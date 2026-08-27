Válka o fotbalové miliardy eskaluje. UEFA ale ukončila bojkot souěží FIFA

UEFA připravuje trestní oznámení na šéfa FIFA Gianniho Infantina kvůli jeho plánu prodat část práv na mistrovství světa investorům. Unie naopak ukončila bojkot soutěží Mezinárodní fotbalové federace, který vyhlásila kvůli plánu jejího šéfa Gianniho Infantina na prodej části práv na světové šampionáty do soukromých rukou
Evropská fotbalová unie UEFA připravuje trestní oznámení na předsedu Mezinárodní fotbalové federace FIFA Gianniho Infantina.
Důvodem je jeho plán prodat soukromým investorům část práv spojených s mistrovstvím světa za 4,2 miliardy dolarů, tedy téměř 87 miliard korun. Informovala o tom agentura AP.
Šestapadesátiletý Infantino představil záměr na konci července. Soukromí investoři měli získat dvacetiprocentní podíl na právech ke světovým šampionátům a zaplatit za něj více než čtyři miliardy dolarů.
Plán ale okamžitě vyvolal ostrý odpor části fotbalového prostředí. Infantino proto už po několika dnech od svého záměru ustoupil.
Nejvýrazněji se proti šéfovi FIFA postavila UEFA, kterou podpořily také asijská konfederace AFC a severoamerická CONCACAF. Podle jejich představitelů Infantino svým jednáním ztratil důvěru a jeho postup považují za podvodný.
Podporu si naopak předseda FIFA nadále drží mezi zástupci afrického fotbalu a také u několika národních federací sdružených v jihoamerické konfederaci CONMEBOL.
UEFA nyní u soudu na Manhattanu požádala o zpřístupnění potenciálních důkazů od newyorského investičního fondu Thrive Capital Management, který založil Joshua Kushner.
Právě Thrive a Kushner měli patřit mezi hlavní investory připravovaného obchodu. FIFA měli zaplatit 4,2 miliardy dolarů za dvacetiprocentní podíl v dceřiné společnosti, která by spravovala komerční aktivity fotbalové organizace včetně mistrovství světa.
Joshua Kushner je bratrem Jareda Kushnera, manžela Ivanky Trumpové, dcery amerického prezidenta Donalda Trumpa.
„UEFA a její právní zástupci zvažují zahájení trestního řízení ve Švýcarsku proti Infantinovi a případně dalším představitelům FIFA pro trestný čin úmyslného špatného hospodaření podle článku 158 švýcarského trestního zákoníku,“ uvedli právníci UEFA v dokumentu, do něhož nahlédla agentura AP.
Podle dokumentu existuje podezření, že částka 4,2 miliardy dolarů mohla být stanovena mimo skutečnou tržní hodnotu. Právníci UEFA tvrdí, že cenu měl prosazovat právě Infantino.
UEFA se proto snaží získat dokumenty a další materiály související s jednáním FIFA s Thrive Capital Management. Ty by mohly posloužit jako důkazy při případném trestním řízení ve Švýcarsku.
UEFA vyhlásila bojkot koncem července krátce poté, co Infantino oznámil plán prodat část práv na MS investorům. Pro odvolání bojkotu stanovila dvě podmínky: stažení Infantinova plánu a ujištění, že už se něco podobného nebude opakovat.
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