Válka slov mezi Prahou a Pekingem? Odnese to fotbalová Slavia, přijde o peníze

Vypovězení sesterské smlouvy mezi Prahou a Pekingem bude mít bolestný dopad na fotbalovou Slavii. V odvetě za diplomatické spory Čína odstřihne pražský klub od financí jejího majitele. V pořadu TV Barrandov Týden s prezidentem to oznámil prezident Miloš Zeman.

"Má být zastaveno financování Slavie Praha. Jestli pan primátor Hřib si připíše na konto svých politických úspěchů, nebo spíše neúspěchů, to, že se ocitne v potížích pražský fotbalový klub, tak si myslím, že to může potěšit jenom sparťany. A ani ty ne, pokud jsou fair play," prohlásil Miloš Zeman.

Z Edenu zatím zaznělo pouze klasické oficiální stanovisko. "Klub se plně soustředí na dění na fotbalovém trávníku, na českou ligu a událost našeho fotbalového roku - blížící se domácí zápas skupiny Ligy mistrů s FC Barcelona. Nepřísluší nám jakkoliv komentovat slova prezidenta ČR," oznámil tiskový mluvčí Michal Býček.

Šéf slávistického představenstva Jaroslav Tvrdík nicméně už před třemi dny označil vypovězení sesterské smlouvy za ostudu. "Politika jedné Číny a respekt k její územní celistvosti je oficiální politikou českých vlád i Evropské unie. Peking má partnerství s Londýnem, Berlínem, Římem, Paříží, Washingtonem nebo New Yorkem. Dnešní ukončení spolupráce ze strany radních je světový unikát. A velká ostuda," tweetoval v pondělí.

Praha se rozhodla vypovědět sesterskou smlouvu s Pekingem kvůli neochotě čínské strany jednat s pražským vedením o vyškrtnutí klauzule o uznání jednotné Číny. Smlouvu schválila Praha pod vedením primátorky Adriany Krnáčové (ANO) v únoru 2016. Proti znění smlouvy byla tehdejší opozice.

Současné vedení Prahy vyzvalo Peking k jednání o vyškrtnutí zmíněné části letos v lednu. Vyjednávání se vedlo korespondenčně. Čínská strana na opakované návrhy o vyjmutí článku tři reagovala odmítavě, na poslední urgenci pak vůbec, což vedlo vedení města k návrhu celou smlouvu vypovědět.

Smlouva s Čínou z roku 2016 zakotvuje kulturní a hospodářskou spolupráci mezi oběma městy. Právě kvůli třetímu článku smlouvy, hovořícímu o politice jedné Číny, smlouva sklidila vlnu kritiky. Tehdejší opozice z řad TOP 09 a ODS uváděla, že podobné klauzule do smluv mezi městy nepatří a nemá ji tam kromě Prahy žádné z evropských měst. Tehdejší vedení svůj podpis obhajovalo i tím, že Peking článkem podmiňoval plánované zapůjčení pandy do pražské zoo. To se však nestalo.

Pražská radní Hana Kordová Marvanová (za STAN), která s návrhem na vypovězení přišla, sdělila, že schválení zmíněné části smlouvy bylo nestandardní. "Do smlouvy o spolupráci mezi hlavními městy politická deklarace nepatří. Nesouhlasím s tím, aby Praha takto dávala najevo podporu autoritářského režimu, který v Číně panuje," uvedla. Vypuštěním zmíněné části dá podle ní Praha najevo nesouhlas s tím, že jsou v Číně porušována lidská práva.

Spory mezi Prahou a Pekingem mimo jiné vyústily v odložení či zrušení vystoupení několika českých souborů v Číně.

Pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) ještě před vypovězením smlouvy prohlásil, že Čína otevřeně vyhrožuje a v takovém případě nelze mluvit o partnerství.

Jedna z mála úspěšných investic

Podle Zemana se výhrůžky týkají například některých leteckých linek, jež mají být odkloněny do Chorvatska, konec dotací pražského klubu ale považuje za nejcitelnější dopad ukončení spolupráce. "Byla to nejúspěšnější čínská investice v České republice, bohužel jedna z mála úspěšných. Toho lituji, ale o to více jsem obdivoval vzestup Slavie a její úspěchy," prohlásil prezident.

Slavia je aktuálně nejúspěšnějším klubem v České republice. Letos získala ligový titul, triumfovala i v domácím poháru a navíc se po dvanácti letech probojovala do prestižní Ligy mistrů, kde překvapuje výbornými výkony.

Jejím majitelem je čínský developer Sinobo, minoritní balík akcií vlastní společnost CITIC, která v minulém roce sanovala dluhy po dalším čínském investorovi CEFC.