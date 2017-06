Pokud sportovní svazy do pátku podají žádosti o dotace, tak peníze dostanou, garantuje Valachová

před 16 minutami

Pokud české sportovní svazy pošlou do pátku žádosti o dotace, dostanou dotace. S informací přišla odcházející ministryně školství Kateřina Valachová, která tak reagovala na prohlášení zástupců sportovních organizací.

Praha - Odcházející ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD) vyzvala sportovní svazy, aby do pátku podaly žádosti o dotace. Pokud tak učiní, ministerstvo jim garantuje výplatu peněz z programu číslo V do konce června. Valachová tak reagovala na dnešní prohlášení zástupců sportovních organizací, že žádný svaz nebude žádat peníze z nově vypsaného programu. Nelíbí se jim totiž jeho podmínky.

Valachová řekla, že o podmínkách mimořádné výzvy jednala v úterý se zástupci sportovních svazů. V červnu by jim ministerstvo chtělo rozdělit 1,3 miliardy korun. Mimořádnou výzvu vyhlásilo prý právě proto, aby mohlo co nejrychleji sportovní svazy financovat. "Jsme připraveni, pokud svazy do pátku podají žádosti, do konce měsíce tyto částky vyplatit," řekla.

Sportovní svazy ale podmínky nového programu pro dotace na svou činnost považují za nesplnitelné a absurdní. Mimo jiné prý zabraňují tomu, aby svazy přeposílaly peníze klubům, což je podstatou jejich fungování. Podle nových podmínek by také měly mít třicetiprocentní spoluúčast, ačkoli podle šéfa Českého olympijského výboru Jiřího Kejvala žádnými jinými prostředky nedisponují. Předsedové svazů proto chtějí, aby byly peníze poslány za dříve schválených podmínek a dohodli se, že žádný svaz nebude žádat peníze z nově vypsaného programu.

Valachová uvedla, že se jedná o nedorozumění. Pravidlo třicetiprocentní spoluúčasti platí obecně, ale ministerstvo mimořádně umožní stoprocentní dotaci, tedy nulovou spoluúčast, vysvětlila. Podle ní také není pravda, že sportovní svazy nebudou moct peníze posílat dál klubům. "Nejde o zákaz, naopak mohou přímo finanční prostředky na základě fakturace a různých úkonů posílat sportovním oddílům," uvedla.

Zástupci sportovního prostředí dnes po svém mimořádném zasedání uvedli, že s nimi ministerstvo podmínky nového programu dostatečně nekonzultovalo a nekomunikovalo s Národní radou pro sport. Na svou funkci proto dnes rezignovalo sedm členů tohoto poradního orgánu včetně všech tří místopředsedů.

Podle šéfa kabinetu ministryně Petra Pavlíka ale byly všechny otázky sportovců odpovězeny na jednání v úterý, kde sportovcům úředníci vysvětlili, jak mohou peníze svým klubům a jednotám distribuovat. "Byli jsme tam dvě a půl hodiny až do té doby, kdy už žádné další otázky nepřicházely. Na to předsedové svazů zatleskali a odešli," řekl. Jejich dnešní vyjádření proti podmínkám programu proto nechápe. Ministerstvo je připraveno s administrací svazům poradit.

Svazům stále nebyla vyplacena ani koruna z programu V, který je zásadní pro jejich činnost. Rozdělení prostředků ministerstvo zveřejnilo v polovině února, ale peníze neposlalo. Jejich vyplácení pozastavilo kvůli podezření na ovlivňování přidělování dotací, kvůli kterému byli zadrženi tehdejší šéf fotbalové asociace Miroslav Pelta a náměstkyně ministryně školství Simona Kratochvílová.