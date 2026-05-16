Ve Skotsku vrcholí třaskavá bitva o titul. Rozhodčí skončil pod policejní ochranou

Rozhodčí, který ve středu nařídil kontroverzní penaltu ve prospěch Celticu v ligovém utkání s Motherwellem, skončil i s rodinou pod policejní ochranou. Informoval o tom skotský fotbalový svaz.
John Beaton odpískal penaltu za ruku v osmé minutě nastavení.
Celtic rozhodl o výhře 3:2 a snížil svou ztrátu na druhém místě na vedoucí Heart of Midlothian na jediný bod. O mistrovi tak rozhodne poslední kolo, v němž Celtic čekají právě Hearts.
Beaton se kvůli tomu stal terčem ostré kritiky a na internetu se objevily jeho osobní údaje.
Rozhodčí s rodinou proto strávil noc na pátek pod policejní ochranou a kvůli zveřejnění informací o sudím už byl zadržen a obviněn devatenáctiletý mladík.
