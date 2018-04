Video: Není každý Ronaldo. Argentinský novinář si při pokusu o slavné nůžky zlomil nohu

před 1 hodinou

Manuel Sanchez chtěl napodobit úžasný gól útočníka Realu Madrid proti Juventusu, jenže skončil v nemocnici...

Buenos Aires/Praha - Ne, některé kousky byste se opravdu neměli pokoušet napodobit. Přesvědčil se o tom argentinský novinář Manuel Sanchez. Žurnalista ze stanice Canal Doce chtěl předvést úžasné nůžky, kterými minulý týden uhranul útočník Realu Madrid Cristiano Ronaldo v duelu Ligy mistrů celý svět, jenže neuspěl.

Sanchez si sice připravil na zem matraci, aby dopadl do měkkého, ovšem náročný kop nezvládl a s bolestivým výrazem se svíjel na zemi. Přivolaní záchranáři mu nohu zafixovali a odvezli ho do nemocnice, kde vyšetření odhalilo zlomeninu… Těšit argentinského smolaře může alespoň to, že záběry jeho pokusu se staly hitem internetu.

Ronaldo fotbalovou parádou, které tleskali na stadionu v Turíně i fanoušci domácího Juventusu, přispěl v prvním čtvrtfinále k výhře Realu 3:0. Tento náskok bude madridský klub hájit v dnešní odvetě na San Bernabeu.

Připomeňte si Ronaldův úžasný gól: