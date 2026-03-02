Vinícus se opět choval nesportovně, Real prohrál i druhý ligový zápas po jeho kauze

Real Madrid prohrál i druhý zápas ve španělské nejvyšší soutěži poté, co jeho fotbalista Vinícius Junior obvinil v Lize mistrů hráče Benfiky Lisabon Gianluku Prestianniho z rasistické urážky.
K incidentu s údajnou rasistickou urážkou došlo před dvěma týdny poté, co Vinícius po svém vítězném gólu provokoval fanoušky domácí Benfiky.
V následném utkání domácí ligy Real senzačně podlehl Osasuně Pamplona 1:2 v duelu, v němž Brazilec opět viděl žlutou kartu za nesportovní chování.
Nyní „Bílý balet“ prohrál dokonce na vlastním trávníku 0:1 s Getafe a Viníciuse znovu musel za jeho nevhodné počínání napomenout sudí žlutým trestem.
Pětadvacetiletý útočník se pak i po závěrečném hvizdu dostal do konfliktu s lavičkou vítězného celku.
Real po dalším výbuchu rázem ztrácí na vedoucí Barcelonu po 26. kole už čtyři body.
Zápas rozhodl v 39. minutě ranou z voleje uruguayský útočník Martín Satriano. Český brankář Jiří Letáček sledoval výhru svého týmu jen z lavičky náhradníků.
Mezi dvě ligové porážky vtěsnal Real alespoň vítězství v odvetě s Benfikou a postoupil do osmifinále Ligy mistrů.
Španělská fotbalová liga - 26. kolo:
Real Madrid - Getafe 0:1 (39. Satriano).
1.
FC Barcelona
26
21
1
4
71:26
64
2.
Real Madrid
26
19
3
4
54:22
60
3.
Atlético Madrid
26
15
6
5
43:23
51
4.
Villarreal
26
16
3
7
48:31
51
5.
Betis Sevilla
26
11
10
5
42:32
43
6.
Celta Vigo
26
10
10
6
36:28
40
7.
Espaňol Barcelona
26
10
6
10
33:39
36
8.
San Sebastian
26
9
8
9
38:38
35
9.
Bilbao
26
10
5
11
30:36
35
10.
Pamplona
26
9
6
11
30:30
33
11.
Getafe
26
9
5
12
21:29
32
12.
FC Sevilla
26
8
6
12
34:41
30
13.
Girona
26
7
9
10
27:42
30
14.
Valencie
26
7
8
11
27:39
29
15.
Vallecano
25
6
9
10
23:32
27
16.
Alavés
26
7
6
13
23:34
27
17.
Elche
26
5
11
10
34:39
26
18.
Mallorca
26
6
6
14
29:42
24
19.
Levante
26
5
6
15
28:44
21
20.
Oviedo
25
3
8
14
16:40
17
