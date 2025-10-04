Vinícius a Mbappé poslali Real Madrid do čela španělské ligy

Listopadový soupeř fotbalové Slavie v Lize mistrů Bilbao doma porazilo Mallorku 2:1 a zvítězilo po šesti soutěžních ztrátách. Girona zdolala Valencii 2:1 a připsala si první vítězství v sezoně.
Vinícius Júnior otevřel skóre záhy po startu druhého dějství, s přispěním teče záložníka Comesaňy prostřelil brankáře Tenase na přední tyči. V 69. minutě byl Brazilec faulován ve vápně hostujícím obráncem Marínem a z nařízeného pokutového kopu sám zvýšil na 2:0. Střídající Mikautadze o čtyři minuty později sice snížil, ale v 77. minutě přišlo vyloučení Mourina a "Bílý balet" využil přesilovky za čtyři minuty. Úspěšným střelcem byl Mbappé. Villarreal je třetí, na dnešního soupeře ztrácí pět bodů.
Bilbao už od deváté minuty vedlo po proměněné penaltě Iňakiho Williamse. Hosté srovnali v 77. minutě, kdy se poprvé v sezoně trefil Samu Costa. Hned za pět minut však rozhodl o vítězství Athleticu obránce Rego, jenž se prosadil za A-tým baskického týmu poprvé. Bilbao zavítá do pražských Vršovic 25. listopadu. Svěřenci Ernesta Valverdeho jsou v tabulce pátí se ztrátou šesti bodů na první Barcelonu, Mallorca je o skóre poslední.
Domácí Gironu poslal v 18. minutě do vedení ukrajinský útočník Vanat. Valencie dvanáct minut po přestávce srovnala po gólu Lópeze, ale nerozhodný stav vydržel jen pět minut. Po standardní situaci byl nejdříve u odraženého míče Martínez a rozhodl o premiérovém tříbodovém zisku pro svůj tým v sezoně. Girona od 80. minuty dohrávala bez vyloučeného Martína, ale dokázala udržet svůj náskok i v oslabení. Bývalí spoluhráči Ladislava Krejčího jsou v tabulce šestnáctí, Valencie o dvě příčky výše.
Španělská fotbalová liga - 8. kolo:
Oviedo - Levante 0:2 (30. Álvarez, 72. Etta Eyong), Girona - Valencie 2:1 (18. Vanat, 63. Martínez - 57. López), Bilbao - Mallorca 2:1 (9. I. Williams z pen., 82. Rego - 77. Samu Costa), Real Madrid - Villarreal 3:1 (47. a 69. z pen. Vinícius Júnior, 81. Mbappé - 73. Mikautadze).
Tabulka:
|1.
|Real Madrid
|8
|7
|0
|1
|19:9
|21
|2.
|FC Barcelona
|7
|6
|1
|0
|21:5
|19
|3.
|Villarreal
|8
|5
|1
|2
|14:8
|16
|4.
|Elche
|7
|3
|4
|0
|10:6
|13
|5.
|Bilbao
|8
|4
|1
|3
|9:9
|13
|6.
|Atlético Madrid
|7
|3
|3
|1
|14:9
|12
|7.
|Betis Sevilla
|7
|3
|3
|1
|11:7
|12
|8.
|Espaňol Barcelona
|7
|3
|3
|1
|10:9
|12
|9.
|Getafe
|8
|3
|2
|3
|9:11
|11
|10.
|FC Sevilla
|7
|3
|1
|3
|11:10
|10
|11.
|Pamplona
|8
|3
|1
|4
|7:8
|10
|12.
|Levante
|8
|2
|2
|4
|13:14
|8
|13.
|Alavés
|7
|2
|2
|3
|6:7
|8
|14.
|Valencie
|8
|2
|2
|4
|10:14
|8
|15.
|Oviedo
|8
|2
|0
|6
|4:14
|6
|16.
|Girona
|8
|1
|3
|4
|5:17
|6
|17.
|Vallecano
|7
|1
|2
|4
|7:10
|5
|18.
|Celta Vigo
|7
|0
|5
|2
|6:9
|5
|19.
|San Sebastian
|7
|1
|2
|4
|7:11
|5
|20.
|Mallorca
|8
|1
|2
|5
|7:13
|5