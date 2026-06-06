V žíznivé kauze vyhráli fanoušci. FIFA před šampionátem zrušila bizarní zákaz

Světová federace FIFA necelý týden před začátkem fotbalového mistrovství světa v Severní Americe znovu změnila pravidla týkající se lahví na vodu, které si mohou fanoušci s sebou přinést na stadiony.
Nově si budou moci lidé na utkání v Kanadě a USA vzít jednu zapečetěnou zhruba půllitrovou jednorázovou lahev vody z měkkého plastu.
FIFA původně slibovala, že fanoušci si budou moci na zápasy šampionátu brát vlastní lahve na vodu na opakované použití až do objemu jednoho litru.
Ve čtvrtek však federace ve svém návštěvním řádu stadionů vlastní lahve z bezpečnostních důvodů zakázala, čímž vyvolala kritiku fanouškovských skupin. V některých dějištích se totiž na zápasech očekávají teploty přes 30 stupňů Celsia s omezenou možností stínu.
Světová federace následně znovu rozhodnutí upravila. Ve videu na sociálních sítích FIFA oznámila, že si fanoušci budou moci donést vlastní lahev vody o objemu až 20 uncí (cca 590 mililitrů). Nadále zakázány budou z bezpečnostních důvodů lahve z tvrdých materiálů.
Lahve nejsou zdaleka jediným problémem, který FIFA v současné době řeší.
Kvůli chybě na oficiálním webu získalo několik desítek lidí vstupenky na zápasy šampionátu zadarmo. FIFA majitele lístků později vyzvala, aby odpovídající částku doplatili.
O technické závadě informovala jako první stanice Sky News, federace ji nyní potvrdila agentuře DPA. Problém se týkal zhruba 60 lidí. "Rezervace těchto vstupenek zůstala v platnosti a fanoušci byli požádáni, aby zaplatili správnou částku," uvedla FIFA.
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