonu příští týden, kdy bude hostit úřadujícího šampiona Paris St. Germain.

