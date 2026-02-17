Vinícius odmítal pokračovat v utkání. Po gólu si stěžoval na rasistickou urážku

Real Madrid vyhrál v prvním utkání vyřazovací části fotbalové Ligy mistrů v Lisabonu nad Benfikou 1:0. Utkání bylo na deset minut přerušeno poté, co si autor jediného gólu Vinícius Júnior stěžoval na rasistickou urážku od protihráče.
Benfica porazila v posledním kole ligové fáze Real Madrid 4:3 gólem, který vstřelil v nastavení ukrajinský brankář Trubin.
Na poslední chvíli tím unikla vyřazení a zároveň zavřela Realu dveře k přímému postupu do osmifinále.
"Bílý balet" měl dnes hodně šancí, ale Trubin dlouho vzdoroval. Na konci prvního poločasu zabránil francouzskému útočníkovi Mbappému vstřelit 14. gól v soutěži.
V 50. minutě ho překonal střelou z rohu šestnáctky do "šibenice" Brazilec Vinícius Júnior. Oslavami pak provokoval domácí fanoušky a po následně vřavě si stěžoval u velmi slabého francouzského rozhodčího Letexiera, že mu Argentinec Prestianni adresoval rasistickou urážku, a odmítal v zápase pokračovat.
Utkání bylo na deset minut přerušeno, každý další dotek Viníciuse po znovuzahájení hry provázel hromový pískot.
Výsledek se ovšem už nezměnil, a tak trenér Benfiky José Mourinho podruhé svůj bývalý klub nepřekvapil. Navíc viděl za protesty červenou kartu poté, co se sudí nejspíš bál dát druhou žlutou kartu a tedy vyloučit Viníciuse, a závěr sledoval kouč jen z tribuny.
Obhájce trofeje Paris St. Germain vstoupil do vyřazovací části výhrou 3:2 v Monaku, přestože prohrával už 0:2.
Monako je v tabulce francouzské ligy až osmé, ale nad PSG v listopadu vyhrálo 1:0 a také tentokrát začalo skvěle.
Hned v 1. minutě favorita zaskočil přesnou hlavičkou Američan Balogun. Hosté otevřeli hru svým tradičním nákopem až k rohovému praporku, ale soupeřův brejk nezachytili. Stejný útočník přidal po dalším protiútoku druhý gól a svůj už pátý v soutěži.
První šanci vrátit hosty do hry nevyužil Portugalec Vitinha, který kopal penaltu po faulu na Gruzínce Kvaraccheliju, jenže švýcarský brankář Köhn jeho úmysl vystihl.
Pak z trávníku odešel kvůli zranění majitel Zlatého míče Dembélé, ovšem trenér Luis Enrique měl šťastnou ruku, když místo něj zvedl z lavičky Douého.
Dvacetiletá vycházející hvězda už za dvě minuty na hřišti vstřelila kontaktní gól a marocký obránce Hakimí ještě do přestávky vyrovnal.
Téměř celý druhý poločas hráli domácí bez vyloučeného ruského záložníka Golovina a Doué početní převahu využil. Stejně jako při první brance si zpracoval míč v šestnáctce a přesně zamířil ke vzdálenější tyči.
Juventus Turín poprvé inkasoval v milionářské soutěži pět branek a na hřišti Galatasaraye prohrál 2:5.
Juventus od příchodu trenéra Luciana Spallettiho na konci října v této soutěži ještě neprohrál, ligovou fázi zakončil třemi zápasy s čistým kontem.
V Istanbulu však jeho obrana několikrát chybovala, což poprvé využil Brazilec Sara už na konci první čtvrthodiny.
Vzápětí hned po rozehrání nizozemský záložník Koopmeiners srovnal a ještě do přestávky strhl vedení na stranu italského týmu.
Přitom není obávaným střelcem, od příchodu do Turína v létě 2024 dal jen tři branky.
A v Lize mistrů se naposledy trefil v předkole před pěti lety, kdy ještě v dresu Alkmaaru proměnil penaltu proti Viktorii Plzeň.
Po změn stran však dal dva góly i jeho krajan Lang ve službách tureckého klubu. Navíc Kolumbijec Sánchez šikovně tečoval Sarův přímý kop a snahu o vyrovnání podkopal jiný kolumbijský fotbalista.
Cabal v dresu Juventusu přišel na hřiště až po přestávce, ale v rozpětí sedmi minut viděl dvakrát žlutou kartu. Francouz Boey v závěru zařídil, že náskok do odvety bude tříbrankový.
Borussia Dortmund ve skupinové fázi prohrála s Interem Milán 0:2 a s Juventusem jí remízu 4:4 zachránily až dva góly v nastavení. Na třetí tým ze Serie A ale vyzrála a Bergamo pokořila dvěma góly už v prvním poločase.
Zápas začal se čtvrthodinovým zpožděním, protože autobus s domácím týmem uvázl v zácpě.
Trenér Borussie Niko Kovač zkrátil rozcvičku, ovšem jeho svěřencům to nevadilo. Už ve 3. minutě se prosadil guinejský kanonýr Guirassy a byl to jeho čtvrtý gól v soutěži. Ještě do přestávky připravil druhý pro Beiera.
Další čtyři zápasy jsou na pořadu ve středu, odvety se budou hrát za týden.
Fotbalová Liga mistrů - 1. kolo vyřazovací fáze, první zápasy:
Benfica Lisabon - Real Madrid 0:1 (0:0)
Branka: 50. Vinícius Júnior. Rozhodčí: Letexier (Fr.). ČK: 86. Mourinho (trenér Benfiky).
Galatasaray Istanbul - Juventus Turín 5:2 (1:2)
Branky: 49. a 75. Lang, 15. Sara, 60. Sánchez, 86. Boey - 16. a 32. Koopmeiners. Rozhodčí: Makkelie (Niz.). ČK: 67. Cabal (Juventus).
Monako - Paris St. Germain 2:3 (2:2)
Branky: 1. a 18. Balogun - 29. a 67. Doué, 41. Hakimí. Rozhodčí: Manzano (Šp.). ČK: 48. Golovin (Monako).
Borussia Dortmund - Atalanta Bergamo 2:0 (2:0)
Branky: 3. Guirassy, 42. Beier. Rozhodčí: Gözübüyük (Niz.).
Slováci vyzvou ve čtvrtfinále Němce. Švýcarsko čeká Finsko, Švédsko se utká s USA
Hokejisté Německa porazili v předkole vyřazovací části olympijského turnaje Francouze 5:1 a ve čtvrtfinále změří síly se Slovenskem. Švýcarsko zdolalo domácí Itálii 3:0 a narazí na Finsko. Švédsko si poradilo 5:1 a nastoupí proti USA.
Polsko chystá žalobu, v níž bude po Rusku žádat reparace za sovětskou nadvládu
Polsko připravuje žalobu, v níž bude žádat Rusko o reparace za zločiny spáchané v době sovětské nadvlády. Informoval o tom dnes server Financial Times (FT).
ŽIVĚTrump varoval Írán před následky bez dohody, jednání v Ženevě se účastní nepřímo
V Ženevě dnes začalo druhé kolo nepřímých jednání mezi Spojenými státy a Íránem o jaderném programu Teheránu. S odvoláním na íránská státní média o tom informují tiskové agentury. Úspěch jednání podle íránského zdroje agentury Reuters závisí i na tom, zda se USA vyvarují nerealistických požadavků.
Česká medaile pro Rakousko. Švancer získal bronz
Bývalý český juniorský reprezentant Matěj Švancer, který od roku 2021 závodí za Rakousko, získal bronz v olympijském závodě v Big Airu akrobatických lyžařů. Vyhrál Nor Tormod Frostad, druhý byl v chumelenici v Livignu Mac Forehand z USA.
ŽIVĚZ Ruska a okupovaných území se podle Zelenského vrátily dva tisíce dětí
Z Ruska a Ruskem okupovaných částí Ukrajiny se do vlasti od začátku války vrátilo dva tisíce ukrajinských dětí. V úterý to podle agentury AFP řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Kyjev obviňuje Rusko, že od začátku invaze na Ukrajinu odvezlo okolo dvacet tisíc ukrajinských dětí.