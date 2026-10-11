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Sport

Váha mě zabije, říkal si. Hvězda se na vrcholu mučila, teď spadla přímo do „pralesa“

Ondřej Zoubek
Ondřej Zoubek
Ondřej Zoubek
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Když špičkoví hráči ukončí profesionální kariéru, ale s fotbalem chtějí pokračovat na nižší úrovni, běžně propadají soutěžemi postupně. Niklas Süle, pětinásobný šampion bundesligy a také vítěz Ligy mistrů, to vzal v Německu hopem. Ještě v květnu hrál za Dortmund, teď nastupuje až v deváté nejvyšší lize.

Niklas Süle v zápase Tiefenbach - Kirchardt v deváté německé lize
Niklas Süle v zápase Tiefenbach - Kirchardt v deváté německé lizeFoto: Vorname Nachna – ČTK / imago sportfotodienst / Eibner-Pressefoto/Vorname Nachna
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Občas jste si u něj všimli nějakého toho kilogramu navíc, leckdy mohl v soubojích s útočnými esy působit až neohrabaně. Süle však na pozici stopera dosáhl úctyhodných úspěchů.

S Bayernem Mnichov vyhrál pětkrát bundesligu a jednou Ligu mistrů, s Dortmundem hrál finále nejprestižnější evropské soutěže. Sedm let nastupoval za německý reprezentační tým, s nímž došel ke stříbru na olympiádě 2016 a k triumfu na Konfederačním poháru o rok později.

A jeho zákrok na brankové čáře proti Kylianu Mbappému v Lize mistrů z prosince 2023? To byl zřejmě highlight Süleho individuální kariéry.

Profesionální dráhu uzavřel bezmála dvoumetrový obránce letos na jaře. Už ve 30 letech ho k tomu donutily vleklé problémy s kolenem.

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Dvakrát s ním byl na operaci, trápily ho problémy s předním zkříženým vazem. Když letos v dubnu při utkání Dortmundu na hřišti Hoffenheimu musel střídat, tušil, že je opravdu zle.

„Doktor mi v kabině udělal zásuvkový test, podíval se na fyzioterapeuta a zakroutil hlavou. Zkusil to i fyzioterapeut a ani on necítil žádný odpor. Šel jsem do sprchy a deset minut probrečel,“ popisoval Süle.

V květnu naskočil ještě na dvě minuty proti Frankfurtu, s nímž v pouhých 11 letech podepisoval svou první fotbalovou smlouvu, a na nejvyšší úrovni skončil.

O tři měsíce později se ukázal na úplně jiné scéně. V sedmitisícovém bavorském Tiefenbachu, jehož tým působí v Kreislize Sinsheim, tedy až na deváté úrovni německé fotbalové pyramidy.

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„Opravdu se těším, až konečně zažiju fotbal z úplně jiné perspektivy - tady půjde výhradně o sport samotný, ne o byznys ani peníze. Navíc dva z mých nejlepších přátel hrají za Tiefenbach, jeden z nich je tady dokonce trenérem,“ vysvětloval Süle.

Hned v prvním zápase se trefil hlavou, ale nezabránil porážce 2:7. Navíc okamžitě zaujal postavou, ještě mohutnější než dříve. Bylo vidět, že po konci v Dortmundu vypadl z tréninkového rytmu.

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Ostatně problémy s váhou Süle řešil už v době, kdy oblékal dres Bayernu a jeho kariéra byla na vrcholu.

„V Bayernu jsme se každý čtvrtek vážili, takže jsem celou středu nejedl a držel půst. A večer jsem doma chodil v pláštěnce do sauny, abych se vypotil,“ vyprávěl dříve.

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„Bylo to extrémní a sauna byla ve sklepě. Po celém dni bez jídla jsem z ní vylezl a musel vyjít tři patra do pokoje. Okamžitě jsem otvíral okno, vyklonil se a deset minut jen dýchal. Měl jsem pocit, že omdlím,“ popisoval.

Takhle dokázal před vážením shodit i více než dvě kila. Trenér Jupp Heynckes ho pak po vítězství chválil, že po zhubnutí podal skvělý výkon, ale Süle věděl, že je zpátky na obvyklé hmotnosti.

V Tiefenbachu se tak stresovat nemusí, a dokonce i mění pozice. Na konci září oblétlo sociální sítě video se Sülem coby brankářem v regionální lize.

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