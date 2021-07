Viktorka se vrací na Žižkov. Začíná s čistým stolem, problémem zůstává stadion

Po roce v exilu je fotbalová Viktoria Žižkov zpátky. V neděli v 10:15 na stadionu pod žižkovskou věží, jak velí místní tradice. Do poslední chvíle to ale byly nervy.

Klub se přetahoval s městem o stadion a majitel hrozil koncem podpory profesionálního fotbalu. Rýsovala se varianta, že si klub, pyšnící se titulem mistrů Československa, ponechá jen mládežnické týmy a profesionální fotbal na Žižkově zanikne. Nakonec ale pokračuje, vrací se z ročního exilu na Proseku a naskočí do nového ročníku druhé nejvyšší soutěže.

"Dali jsme dohromady peníze na novou sezonu, zajistili její fungování a můžeme plánovat dlouhodobější výhled. Čas nás už v tuhle chvíli netlačí," ohlašuje mluvčí klubu Pavel Werner příchod klidnější doby.

Změnilo se toho hodně. Viktorka už nepatří Martinu Loudovi, žižkovský podnikatel v realitách ji odprodal poté, co se mu nepodařilo získat do vlastnictví stadion.

Klub od něj převzali dosavadní členové představenstva Milan Richter a Jiří Rýva, který ho vlastnil už dříve. Stůl mají čistý. "Louda klub oddlužil, všechno zaplatil a nechal po sobě čistý produkt," upozorňuje Werner.

Přestože Viktorka tvrdí, že nadcházející ročník zajištěný má, bude muset šetřit. Rozpočet, který byl za Loudy kolem 40 milionů korun, se scvrkl zhruba na polovinu.

Odešli ale zkušení hráči s vyššími smlouvami, což klubovému účtu výrazně ulehčí. Kariéru ukončil někdejší dlouholetý reprezentant Daniel Pudil, rozloučil se i útočník Jaroslav Diviš. Tým se bude skládat kolem osvědčených opor, šéfovat by mu měli slovenský záložník Igor Súkenník a ekvádorský střelec Augusto Batioja.

Všechno se ale dál točí kolem stadionu. Fanoušci Viktorky jsou pyšní na svůj historický stánek nedaleko pražského Hlavního nádraží, na Seifertově ulici, přímo uprostřed městské zástavby. Ten ale nevyhovuje současným nárokům, nutným pro profesionální fotbal. Patří městu, klub si ho od radnice Prahy 3 pronajímá.

"Smiřujeme se s tím, že smlouvu teď máme na rok," naráží Werner na to, že v Loudově éře město nabízelo pronájem stadionu na 30 let. Skutečnost, že má klub nyní stadion pronajatý jen na rok potvrzuje i radní Prahy 3 pro sport František Doseděl (Piráti).

"Stadion má ve správě příspěvková organizace městské části - Sportovní areál Pražačka - která může pronajímat pouze na rok. Cokoli delšího už musí získat souhlas rady Prahy 3, dlouhodobé věci pak musí jít přes zastupitele," vysvětluje Doseděl s tím, že radnice nadále počítá s dlouhodobým pronájmem stadionu.

Roční smlouvu dostal nyní klub proto, aby mohl co nejrychleji získat licenci od Fotbalové asociace ČR. Zároveň teď klub i radnice jednají o podobě delšího pronájmu. Součástí dohody má být i předkupní právo klubu na stadion, pokud by jej Prahy 3 v budoucnu prodat. Zároveň se má městská část podílet na investicích do stadionu.

Za 25 milionů korun ze svých zdrojů teď nejnutnější úpravy provede město. Zajistit musí především oddělené vstupy do jednotlivých sektorů. Vstupy budou tři, a pro fanoušky zůstane uzavřena dlouhá tribuna naproti hlavní, kde býval kotel ultras v 90. letech a kam jeho někdejší členové dál chodili. S občerstvením se dál počítá za brankou, pod tribunou nynějšího kotle. Zůstane i fanshop v klubovém domě vedle hlavní brány.

Všechno se musí stihnout do konce července, kdy druhá liga začíná. Licenční manažer Fotbalové asociace ČR Stanislav Rýznar už vzkázal, že bude rekonstrukci osobně ze Strahova jezdit sledovat.

Kvůli zanedbanému a zastaralému stavu stadionu musela Viktoria Žižkov hrát poslední sezonu na pražském Proseku. Pokud by nezačala stadion opravovat, hrozí ji, že nedostane od fotbalové asociace licenci nutnou pro to, aby hrála 2. ligu.