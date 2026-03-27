Vaclík po dramatu s Irskem chválí Kováře, reprezentace má v brance jistotu

Bývalého brankáře fotbalové reprezentace Tomáše Vaclíka potěšilo, že jeden z jeho následníků Matěj Kovář svým výkonem výrazně přispěl k postupu do finále play off o mistrovství světa.
„Důležitými zákroky během utkání s Irskem i v penaltovém rozstřelu podle něj potvrdil, že na gólmany se národní tým může dlouhodobě spolehnout,“ řekla dlouholetá reprezentační jednička.
Českému týmu se začátek čtvrtečního utkání nepovedl. Kovář inkasoval první gól z penalty od irského kanonýra Troye Parrotta. Druhý mu byl připsán jako vlastní, když Vladimír Coufal v nouzi zamířil do břevna vlastní branky a míč se od gólmanových zad odrazil za čáru.
"S penaltou se moc dělat nedá a druhý gól byl vyloženě smolný. Kovy se ale nenechal rozhodit. Jednou mu pomohlo břevno a jednou tyč, klíčový byl jeho skvělý zákrok deset minut před koncem řádné hrací doby. Tím, že za stavu 1:2 zneškodnil Parrottovu hlavičku, dal klukům šanci dovést zápas do prodloužení a ještě postoupit," uvedl Vaclík.
Také v rozstřelu musel český tým dohánět poté, co Mojmír Chytil ve třetí sérii penaltu neproměnil. Kovář pak ale vyrazil střely Finna Azaze a Alana Browneho a umožnil Janu Klimentovi, aby v páté sérii rozhodl.
"Poté, co Chytil neproměnil, byla čtvrtá série zásadní. Kdyby Irové znovu uspěli, tak by jejich pátý exekutor měl úplně jinou pozici. Jenže Kovář úspěšným zákrokem vývoj změnil a překlopil momentum na naši stranu," poukázal mistr ligy se Spartou, trojnásobný šampion s Basilejí ve Švýcarsku a vítěz Evropské ligy se Sevillou.
Potěšilo ho, že gólman Eindhovenu potvrdil prestiž české brankářské školy. "Nešlo třeba jen o Petra Čecha. Myslím, že před ním i po něm jsme se mohli na brankáře spolehnout," řekl Vaclík.
Kovář se chopil šance poté, co se zranil Jindřich Staněk.
"Myslím, že kdyby byl zdravý, byl by Jindra pro tento sraz jedničkou. I s ohledem na vazby v novém realizačním týmu. Trenér Koubek ho zná z Plzně, stejně jako jeden ze dvou trenérů gólmanů (Matúš Kozáčik), druhý z nich ze Slavie (Radek Černý). Staněk má v nároďáku ještě další perspektivu, ale je dobře, že máme Kováře. O slovo se hlásí i další mladší kluci jako Horníček, Jedlička nebo Kinský. Brankářský post nás nepálí," vyzdvihl Vaclík.
V úterním finále play off na Letné se reprezentace postaví Dánsku poprvé od čtvrtfinále Eura, kdy mu v červenci 2021 podlehla 1:2. Tehdy v Baku chytal Vaclík.
"Myslím, že Dánové mají kvalitnější hráče než Irsko. Známe je z Eura. Koukal jsem na statistiky jejich posledních zápasů, jsou schopni mít držení míče 60-70 procent. Čekám, že budou chtít diktovat, a jsem zvědavý, jak si s tím poradíme," poukázal gólman, který v neděli oslaví 37. narozeniny.
Vaclík je volným hráčem a čeká, zda od léta získá další angažmá.
