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Sport

Velký krok po svatbě. Ronaldova kráska Georgina udělala důležité rozhodnutí o dětech

Radek Vičík
Radek Vičík
Radek Vičík
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Jen pár dní po svatbě měla Georgina Rodríguezová udělat další zásadní krok. Podle médií oficiálně adoptovala tři starší Ronaldovy děti.

Georgina Rodríguezová
Georgina Rodríguezová Foto: Profimedia – Mondadori Portfolio / Sipa USA / Profimedia
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Cristiano Ronaldo a Georgina Rodríguezová udělali krátce po svatbě další významný krok.

Podle zahraničních médií měla Rodríguezová právně adoptovat tři starší děti portugalské fotbalové hvězdy – Cristiana Ronalda juniora a dvojčata Evu Maríu a Matea.

Adopční dokumenty měli manželé podepsat v soukromí přibližně týden po svatbě. Pokud se informace potvrdí, Rodríguezová se tak z právního hlediska stala matkou všech pěti dětí, které dvojice společně vychovává.

Změna je především formální. Rodríguezová se na výchově Ronaldových starších potomků podílí už řadu let a veřejně o nich mluví jako o vlastní rodině. „Děti vědí, že náš čas patří jim,“ řekla nedávno v rozhovoru pro Vogue.

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Cristiano Ronaldo junior se narodil v roce 2010, přičemž identita jeho biologické matky nebyla nikdy veřejně potvrzena. Eva María a Mateo přišli na svět v roce 2017 prostřednictvím náhradního mateřství.

S Ronaldem má Rodríguezová ještě dcery Alanu Martinu a Bellu Esmeraldu.

Dvojice spolu žije od roku 2016 a Rodríguezová od té doby opakovaně zdůrazňuje, že mezi dětmi nedělá rozdíly a rodinu považuje za naprostou prioritu.

Novinka přichází jen krátce poté, co Ronaldo s Rodríguezovou po desetiletém vztahu svůj svazek oficiálně stvrdili. Civilní obřad se uskutečnil 11. srpna v jejich domě v portugalském Cascais a přítomno bylo všech pět dětí.

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„Vím, že je láskou mého života,“ vyznal se Ronaldo před svatbou. Rodríguezová zase přiznala, že jako dítě snila o velkolepém obřadu, nakonec ale dala přednost intimnímu okamžiku v kruhu nejbližších.

Případná adopce by tak byla především právním potvrzením toho, co v rodině dlouhá léta fungovalo v praxi. Ronaldo ani Rodríguezová ji však zatím veřejně nepotvrdili.

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