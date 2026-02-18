Přeskočit na obsah
Sport

Vinícius provokoval, pak nadával kvůli rasismu. Mourinho zahodil diplomacii a obul se do něj

ČTK

Výsledek úterního úvodního utkání 1. kola vyřazovací fáze fotbalové Ligy mistrů Benfiky s Realem (0:1) zastínilo obvinění z rasismu na adresu útočníka hostů Viníciuse Júniora.

UEFA Champions League - Play Off - First Leg - Benfica v Real Madrid
Soccer Football - UEFA Champions League - Play Off - First Leg - Benfica v Real Madrid - Estadio da Luz, Lisbon, Portugal - February 17, 2026 Benfica's Gianluca Prestianni in action with Real Madrid's Vinicius Junior REUTERS/Rodrigo AntunesFoto: REUTERS
Pětadvacetiletý Brazilec po provokativní oslavě svého gólu před domácími fanoušky a následných strkanicích signalizoval urážku od Gianluky Prestianniho, zápas byl následně na 11 minut přerušen. Vinícius na sociální síti instagram nazval svého soupeře zbabělcem, Prestianni jakákoliv nařčení popřel.

Před třemi týdny Benfica na závěr ligové fáze zdolala Real v atraktivním duelu 4:2 a až gól brankáře Anatolije Trubina z nastavení jí zajistil postup do play off. Tentokrát ale průběh zápasu zastínila nefotbalová kauza, která se spustila v 50. minutě po Viníciusově výstavním obstřelu. Brazilec následně zamířil k rohovému praporku a tancem před domácími fanoušky vyprovokoval i hráče Benfiky. Po diskuzích a strkanicích na hřišti se Prestianni s přetaženým dresem přes ústa obrátil k Viníciusovi, jenž se okamžitě rozběhl k rozhodčímu Francoisi Letexierovi.

"Rasisté jsou především zbabělci. Musí si zakrýt pusu dresem, aby ukázali, jak jsou slabí. Co se dneska stalo, není nic nového pro mě nebo moji rodinu," citovala Viníciuse agentura AP. "Dostal jsem žlutou kartu za oslavu gólu. Pořád nevím proč," dodal v příspěvku na instagramu.

Podle televizních záběrů si Vinícius u sudího stěžoval, že ho Prestianni nazval opicí. Ten to odmítl. "Rozhodně jsem ho rasisticky neurazil. Bohužel si špatně vyložil, co si myslel, že slyšel. Nikdy jsem nebyl rasista a mrzí mě výhrůžky, které jsem si vyslechl od hráčů Realu," uvedl po utkání argentinský záložník.

Vinícius odešel k lavičkám a strhly se další diskuze, do kterých se zapojil i domácí trenér José Mourinho. Slavný Portugalec mluvil i s Viníciusem.

"Nechci říkat, že jsem stoprocentně na straně Prestianniho, ale zároveň nemůžu ani říct, že Vinícius mluví pravdu. Prostě nemůžu, nevím to," řekl Mourinho v televizním rozhovoru.

"Bohužel mu nestačilo, že vstřelil úžasnou branku, a slavil ji před našimi fanoušky. Místo toho, aby ji oslavil se spoluhráči a ukázal nějaký respekt. Na každém stadionu, kde Vinícius hraje, se něco semele. Něco je asi špatně," dodal zkušený kouč, jenž byl v závěru vyloučen a přijde o odvetu na hřišti svého bývalého klubu.

Obou fotbalistů se po utkání zastali spoluhráči. "V nejlepší evropské soutěži nemůže hrát fotbalista, který se chová takhle. Prestianni si nezaslouží znovu hrát Ligu mistrů. Uvidíme, co se teď stane," řekla další útočná hvězda Realu Kylian Mbappé.

Agentura Reuters spočítala, že od roku 2022 bylo podáno 18 stížností na rasismus vůči Viníciusovi. Loni dostalo pět fanoušků u španělského soudu roční vězení s podmínkou za rasistické urážky útočníka Realu během zápasu ve Valladolidu. Podmíněné tresty dostala čtveřice mužů za pověšení figuríny v dresu Viníciuse s transparentem "Madrid nenávidí Real".

