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Sport

VAR dostává nové zbraně. Fotbal mění pravidla od základů

ČTK

Na nadcházejícím mistrovství světa ve fotbale v USA, Kanadě a Mexiku vstoupí v platnost několik nových pravidel, podle nichž se bude od příští sezony hrát i na klubové úrovni.

VAR - ilustrační foto
VAR - ilustrační fotoFoto: REUTERS
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Novinky by měly omezit zdržování hry, větší pravomoce dostane systém VAR (videorozhodčí). Změny připravila pravidlová komise IFAB ve spolupráci s Mezinárodní fotbalovou federací (FIFA).

Videorozhodčí nově může zasáhnout při chybném vyloučení po druhé žluté kartě. Sudí na hřišti rovněž opraví při chybném udělení karetního trestu hráči, který se nedopustil přestupku.

Systém VAR pomůže rozhodčím i v případech, v nichž chybně nařídí rohový kop, ovšem pouze pokud přezkoumání proběhne rychle a bez větších prostojů.

K výrazným změnám dojde v boji se zdržováním hry. Po zahájení odpočítávání má hráč pět sekund na rozehrání, jinak připadne míč soupeři.

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Dosud tak činil pouze po zachycení míče brankářem v probíhající hře. Po zahájení odpočítávání má hráč pět sekund na rozehrávku, jinak připadne míč soupeři.

V případě odkopů od brány bude druhé mužstvo zahrávat rohový kop.

Střídání se musí stihnout během 10 sekund, jinak střídající hráč stejně opustí hřiště a jeho náhradník bude muset počkat za postranní čárou minimálně minutu do dalšího přerušení.

Na minutu musí hřiště opustit i hráč, který si vyžádá ošetření na trávníku.

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Výjimkou jsou situace po faulu za žlutou nebo červenou kartu, ošetření brankáře, případně vážnější zranění nebo kolize hráčů. Zápas na druhou stranu protáhne tříminutová pauza na občerstvení uprostřed obou poločasů.

FIFA rovněž potvrdila zavedení dvoustupňové amnestie za žluté karty, která souvisí zejména s rozšířeným formátem 48 mužstev na světovém šampionátu.

Hráči nadále dostanou zákaz na jedno utkání v případě nasbírání dvou žlutých karet, tresty se jim ale vynulují po třech zápasech základní skupiny a pak znovu po třech duelech play off. Do semifinále tak půjdou postupující týmy s čistým štítem.

Rozhodčí nově může udělit červenou kartu hráči, který si při konfrontaci se soupeřem zakryje ústa. Další odsouhlasenou změnou je možnost vyloučit hráče, kteří na protest proti verdiktu rozhodčího opustí hrací plochu.

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To by mělo podle pravidlové komise IFAB mimo jiné zabránit podobným scénám, jež byly k vidění při únorovém finále mistrovství Afriky.

V něm Senegal porazil domácí Maroko 1:0 po prodloužení. Po dvou měsících mu ale byl titul odebrán kvůli tomu, že v závěru normální hrací doby odešli Senegalci na protest proti penaltě ze hřiště a vrátili se až po zhruba čtvrthodině.

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