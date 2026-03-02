Přeskočit na obsah
Benative
2. 3. Anežka
Sport

Vinícus se opět choval nesportovně, Real prohrál i druhý ligový zápas po jeho kauze

Sport

Real Madrid prohrál i druhý zápas ve španělské nejvyšší soutěži poté, co jeho fotbalista Vinícius Junior obvinil v Lize mistrů hráče Benfiky Lisabon Gianluku Prestianniho z rasistické urážky.

Spain La Liga Soccer
Fotbalista Realu Madrid Vinícius Junior při utkání s GetafeFoto: AP
K incidentu s údajnou rasistickou urážkou došlo před dvěma týdny poté, co Vinícius po svém vítězném gólu provokoval fanoušky domácí Benfiky.

V následném utkání domácí ligy Real senzačně podlehl Osasuně Pamplona 1:2 v duelu, v němž Brazilec opět viděl žlutou kartu za nesportovní chování.

Nyní „Bílý balet“ prohrál dokonce na vlastním trávníku 0:1 s Getafe a Viníciuse znovu musel za jeho nevhodné počínání napomenout sudí žlutým trestem.

Pětadvacetiletý útočník se pak i po závěrečném hvizdu dostal do konfliktu s lavičkou vítězného celku.

Real po dalším výbuchu rázem ztrácí na vedoucí Barcelonu po 26. kole už čtyři body.

Zápas rozhodl v 39. minutě ranou z voleje uruguayský útočník Martín Satriano. Český brankář Jiří Letáček sledoval výhru svého týmu jen z lavičky náhradníků.

Mezi dvě ligové porážky vtěsnal Real alespoň vítězství v odvetě s Benfikou a postoupil do osmifinále Ligy mistrů.

Španělská fotbalová liga - 26. kolo:

Real Madrid - Getafe 0:1 (39. Satriano).

1.

FC Barcelona

26

21

1

4

71:26

64

2.

Real Madrid

26

19

3

4

54:22

60

3.

Atlético Madrid

26

15

6

5

43:23

51

4.

Villarreal

26

16

3

7

48:31

51

5.

Betis Sevilla

26

11

10

5

42:32

43

6.

Celta Vigo

26

10

10

6

36:28

40

7.

Espaňol Barcelona

26

10

6

10

33:39

36

8.

San Sebastian

26

9

8

9

38:38

35

9.

Bilbao

26

10

5

11

30:36

35

10.

Pamplona

26

9

6

11

30:30

33

11.

Getafe

26

9

5

12

21:29

32

12.

FC Sevilla

26

8

6

12

34:41

30

13.

Girona

26

7

9

10

27:42

30

14.

Valencie

26

7

8

11

27:39

29

15.

Vallecano

25

6

9

10

23:32

27

16.

Alavés

26

7

6

13

23:34

27

17.

Elche

26

5

11

10

34:39

26

18.

Mallorca

26

6

6

14

29:42

24

19.

Levante

26

5

6

15

28:44

21

20.

Oviedo

25

3

8

14

16:40

17

