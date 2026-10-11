Váha mě zabije, říkal si. Hvězda se na vrcholu mučila, teď spadla přímo do „pralesa“

Když špičkoví hráči ukončí profesionální kariéru, ale s fotbalem chtějí pokračovat na nižší úrovni, běžně propadají soutěžemi postupně. Niklas Süle, pětinásobný šampion bundesligy a také vítěz Ligy mistrů, to vzal v Německu hopem. Ještě v květnu hrál za Dortmund, teď nastupuje až v deváté nejvyšší lize.
Občas jste si u něj všimli nějakého toho kilogramu navíc, leckdy mohl v soubojích s útočnými esy působit až neohrabaně. Süle však na pozici stopera dosáhl úctyhodných úspěchů.
S Bayernem Mnichov vyhrál pětkrát bundesligu a jednou Ligu mistrů, s Dortmundem hrál finále nejprestižnější evropské soutěže. Sedm let nastupoval za německý reprezentační tým, s nímž došel ke stříbru na olympiádě 2016 a k triumfu na Konfederačním poháru o rok později.
A jeho zákrok na brankové čáře proti Kylianu Mbappému v Lize mistrů z prosince 2023? To byl zřejmě highlight Süleho individuální kariéry.
Profesionální dráhu uzavřel bezmála dvoumetrový obránce letos na jaře. Už ve 30 letech ho k tomu donutily vleklé problémy s kolenem.
Dvakrát s ním byl na operaci, trápily ho problémy s předním zkříženým vazem. Když letos v dubnu při utkání Dortmundu na hřišti Hoffenheimu musel střídat, tušil, že je opravdu zle.
„Doktor mi v kabině udělal zásuvkový test, podíval se na fyzioterapeuta a zakroutil hlavou. Zkusil to i fyzioterapeut a ani on necítil žádný odpor. Šel jsem do sprchy a deset minut probrečel,“ popisoval Süle.
V květnu naskočil ještě na dvě minuty proti Frankfurtu, s nímž v pouhých 11 letech podepisoval svou první fotbalovou smlouvu, a na nejvyšší úrovni skončil.
O tři měsíce později se ukázal na úplně jiné scéně. V sedmitisícovém bavorském Tiefenbachu, jehož tým působí v Kreislize Sinsheim, tedy až na deváté úrovni německé fotbalové pyramidy.
„Opravdu se těším, až konečně zažiju fotbal z úplně jiné perspektivy - tady půjde výhradně o sport samotný, ne o byznys ani peníze. Navíc dva z mých nejlepších přátel hrají za Tiefenbach, jeden z nich je tady dokonce trenérem,“ vysvětloval Süle.
Hned v prvním zápase se trefil hlavou, ale nezabránil porážce 2:7. Navíc okamžitě zaujal postavou, ještě mohutnější než dříve. Bylo vidět, že po konci v Dortmundu vypadl z tréninkového rytmu.
Ostatně problémy s váhou Süle řešil už v době, kdy oblékal dres Bayernu a jeho kariéra byla na vrcholu.
„V Bayernu jsme se každý čtvrtek vážili, takže jsem celou středu nejedl a držel půst. A večer jsem doma chodil v pláštěnce do sauny, abych se vypotil,“ vyprávěl dříve.
„Bylo to extrémní a sauna byla ve sklepě. Po celém dni bez jídla jsem z ní vylezl a musel vyjít tři patra do pokoje. Okamžitě jsem otvíral okno, vyklonil se a deset minut jen dýchal. Měl jsem pocit, že omdlím,“ popisoval.
Takhle dokázal před vážením shodit i více než dvě kila. Trenér Jupp Heynckes ho pak po vítězství chválil, že po zhubnutí podal skvělý výkon, ale Süle věděl, že je zpátky na obvyklé hmotnosti.
V Tiefenbachu se tak stresovat nemusí, a dokonce i mění pozice. Na konci září oblétlo sociální sítě video se Sülem coby brankářem v regionální lize.
ŽIVĚ Výsledky voleb: Babiš očekává „spiknutí“ proti ANO, STAN vyhlíží primátorský post
V pátek a sobotu lidé v Česku rozhodovali o novém složení obecních zastupitelstev a třetiny Senátu. Průběžné výsledky, reakce politiků i další dění kolem voleb sledujte v on-line reportáži Aktuálně.cz.
Nejrychleji dodaly výsledky obecních voleb Miskovice, nejdéle se čekalo v Praze 5
První výsledky letošních komunálních voleb byly zveřejněny na volebním v sobotu ve 14:30 ze tří obcí, o minutu dříve než v minulých obecních volbách před čtyřmi lety. Nejrychleji dodala výsledky volební komise z jednoho z okrsků v Miskovicích na Kutnohorsku, a to ve 14:28, uvedl na síti X Český statistický úřad. Následovali je volební komisaři z Lovčovic na Třebíčsku a Hvožďan na Domažlicku.
Poprava se nepovedla, rozsudek trvá. Co s vězněm, kterého nezabila ani smrtící injekce
Když se 3. května 1946 ve věznici v americké Louisianě sklopila páka elektrického křesla, měl být Willie Francis mrtvý během několika vteřin. Sedmnáctiletý odsouzenec seděl připoutaný v křesle, přes hlavu měl koženou kapuci. Popravčí spustil proud.
Bojkot po odebrání akreditací. USA vyšetřují pět televizních stanic
Americké ministerstvo spravedlnosti vyšetřuje, zda televizní stanice neporušily antimonopolní zákony bojkotem zpravodajství z Bílého domu poté, co prezidentská kancelář odebrala akreditace novinářům tří médií. Podle listu The New York Times se vyšetřování týká stanic ABC, CBS, CNN, NBC a Fox News.
Húsíové udeřili na letiště v Rijádu. Útok má 12 obětí a přes 300 zraněných
Při sobotním útoku na mezinárodní letiště v saúdskoarabské metropoli Rijádu zemřelo nejméně 12 lidí a dalších 309 osob utrpělo zranění, někteří z nich jsou v kritickém stavu. Podle agentur o tom informoval v noci na neděli saúdský úřad pro civilní letectví.