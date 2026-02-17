Přeskočit na obsah
17. 2. Miloslava
Sport

Vinícius odmítal pokračovat v utkání. Po gólu si stěžoval na rasistickou urážku

Sport,ČTK

Real Madrid vyhrál v prvním utkání vyřazovací části fotbalové Ligy mistrů v Lisabonu nad Benfikou 1:0. Utkání bylo na deset minut přerušeno poté, co si autor jediného gólu Vinícius Júnior stěžoval na rasistickou urážku od protihráče.

UEFA Champions League - Play Off - First Leg - Benfica v Real Madrid
Fotbalista Realu Madrid Vinícius Júnior (vpravo) po situaci, kdy ho měl údajně rasisticky urazit protihráč z BenfikyFoto: REUTERS
Benfica porazila v posledním kole ligové fáze Real Madrid 4:3 gólem, který vstřelil v nastavení ukrajinský brankář Trubin.

Na poslední chvíli tím unikla vyřazení a zároveň zavřela Realu dveře k přímému postupu do osmifinále.

"Bílý balet" měl dnes hodně šancí, ale Trubin dlouho vzdoroval. Na konci prvního poločasu zabránil francouzskému útočníkovi Mbappému vstřelit 14. gól v soutěži.

V 50. minutě ho překonal střelou z rohu šestnáctky do "šibenice" Brazilec Vinícius Júnior. Oslavami pak provokoval domácí fanoušky a po následně vřavě si stěžoval u velmi slabého francouzského rozhodčího Letexiera, že mu Argentinec Prestianni adresoval rasistickou urážku, a odmítal v zápase pokračovat.

Utkání bylo na deset minut přerušeno, každý další dotek Viníciuse po znovuzahájení hry provázel hromový pískot.

Výsledek se ovšem už nezměnil, a tak trenér Benfiky José Mourinho podruhé svůj bývalý klub nepřekvapil. Navíc viděl za protesty červenou kartu poté, co se sudí nejspíš bál dát druhou žlutou kartu a tedy vyloučit Viníciuse, a závěr sledoval kouč jen z tribuny.

Obhájce trofeje Paris St. Germain vstoupil do vyřazovací části výhrou 3:2 v Monaku, přestože prohrával už 0:2.

Monako je v tabulce francouzské ligy až osmé, ale nad PSG v listopadu vyhrálo 1:0 a také tentokrát začalo skvěle.

Hned v 1. minutě favorita zaskočil přesnou hlavičkou Američan Balogun. Hosté otevřeli hru svým tradičním nákopem až k rohovému praporku, ale soupeřův brejk nezachytili. Stejný útočník přidal po dalším protiútoku druhý gól a svůj už pátý v soutěži.

První šanci vrátit hosty do hry nevyužil Portugalec Vitinha, který kopal penaltu po faulu na Gruzínce Kvaraccheliju, jenže švýcarský brankář Köhn jeho úmysl vystihl.

Pak z trávníku odešel kvůli zranění majitel Zlatého míče Dembélé, ovšem trenér Luis Enrique měl šťastnou ruku, když místo něj zvedl z lavičky Douého.

Dvacetiletá vycházející hvězda už za dvě minuty na hřišti vstřelila kontaktní gól a marocký obránce Hakimí ještě do přestávky vyrovnal.

Téměř celý druhý poločas hráli domácí bez vyloučeného ruského záložníka Golovina a Doué početní převahu využil. Stejně jako při první brance si zpracoval míč v šestnáctce a přesně zamířil ke vzdálenější tyči.

Juventus Turín poprvé inkasoval v milionářské soutěži pět branek a na hřišti Galatasaraye prohrál 2:5.

Juventus od příchodu trenéra Luciana Spallettiho na konci října v této soutěži ještě neprohrál, ligovou fázi zakončil třemi zápasy s čistým kontem.

V Istanbulu však jeho obrana několikrát chybovala, což poprvé využil Brazilec Sara už na konci první čtvrthodiny.

Vzápětí hned po rozehrání nizozemský záložník Koopmeiners srovnal a ještě do přestávky strhl vedení na stranu italského týmu.

Přitom není obávaným střelcem, od příchodu do Turína v létě 2024 dal jen tři branky.

A v Lize mistrů se naposledy trefil v předkole před pěti lety, kdy ještě v dresu Alkmaaru proměnil penaltu proti Viktorii Plzeň.

Po změn stran však dal dva góly i jeho krajan Lang ve službách tureckého klubu. Navíc Kolumbijec Sánchez šikovně tečoval Sarův přímý kop a snahu o vyrovnání podkopal jiný kolumbijský fotbalista.

Cabal v dresu Juventusu přišel na hřiště až po přestávce, ale v rozpětí sedmi minut viděl dvakrát žlutou kartu. Francouz Boey v závěru zařídil, že náskok do odvety bude tříbrankový.

Borussia Dortmund ve skupinové fázi prohrála s Interem Milán 0:2 a s Juventusem jí remízu 4:4 zachránily až dva góly v nastavení. Na třetí tým ze Serie A ale vyzrála a Bergamo pokořila dvěma góly už v prvním poločase.

Zápas začal se čtvrthodinovým zpožděním, protože autobus s domácím týmem uvázl v zácpě.

Trenér Borussie Niko Kovač zkrátil rozcvičku, ovšem jeho svěřencům to nevadilo. Už ve 3. minutě se prosadil guinejský kanonýr Guirassy a byl to jeho čtvrtý gól v soutěži. Ještě do přestávky připravil druhý pro Beiera.

Další čtyři zápasy jsou na pořadu ve středu, odvety se budou hrát za týden.

Fotbalová Liga mistrů - 1. kolo vyřazovací fáze, první zápasy:

Benfica Lisabon - Real Madrid 0:1 (0:0)

Branka: 50. Vinícius Júnior. Rozhodčí: Letexier (Fr.). ČK: 86. Mourinho (trenér Benfiky).

Galatasaray Istanbul - Juventus Turín 5:2 (1:2)

Branky: 49. a 75. Lang, 15. Sara, 60. Sánchez, 86. Boey - 16. a 32. Koopmeiners. Rozhodčí: Makkelie (Niz.). ČK: 67. Cabal (Juventus).

Monako - Paris St. Germain 2:3 (2:2)

Branky: 1. a 18. Balogun - 29. a 67. Doué, 41. Hakimí. Rozhodčí: Manzano (Šp.). ČK: 48. Golovin (Monako).

Borussia Dortmund - Atalanta Bergamo 2:0 (2:0)

Branky: 3. Guirassy, 42. Beier. Rozhodčí: Gözübüyük (Niz.).

