Velký řez na Letné. Sparta se loučí s Kuchtou a může ztratit i Haraslína

Spartu čekají zásadní změny v kádru. Jan Kuchta má namířeno do Legie Varšava a o kapitána Lukáše Haraslína usiluje saúdskoarabský Al Fateh.
Spartu čeká výrazná proměna kádru. Podle informací deníku Sport a webu iSport je prakticky hotový odchod reprezentačního útočníka Jana Kuchty do Legie Varšava a zároveň se intenzivně jedná o přestupu kapitána Lukáše Haraslína do saúdskoarabského Al Fateh.
V případě Kuchty už zbývají doladit poslední formality. Letenský klub se s Legií dohodl na ročním hostování s opcí na trvalý přestup.
Ta se podle informací deníku Sport a webu iSport aktivuje po splnění snadno dosažitelných podmínek. Reprezentační útočník by měl v nejbližších dnech odcestovat do Varšavy na lékařskou prohlídku.
Ještě větší pozornost poutá situace kolem Haraslína. Třicetiletý slovenský reprezentant nosí kapitánskou pásku a dlouhodobě patří k nejvýraznějším osobnostem Sparty. Přesto chyběl v základní sestavě úvodního utkání 3. předkola Ligy mistrů proti Lyonu, do něhož zasáhl až v závěru.
„Byl to těžký rozhovor, možná jeden z nejtěžších. Není příjemné posadit kapitána na lavičku, ještě v důležitém zápase kvalifikace Ligy mistrů. Je to součást mé práce, nebylo to jednoduché rozhodnutí, ale věřil jsem, že bude správné,“ přiznal trenér Brian Priske.
Podle informací deníku Sport a webu iSport nejde pouze o sportovní rozhodnutí. O Haraslína projevil vážný zájem saúdskoarabský Al Fateh a oba kluby už spolu jednají. Sám fotbalista je údajně připravený novou výzvu přijmout.
Priske proti Lyonu vsadil na rychlost Josimara Alcócera na levém křídle. Kostaričan zaujal aktivním výkonem a naznačil, že právě on s Johnem Mercadem může představovat novou podobu sparťanských křídel.
Už dříve ostatně sportovní ředitel Tomáš Rosický mluvil o tom, že Sparta potřebuje pro evropské zápasy více dynamiky.
Haraslínova tržní hodnota podle serveru Transfermarkt činí přibližně šest milionů eur, tedy zhruba 145 milionů korun.
Pokud by se jeho přestup uskutečnil a dokončil se i odchod Kuchty, přišla by Sparta během několika dnů o dvě nejvýraznější tváře současného mužstva.
Zároveň by tím dala jasně najevo, že pod vedením Briana Priskeho začíná další fáze přestavby týmu.
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