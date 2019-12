Video přineslo chaos, prohlásil šéf UEFA. Podle něj způsobuje ofsajd i dlouhý nos

Předseda Evropské fotbalové unie UEFA Aleksander Čeferin přiznal, že není fanouškem videa. Podle něj způsobuje zmatek. UEFA proto navrhne změnu pravidel v posuzování ofsajdů.

"Je to chaos. Nejsem fanouškem videa. Byl jsem skeptický a můžu říct, že výsledky se mi nelíbí. Bohužel cesta zpátky neexistuje," řekl Čeferin v rozhovoru pro Daily Mirror.

"To, že tolerujete při ofsajdu jeden nebo dva centimetry, nestačí. Mezinárodní pravidlové komisi IFAB a našim rozhodčím navrhneme změnu," uvedl dvaapadesátiletý Slovinec.

"Pokud máte dlouhý nos, tak jste v ofsajdu. Ofsajdovou čáru také kreslí VAR. Je to subjektivní nákres objektivního kritéria. Proto navrhneme, aby se tolerance pohybovala v rozmezí 10 až 20 centimetrů. Je v pořádku, pokud neodpískáte jednocentimetrový ofsajd. Smyslem ofsajdu je, že máte určitou výhodu," prohlásil Čeferin.

Vedle ofsajdového pravidla panují podle něj nejasnosti i u posuzování hry rukou. "Před dvěma týdny jsme do našeho sídla v Nyonu pozvali špičkové trenéry. Přijeli Jürgen Klopp, Pep Guardiola, Max Allegri, Carlo Ancelotti a Zinédine Zidane," prozradil slovinský funkcionář.

"Dali jsme jim příklad s hraním rukou. Zeptali jsme se jich, jestli šlo o záměrnou ruku, nebo ne. Půlka místnosti řekla ano, půlka ne. Tak mi řekněte, nakolik je to pravidlo jasné. Nevíme nic. Co je záměrné? Rozhodčí není psychiatr, aby věděl, jestli to hráč udělal naschvál, nebo ne," konstatoval Čeferin.

UEFA se dnes na zasedání v Nyonu dohodla na tom, že videorozhodčího využije na březnové play off Ligy národů, které určí poslední čtyři účastníky evropského šampionátu 2020.

Video chce také využít v evropské kvalifikaci o postup na mistrovství světa 2022 v Kataru. Tento krok ale musí schválit Mezinárodní fotbalová federace FIFA.