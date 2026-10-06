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Sport

Ve FIFA bublá další skandál. Roli v něm hraje spolužák kritizovaného Infantina

Sport,ČTK
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Po případu Folarina Baloguna čelí světová fotbalová federace FIFA a její kritizovaný prezident Gianni Infantino dalšímu skandálu spojenému s letním mistrovstvím světa v Severní Americe.

GA: FIFA World Cup 2026: England vs. DR Congo - Round of 32
Brankář Konga Lionel Mpasi zasahuje před Judem Bellinghamem z Anglie v utkání letošního MSFoto: Profimedia – Sipa USA / Sipa USA / Profimedia
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Deníky The New York Times a Le Monde dnes na základě interních dokumentů FIFA přišly s informací, že federace nezasáhla proti tomu, aby brankář Lionel Mpasi chytal v kvalifikačních zápasech a na samotném turnaji za Kongo, i když k tomu nebyl právně způsobilý.

Podle francouzského Le Monde FIFA případ ututlala z politických důvodů.

Právní experti FIFA během prověřování dokumentů zjistili, že v Mpasiho případě nebyly splněny všechny formality k tomu, aby byla dokončena změna jeho reprezentační příslušnosti.

V mládežnických kategoriích totiž Mpasi reprezentoval rodnou Francii. FIFA údajně zvažovala různé možnosti, jak s případem naložit.

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Kongu hrozily tresty od pokuty po vyřazení z play off o mistrovství světa, nakonec však federace k žádnému postihu nesáhla.

Případ začala FIFA vyšetřovat z podnětu stížnosti Nigérie, jež Kongu podlehla v africkém play off.

Protest následně mezinárodní federace zamítla z procedurálních důvodů.

Po vítězství nad Nigérií si Kongo zajistilo postup na mistrovství světa díky výhře v interkontinentálním play off nad Jamajkou.

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Brankář Le Havre Mpasi odchytal všechny klíčové zápasy včetně všech čtyř na šampionátu, s nímž se africký tým rozloučil po porážce 1:2 s favorizovanou Anglií v prvním kole play off.

List The New York Times připomněl, že současným šéfem konžského svazu je Véron Mosengo-Omba, považovaný za Infantinova spojence.

Bývalý spolužák šéfa světového fotbalu ze švýcarské univerzity a jeho pozdější kolega na FIFA se v době vyšetřování ucházel o pozici v čele národního svazu a po postupu Konga na MS byl zvolen.

Na dotaz The New York Times FIFA odpověděla, že její komise jsou „nezávislé a o případech rozhodují na základě platných předpisů a konkrétních skutečností“.

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Infantino, jenž spoléhá na podporu z Afriky při své snaze o znovuzvolení do funkce v roce 2027, na taková rozhodnutí údajně nemá žádný vliv.

Během mistrovství světa vyvolalo velkou vlnu kritiky omilostnění amerického reprezentanta Baloguna, jenž byl vyloučen v utkání prvního kola play off proti Bosně a Hercegovině a neměl hrát v osmifinále s Belgií.

Po telefonátu amerického prezidenta Donalda Trumpa Infantinovi ale FIFA automatický distanc kontroverzně zrušila a Balogun v duelu, který USA prohrály 1:4, nastoupit mohl.

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